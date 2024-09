Cagliari – Napoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari-Napoli di domenica 15 settembre 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata della Serie A 2024-2025

CAGLIARI – Domenica 15 settembre alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari–Napoli, gara valida per la quarta giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 18. Da una parte, la formazione di Davide Nicola reduce dalla prima sconfitta stagionale rimediata sul campo del Lecce (1-0) dopo i pareggi interni con Como (1-1) e Roma (0-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Antonio Conte che vengono da due vittorie consecutive ottenute in casa con Parma (2-1) e Bologna (3-0). I sardi, fermi a quota due punti con un solo gol realizzato e due reti subite sugli sviluppi da palla inattiva, punteranno a fare risultato davanti al proprio pubblico per allontanare i bassifondi della graduatoria.

Gli azzurri, invece, hanno voglia di dimenticare l’ultimo cocente ko esterno con l’Hellas Verona (3-0) cercando la terza vittoria di fila in campionato che non arriva da due stagioni. I precedenti tra le due compagini in Sardegna sorridono agli azzurri: 11 vittorie, 9 sconfitte e 17 pareggi con 41 reti all’attivo e 29 gol al passivo. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Christian Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale dell’incontro Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR Daniele Paterna di Teramo assistito da Davide Massa di Imperia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-NAPOLI]

CAGLIARI:. A disposizione:



NAPOLI:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Davide Nicola

“La partita sarà difficile per le qualità che possiede il nostro avversario e per l’allenatore che io apprezzo tantissimo. Il Napoli è una squadra che ha già le sue caratteristiche, dovremo essere molto competitivi, giocare con molto coraggio e pensare che può accadere di tutto. Vogliamo dimostrare quello che stiamo facendo e migliorare ulteriormente. Il calciomercato sono contento che sia chiuso, almeno si parla di altro e le altre dinamiche vengono lasciate da parte”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Ciocci, Scuffet, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Wieteska, Palomino, Yerry Mina, Zappa, Obert, Azzi.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli, Felici

Le parole di Antonio Conte

“A Cagliari ci aspetta una squadra tosta. Dobbiamo sporcarci anche le mani, perché ci sono partite in cui devi pareggiare l’intensità e la cattiveria agonistica. Questo lo dimostri con l’atteggiamento. È un anno e mezzo che ci mancano tre vittorie di fila, ci sono grandi stimoli. Dovremo essere attenti e andare con la consapevolezza di cercare di dare continuità di prestazioni e risultati. Dopo le soste per le nazionali ci sono grandi incognite per tutti, ma abbiamo lavorato sodo per questo impegno difficile. Oggi sappiamo che pensare di essere molto belli in campo spesso porta a problemi. Troveremo un ambiente caldo e una squadra che ha sempre dato fastidio al Napoli”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibile Prati per mister Nicola. Tra i pali Scuffet con Zappa, Mina e Luperto a comporre la linea difensiva. In mediana Deiola e Marin con Zortea e Augello che agiranno rispettivamente sulla corsia destra e sinistra. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Luvumbo e Piccoli che verrà supportato da Gaetano.

QUI NAPOLI – Tra le fila degli azzurri Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno proteggeranno Meret. A centrocampo Zambo Anguissa e Lobotka con Mazzocchi sulla fascia sinistra e Olivera sulla corsia di destra. In avanti il tridente offensivo formato da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta sull’app di DAZN. Sarà trasmesso anche su Sky Sport Calcio, canale 202 dell’emittente televisiva. Altra opzione NOW TV o Sky Go, la piattaforma disponibile per dispositivi mobile.