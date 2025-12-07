Cagliari-Roma 1-0: Gaetano regala i tre punti ai sardi

Diretta Cagliari-Roma di domenica 7 dicembre 2025: arriva al 37′ della ripresa la rete di Gaetano, espulso Celik a inizio ripresa

CAGLIARI – All’Unipol Domus il Cagliari torna a vincere dopo oltre due mesi battendo la Roma 1-0 nella 14ª giornata di Serie A. Una partita intensa, decisa nel finale dal gol di Gianluca Gaetano, subentrato nella ripresa e capace di sfruttare al meglio un calcio d’angolo. I giallorossi, ridotti in dieci uomini per l’espulsione di Celik al 7’ della ripresa, non sono riusciti a reagire e hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva. Per la squadra di Fabio Pisacane si tratta di un successo fondamentale che porta i sardi a quota 14 punti, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini resta ferma a 27, al quarto posto in classifica.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G. (dal 24′ st Prati M.), Rodriguez J., Luperto S., Palestra M. (dal 45’+2 st Di Pardo A.), Adopo M., Deiola A., Folorunsho M. (dal 45’+2 st Kilicsoy S.), Obert A. (dal 32′ st Idrissi R.), Borrelli G. (dal 24′ st Gaetano G.), Esposito Se.. A disposizione: Cavuoti N., Ciocci G., Di Pardo A., Gaetano G., Idrissi R., Kilicsoy S., Liteta J., Luvumbo Z., Pavoletti L., Pintus N., Prati M., Radunovic B., Rog M. Allenatore: Pisacane F..

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M., Celik Z., Cristante B. (dal 18′ st El Aynaoui N.), Kone M., Tsimikas K. (dal 28′ st Ghilardi D.), Soule M. (dal 17′ st Ferguson E.), Pellegrini Lo. (dal 18′ st Dybala P.), Baldanzi T. (dal 8′ st Rensch D.). A disposizione: Arena A., Bailey L., Dybala P., El Aynaoui N., El Shaarawy S., Ferguson E., Ghilardi D., Gollini P., Pisilli N., Rensch D., Vasquez Llach D. S., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 37′ st Gaetano G. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 33′ st Folorunsho M. (Cagliari), al 38′ st Gaetano G. (Cagliari) al 33′ st Hermoso M. (Roma).

Espulso: al 7′ st Celik Z. (Roma)

Recupero: 1′ pt, 5′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Radunovic, Ciocci

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Zappa, Pintus

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Folorunsho, Deiola, Liteta

Attaccanti: Kiliçsoy, Borrelli, Pavoletti, Luvumbo, Esposito

Le parole di Fabio Pisacane

“Con i giallorossi si può fare risultato solo vincendo più duelli dell’avversario, sinora hanno magari capitalizzato meno occasioni create di quanto facesse l’Atalanta di Gasperini, ma producono tanto che è il marchio di fabbrica del mister piemontese. Dobbiamo pensare positivo. Noi dobbiamo salvarci e sapevamo che il nostro campionato avrebbe conosciuto momenti difficili anche in ottica classifica. Siamo realisti e lavoriamo, consci di affrontare un avversario molto forte. Bisogna attraversare la tempesta rimanendo verticali, come dico sempre. Quando vai a Napoli e fai una gara di quel livello, come già a Torino, significa che la squadra è sul pezzo e ha tanta energia da mettere sul campo con dedizione, spirito di sacrificio e idee. Mi auguro che domani si possa continuare su questa strada”.

I convocati della Roma

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy

Presentazione del match

Domenica 7 dicembre 2025 all’Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Roma, gara valevole per la quattordicesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane che non vince da nove giornate di campionato con soli quattro punti conquistati ed è reduce dalla sconfitta di Torino in rimonta con la Juventus (2-1) prima della cocente eliminazione dagli ottavi di Coppa Italia con il Napoli al termine soltanto della lotteria dei calci di rigore. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gian Piero Gasperini che vengono dal ko casalingo rimediato con il Napoli (0-1) in grado di interrompere una striscia di quattro vittorie consecutive tra campionato ed Europa League.

I sardi, che davanti al proprio pubblico vengono dal pirotecnico pari con il Genoa dopo tre sconfitte con cinque punti conquistati in sei partite, vogliono tornare a muovere la classifica per allontanare la zona retrocessione distante pericolosamente soltanto un punto. I giallorossi, invece, che lontano dalle mura amiche non hanno mai pareggiato vincendo sette delle ultime otto trasferte con zero pari e una sola sconfitta (1-0 a San Siro con il Milan), vogliono confermare il miglior rendimento esterno del campionato (15 punti in sei trasferte) per consolidare le zone nobili e rimanere agganciati alla vetta che è lontana solamente un punto.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorridono leggermente ai giallorossi: 17 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte con 68 gol all’attivo e 63 reti al passivo. L’ultimo precedente in terra sarda tra le due compagini risale allo 0-0 dello scorso 18 agosto 2024. L’ultimo successo rossoblù davanti al proprio pubblico è datato 25 aprile 2021 per 3-2 con gol di Lykogiannis, Carles Perez, Marin, Joao Pedro e Fazio. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine verrà coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Domenico Fontemurato di Roma 2. Quarto ufficiale: Davide Di Marco di Ciampino. Al VAR Marco Guida di Torre Annunziata assistito da Ivano Pezzuto di Lecce.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Zè Pedro, Felici, Mina e Mazzitelli oltre a Rog e al lungodegente Belotti. A protezione di Caprile ci saranno Zappa, Luperto e Juan Rodriguez. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Folorunsho in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Borrelli.

QUI ROMA – Gasperini dovrà rinunciare a Dovbyk, Angelino e Wesley. In porta Svilar con Mancini, Ndicka e Mario Hermoso a comporre il pacchetto arretrato. Sulle corsie esterne agiranno Celik e Tsimikas con Manu Konè e Cristante in cabina di regia. Davanti spazio a Ferguson supportato da Pellegrini e Soulè.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Roma, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.