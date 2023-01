Cagliari – SPAL 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – SPAL di venerdì 27 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 22° giornata di Serie B 2022-2023.

CAGLIARI – Venerdì 27 gennaio alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari–SPAL, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione allenata da Claudio Ranieri reduce dal pareggio rimediato sul campo del Cittadella (0-0) ma anche da tre vittorie consecutive tra le mura amiche con Perugia (3-2), Como (2-0) e Cosenza (2-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Daniele De Rossi che vengono da un pareggio contro l’Ascoli (1-1) e dalla vittoria esterna sul campo della Reggina (0-1). A causa dell’ultimo pareggio, i rossoblù si sono visti allontanare ulteriormente il secondo posto valido per la promozione diretta;attualmente sarebbe ottavo posto e play-off grazie solo alla miglior differenza reti a quota 29 frutto di sette vittorie, otto pareggi e sei ko. La SPAL continua a risalire la propria classifica ma deve comunque stare attenta alla zona bassa distante ancora un solo punto, i biancazzurri sono quattordicesimi con 24 punti frutto di cinque vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Rendimento da squadra di vertice in Sardegna per il Cagliari che ha conquistato sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte mentre la Spal ha portato a casa due vittorie, sei pareggi e due ko lontano dal Mazza. Inoltre, gli uomini di De Rossi in trasferta hanno ottenuto due vittorie e un pareggio senza subir gol. I precedenti tra le due compagini tra A e B sorridono ai sardi con cinque vittorie, tre pareggi e zero sconfitte.

Tabellino in tempo reale

Reti: al 15' pt Altare G. (Cagliari) , al 32' st Lapadula G. (Cagliari) al 42' pt Celia R. (Spal) .



Ammonizioni: al 13' st Makoumbou A. (Cagliari), al 17' st Luvumbo Z. (Cagliari) al 13' pt Meccariello B. (Spal), al 35' pt Dickmann L. (Spal).



Gol annullati: al 24' st Altare G. per fallo (Cagliari).

Formazioni ufficiali della partita

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Lella, Nandez, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Luvumbo, Lapadula. A disposizione: Aresti, Lolic, Barreca, Obert, Zappa, Delpupo, Mancosu, Rog, Falco, Griger, Millico. Allenatore. Claudio Ranieri

SPAL (3-4-2-1): Alfonso; Peda, Meccariello, Varnier; Dickmann, Zanellato, Dickmann, Celia; Valzania, Rauti; Moncini. A disposizione: Pomini, Arena, Dalle Mura Fiordaliso, Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Tunjov, Zuculini, Imputato, La Mantia, Rabbi. Allenatore. Daniele De Rossi

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Lolic, Aresti

Difensori: Dossena, Capradossi, Barreca, Zappa, Altare, Obert, Azzi,

Centrocampisti: Mancosu, Falco, Rog, Nandez, Makoumbou, Lella, Kourfalidis

Attaccanti: Lapadula, Millico, Griger, Luvumbo, Delpupo

I convocati della SPAL

Portieri: Abati, Alfonso, Pomini

Difensori: Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Varnier

Centrocampisti: Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini

Attaccanti: Imputato, La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti

Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia

“De Rossi diventerà un grande allenatore. Pensando alla SPAL, credo sia una buona squadra. E’ prima in campionato per duelli vinti e per passaggi riusciti. Riesce a concretizzare la maggior parte delle azioni che crea. Con l’arrivo di De Rossi ha fatto meglio fuori casa, subendo poco e vincendo in casa di Parma e Reggina. Ci sarà da stare attenti ma conterà solo vincere. Quando si vince si inizia a giocare anche bene. Come modulo possiamo variare, quel che mi interessa è vedere il senso di appartenenza alla maglia”.

Le parole di Daniele De Rossi alla vigilia

“Questa vigilia può essere simile a quella di Parma e Reggio Calabria perché andremo ad affrontare una squadra forte e ambiziosa, costruita per vincere il campionato. Sono una piazza importante, allenatore immenso e sarà una sfida importante. Questi palcoscenici devono dare uno stimolo in più ai giocatori per mettersi alla prova contro gente che in alcuni casi ha fatto Serie A o coppe importanti. Il Cagliari ha sempre giocato bene, anche con Liverani ma poi è andata male. Se c’è uno al mondo che può risollevare una squadra in difficoltà quello è Ranieri. E’ uno molto pragmatico ma intelligente, conosce il calcio e i calciatori meglio di chiunque altro. Poi è anche un signore e uno che si fa anche rispettare nello spogliatoio”.

Presentazione del match

Le probabili formazioni di Cagliari-SPAL

Dove vedere la partita in tv e streaming

