Lecce – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Salernitana di Venerdì 27 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 20° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

LECCE – Venerdì 27 gennaio 2023, allo Stadio “Via del Mare”, il Lecce affronterà la Salernitana nell’anticipo della ventesima giornata, prima del girone di ritorno, di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

In palio punti pesanti in chiave salvezza. I salentini, dopo aver raccolto undici punti nelle cinque sfide precedenti, sabato scorso hanno perso per 2-0 sul campo del Verona. Attualmente gli uomini di Baroni sono quattordicesimi, a +8 dalla zona retrocessione, con 20 punti, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e sette partite perse, diciotto gol fatti e ventidue subiti; nelle ultime tre gare casalinghe, però, hanno battuto Atalanta e Lazio e costretto il Milan sul 2-2. I granata avevano iniziato abbastanza bene la stagione ma nelle ultime sei partite hanno collezionato soltanto un punto; dopo l’esonero e il reintegro di Nicola, hanno perso per 2-0 contro il Napoli. Sono sedicesimi, a -2 dal Lecce e a quota 18, con un percorso di quattro partite vinte, cinque pareggiate e dieci perse, ventitré gol fatti e trentasette subiti. Nella gara di andata, lo scorso 16 settembre, si impose il Lecce col risultato di 1-2.

Cronaca della partita e tabellino

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli asssitenti Imperiale e Lombardo; quarto uomo Rutella, Al Var, assistito da Maresca e Ghersini.

Presentazione del match

QUI LECCE – Indisponibili Dermaku, Bistrovic, Helgason e Pongracic. Baroni dovrà anche valutare le condizioni di Gallo, Persson e Di Francesco. Il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3. Quindi, Falcone tra i pali e difesa a quatto composta al centro da Baschirotto e Umtiti e sulle fasce da Gendrey e Pezzella, qualora Gallo non dovesse recuperare. A centrocampo Gonzalez, Blin e Hjulmand. Nel tridente offensivo Strefezza, Colombo e Di Francesco.

QUI SALERNITANA – Assenti gli infortunati Sepe, Maggiore, Mazzocchi e Fazio. Nicola dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con in porta Ochoa e con una difesa a tre formata da Lovato, Radovanovic e Gyomber. In cabina di regia Bohinen con a fianco Vilhenae Lussana Coulibaly mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Candreva e Bradaric. Davanti Dia e Piatek.

Le probabili formazioni di Lecce – Salernitana

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Blin, Hjulmand; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Gyomber; Candreva, Vilhena, Bohinen, L. Coulibaly, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.