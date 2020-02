Il 1° marzo si gioca la ventieiesima giornata del campionato di Serie A, con i suoi sei incontri. Spazio anche al posticipo della 26° giornata di Serie B, al Clasico ne La Liga, a Serie C e D



MILANO – Al centro della programmazione calcio in tv di domenica 1°marzo c’è la ventiseiesima giornata di Serie A con i suoi sei incontri. Lunch match domenicale sarà Milan – Genoa; i rossoneri, dopo il pareggo di Firenze, sono settimi con 36 punti; il Grifone, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, è terzultimo a quota 22. Alle 15 il Lecce, quartultimo a quota 26, ospita l’Atalanta, quarta con 45 punti ma con una partita da recuperare. Il Sassuolo, dodicesimo con 29 punti conquistati in 24 gare, riceve il Brescia, fanalino di coda del torneo a quota 15. Il Parma, nono con 35 punti ma con un partita in meno, affronta la Spal, penultima a quota 16. Alle 18 si affrontano Cagliari e Roma; i sardi sono undicesimi con 32 punti ma con una gara in meno mentre i giallorossi, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, sono quinti a quota 42. Posticipo serale sarà il big match Juventus – Inter: due squadre, rispettivamente prima e terza, distanziate da sei lunghezze; i nerazzurri devono però recuperare la gara contro la Sampdoria.

Posticipo della ventiseiesima giornata del al posticipo serale Pescara – Ascoli. La squadra abruzzese proviene da tre sconfitte consecutive, ultima delle quali quella rimediata sul campo del Crotone e in classifica è dodicesima con 32 punti; una lunghezza in meno per l’Ascoli, quattordicesimo, che nell’ultimo turno disputato ha perso 3-1 in casa dello Spezia.



In Premier League tocca a Manchester United – Watford. In Bundesliga si affrontano Lipsia e Bayer Leverkusen.Nella ventisettesima giornata de La Liga spagnola è tempo di Clasico. Spazio anche a Serie C, alla Serie D e Eredivisie.

Calcio in tv oggi 1° marzo 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

12.00

Siviglia-Osasuna (Liga) – DAZN

12.30

Genoa-Lazio (Serie A) – DAZN e DAZN1

14.00

Athletic-Villarreal (Liga) – DAZN

14.30

PSV-Feyenoord (Eredivisie) – DAZN

Foggia-Nardò (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Palermo-Nola (Serie D) – ELEVEN SPORTS

Turris-Lattedolce (Serie D) – SPORTITALIA

15.00

Nantes-Lilla (Ligue 1) – DAZN

Lecce-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Sassuolo-Brescia (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

Parma-SPAL (Serie A) – DAZN e DAZN1

Everton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

su ELEVEN SPORTS la erie C

Reggina-Monopoli

Rieti-Sicula Leonzio

Catania-Vibonese

Rende-Viterbese

15.30

Lipsia-Bayer L. (Bundesliga) – SKY SPORT

16.00

Espanyol-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

17.00

Bordeaux-Nizza (Ligue 1) – DAZN

17.30

Aston Villa-Manchester City (Finale League Cup) – DAZN

su ELEVEN SPORTS la Serie C

Cesena-Rimini

Bari-Avellino

Ternana-Bisceglie

Potenza-Catanzaro

Virtus Francavilla-Picerno

Paganese-Teramo

18.00

Cagliari-Roma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

Werder B.-Eintracht F. (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Maiorca-Getafe (Liga) – DAZN e DAZN1

20.00

Ajax-AZ (Eredivisie) – DAZN

20.45

Juventus-Inter (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Real Madrid-Barcellona (Liga) – DAZN

Pescara-Ascoli (Serie B) – DAZN e DAZN1

Lione-St. Etienne (Ligue 1) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. I programmi RAI sono visibili in streaming gratuito su RaiPlay, quelli di Sportitalia in streaming gratuito su Sportitalia.com.

Inoltre, su questo stesso sito, si potranno seguire le dirette testuali di: