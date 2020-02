I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica 1° marzo sono dedicati integralmente alla ventiseiesima giornata del campionato di Serie A

Dopo gli anticipi di sabato, domenica 1° marzo si gioca la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Milan – Genoa 1 (ore 12.30)

Lunch match di domenica è Milan – Genoa. I rossoneri, dopo il pareggo di Firenze, sono settimi con 36 punti; il Grifone, dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, è terzultimo a quota 22.

Lecce – Atalanta 2 (ore 15)

Il Lecce, quartultimo a quota 26 e reduce dal pesante 4-0 rimediato all’Olimpico contro la Roma, ospita l’Atalanta, quarta con 45 punti ma con una partita da recuperare. Nell’ultimo turno disputato gli orobici avevano battuto per 2-1 la Roma.

Parma – Spal 1 (ore 15)

Il Parma, nono con 35 punti ma con un partita in meno, affronta la Spal, penultima a quota 16e reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus. Nell’ulima gara disputata i ducali avevano vinto in trasferta sul campo del Sassuolo.

Sassuolo – Brescia 1 (ore 15)

Il Sassuolo, dodicesimo con 29 punti conquistati in 24 gare, riceve il Brescia, fanalino di coda del torneo a quota 15 e reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Napoli. Nell’ultimo turno disputato i neroverdi avevano perso in casa per 0-1 contro il Parma.

Cagliari – Roma over 2,5 (ore 18)

Il Cagliari é undicesimo con 32 punti ma con una gara in meno mentre la Roma, dopo la vittoria casalinga contro il Lecce, é quinta a quota 42. Nell’ultima gara disputata i sardi avavno perso in casa per 0-1 contro il Napoli.

Juventus – Inter (ore 20.45)

Posticipo serale e big match della ventiseiesima giornata. Due squadre, rispettivamente prima e terza, distanziate da sei lunghezze. I nerazzurri devono però recuperare la gara contro la Sampdoria mentre nell’ultimo turno disputato i bianconeri hanno vinto in trasferta sul campo della Spal.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° marzo 2020

Milan – Genoa 1 (1,68)

Lecce – Atalanta 2 (1,40)

Parma – Spal 1 (2,05)

Sassuolo – Brescia 1 (1,75)

Cagliari – Roma over 2,5 (1,68)

Juventus – Inter 1 (2,25)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 319 euro