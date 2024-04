Nella guida tv del 12 aprile 2024 gli anticipi di Serie A, Serie B e Liga saranno visibili su DAZN; quello di Ligue 1 su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 12 aprile 2024 ci sono gli anticipi dei massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A dove allo Stadio Olimpico va in scena Lazio – Salernitana. La Lazio viene dalla sconfitta di misura nel Derby della Capitale contro la Roma ed é ottava con 46 punti. La Salernitana é reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Sassuolo ed é ultima a quota 15.

L’anticipo della trentatreesima giornata di Serie B é Modena – Catanzaro. Il Modena viene dal pari esterno a reti bianche contro la Ternana ed é tredicesimo con 39 punti. Il Catanzaro é reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Sassuolo ed é quinto a quota 45.

In Ligue 1 il Metz, che viene dalla sconfitta esterna per 4.3 contro il Brest ed é diciassettesimo con 23 punti, riceve il Lens, che é reduce dal pari casalingo per 1-1 contro il Le Havre ed é sesto a quota 43. In Liga il Betis, che viene dalla sconfitta esterna per 3-2 contro il Girona ed é ottavo con 42 punti, ospita il Celta Vigo, reduce dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Vallecano e diciassettesimo a quota 28.

Calcio in tv oggi 12 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

LDU Quito-Botafogo (Copa Libertadores) – MOLA

Bolivar-Millonarios (Copa Libertadores) – MOLA

Lanus-Deportivo Garcilaso (Copa Sudamericana) – MOLA

Metropolitanos-Cuiabá (Copa Sudamericana) – MOLA

02.00

Palmeiras-Liverpool (Copa Libertadores) – MOLA

River Plate-Nacional (Copa Libertadores) – MOLA

Cruzeiro-Alianza Petrolera (Copa Sudamericana) – MOLA

Coquimbó Unido-Sportivo Luqueño (Copa Sudamericana) – MOLA

04.00

Delfin-Belgrano (Copa Sudamericana) – MOLA

18.30

Sassuolo-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Werder Brema-Lipsia (Bundesliga femminile) – DAZN

20.30

Modena-Catanzaro (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Augsburg-Union Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 253)

20.45

Lazio-Salernitana (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Arzignano-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Betis-Celta Vigo (Liga) – DAZN

Plymouth-Leicester (Championship) – DAZN

21.15

Gil Vicente-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

22.30

Portland Timbers-Los Angeles FC (MLS) – APPLE TV

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.