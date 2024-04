Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 12 aprile 2024: i biancocelesti sfidano i granata per il treno Europa League, anticipi anche in Serie B, Liga, Ligue 1 e Bundesliga

Un nuovo weekend con un fitto palinsesto di partite inizia a partire da quest’oggi, venerdì 12 aprile. Non solo infatti il solito anticipo di Serie A. Si gioca anche in Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1, senza dimenticare la Premier League in programma nella giornata di domani. Andiamo, come di consueto, ad effettuare il consueto punto della situazione sul calcio italiano, per poi compiere un’ampia panoramica sui principali campionati esteri.

Indice

Cominciamo, dunque, dalla Serie A, che alle ore 20.45 propone il ‘friday night’ dell’Olimpico tra Lazio e Salernitana, match valido per la 32esima giornata. Due squadre in lotta per obiettivi decisamente differenti. Dopo l’illusoria vittoria all’esordio in campionato con la Juventus e le successive due sconfitte proprio contro i bianconeri in semifinale di Coppa Italia e contro la Roma nel derby stracittadino, il neo tecnico biancoceleste Tudor ha l’obbligo di tenere alta l’asticella dei suoi per tornare ai 3 punti. Nonostante una stagione piuttosto deludente, fatta più di bassi che di alti, ci sono infatti da scalare diverse posizioni in classifica, alla luce dell’ottavo posto attualmente occupato. Le Aquile ambiscono a tornare in zona Europa League, distante momentaneamente 4 lunghezze, e l’occasione propizia potrebbe essere rappresentata dall’avversario di turno Salernitana, sempre più in fondo alla classifica e ormai in attesa solo dell’aritmetica retrocessione. Attenzione però ad una possibile reazione d’orgoglio dei granata, reduci dal pari in rimonta al 95’ contro il Sassuolo. Un risultato positivo, che mancava dall’inizio di marzo e che dà ulteriore morale in vista della trasferta in terra capitolina. Mister Tudor ancora senza l’acciaccato Zaccagni, con Romagnoli che si aggiunge alla lista degli indisponibili. Infortunato anche Immobile, al suo posto spazio a Castellanos. Ritrova una maglia dal 1′ Luis Alberto. Dall’altro lato solito 11 iniziale per l’allenatore dei campani Colantuono, con l’unica novità potrebbe essere rappresentata dall’impiego dell’israeliano Weissman al centro dell’attacco.

Scendendo di categoria, alle ore 20.30, è in agenda l’anticipo della 33esima di Serie B del Braglia tra Modena e Catanzaro. I calabresi vogliono strappare da questo match l’intera posta in palio per riscattare il passo falso di sabato scorso contro il Como, blindare la quinta posizione in zona play-off e alimentare così il sogno promozione in massima serie. C’è però da superare un ostacolo non da poco. I Canarini, a secco di trionfi dal derby con il Parma del 27 gennaio, non possono permettersi ulteriori distrazioni e devono pensare esclusivamente alla missione permanenza nella categoria, non più scontata come si pensava qualche settimana fa.

Andando ancor più giù di categoria, questa sera, alle ore 20.45, va in scena Arzignano-Fiorenzuola, partita valida per il 36esimo turno di Serie C Girone A. Entrambe le compagini sono alla ricerca di ossigeno per evitare l’incombente minaccia play, che costringerebbe a prolungare ulteriormente la regular season. Lo testimonia il momento piuttosto altalenante in termini di risultati: i veneti nelle ultime 5 partite hanno centrato, 2 pareggi, 1 vittoria e 2 sconfitte. Gli emiliani, dalla loro, hanno ottenuto 2 affermazioni, 2 disfatte e 1 segno X. Si gioca, terminando l’analisi delle partite del nostro Paese, anche nel Campionato Primavera 1, con Sassuolo-Inter in programma alle 18.

Sguardo ora al resto d’Europa, dove troviamo ben 4 anticipi nei principali campionati. Partiamo dalla Bundesliga. Alle 20.30 spazio alla sfida tra Augusta e Union Berlino, valevole per il 29esimo turno del massimo campionato tedesco. I padroni di casa, al momento qualificati alla prossima Conference, guardano più in su e sono a caccia di punti per il pass Europa League. Percorsi e traguardi del tutto differenti per l’Union, ancora alle prese con la propria delicata situazione di classifica: 6 le lunghezze di vantaggio sul terz’ultimo posto occupato dal Mainz e sugli spareggi retrocessione.

Anticipo del venerdì anche in Spagna e in Liga che riapre i battenti dopo lo stop dello scorso week end per dare spazio alla finale di Coppa del Re. Alle 21 troviamo il match Betis-Celta Vigo per la 31esima giornata. I biancoverdi, sebbene l’ottava posizione in graduatoria e il gap di appena 2 passi dalla zona Europa, si trovano in un momento di palese difficoltà: quattro le sconfitte sul groppone con cui si presentano a questo appuntamento. 3 i punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica, invece, per gli ospiti, imbattuti con una vittoria (Siviglia) e un pareggio (Rayo Vallecano) da quando in panchina siede Giraldez, subentrato a Rafa Benitez in seguito alla sosta per le Nazionali.

Friday night anche in Francia e in Ligue 1. Luci puntate alle 21 su Metz-Lens, gara che apre la 29esima giornata. Les Sang et Or, sesti in classifica a quota 43, sono in piena bagarre per un posto in Europa la prossima stagione. Devono però raddrizzare il ruolino di marcia tenuto di appena un punto raccolto negli ultimi tre incontri. Dall’altro lato non ci sono quasi più speranze per i Grenatines, ad un passo dalla certificazione di una retrocessione, ogni giornata più vicina, in Ligue 2.

In Eredivisie spazio al friday night della 23esima giornata del massimo campionato olandese: alle 20 va in scena infatti Excelsior-FC Volendam.

Trasferiamoci, per concludere la rassegna, al continente americano. Ricordiamo che in nottata, tra mezzanotte e le 04.00 italiane, si gioca in Argentina, in Brasile, oltre che in Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Termina la seconda giornata delle fasi a gironi di entrambe le massime manifestazioni continentali per club.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20.45

SERIE B

20.30

Modena-Catanzaro

SERIE C

20.45

Arzignano-Fiornuola

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 12 aprile 2024

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik – Alashkert 14:00

Ararat-Armenia – Ararat 17:00

ASIA SUPER CUP UAE / QATAR

Al Arabi – Al Sharjah 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Melbourne Victory 09:00

Adelaide United – Macarthur FC 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

LASK – Salzburg 19:30

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

St. Truiden – St. Liege 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Vitebsk – Slutsk 16:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Santa Cruz – The Strongest 01:00

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Plovdiv – Botev Vratsa 16:45

CSKA Sofia – Pirin Blagoevgrad 19:15

CROAZIA HNL

Rudes – Slaven Belupo 17:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Odense – Viborg 19:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka – Ekenas 17:00

VPS – SJK 18:00

Inter Turku – Oulu 19:00

FRANCIA LIGUE 1

Metz – Lens 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Kaiserslautern 18:30

Hertha – Rostock 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Augusta – Union Berlino 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Brema D – RB Lipsia D 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Kashiwa – Urawa 12:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Plymouth – Leicester 21:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Crusaders – Linfield 20:45

IRLANDA PREMIER DIVISION

Drogheda – Derry City 20:45

Dundalk – St. Patricks 20:45

Shelbourne – Bohemians 20:45

Waterford – Galway 20:45

Shamrock Rovers – Sligo Rovers 21:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Sassuolo U19 – Inter U19 18:00

ITALIA SERIE A

Lazio – Salernitana 20:45

ITALIA SERIE B

Modena – Catanzaro 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Fiorenzuola 20:45

LETTONIA VIRSLIGA

Riga FC – BFC Daugavpils 17:00

RFS – Tukums 2000 18:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atlante – Correcaminos 03:05

Celaya – Tapatio 05:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Inghilterra U16 – Italia U16 17:00

Belgio U16 – Nigeria U16 Rinviata

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ocotal – Masachapa 02:00

OLANDA EREDIVISIE

Excelsior – FC Volendam 20:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Huancayo – Cienciano 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta Poznan – Korona 18:00

Pogon Szczecin – Ruch 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Gil Vicente – Sporting 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad – FC Hermannstadt 16:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Univ. Craiova – Farul Constanta 19:30

SPAGNA LALIGA

Betis – Celta Vigo 21:00

SPAGNA LALIGA2

Leganes – Espanyol 20:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Bolivar (Bol) – Millonarios (Col) 00:00

LDU Quito (Ecu) – Botafogo RJ (Bra) 00:00

Palmeiras (Bra) – Liverpool M. (Uru) 02:00

River Plate (Arg) – Nacional (Uru) 02:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Lanus (Arg) – Deportivo Garcilaso (Per) 00:00

Metropolitanos (Ven) – Cuiaba (Bra) 00:00

Coquimbo (Chi) – Sp. Luqueno (Par) 02:00

Cruzeiro (Bra) – Alianza (Col) 02:00

Delfin (Ecu) – Belgrano (Arg) 04:00

TURCHIA SUPER LIG

Trabzonspor – Sivasspor 19:00

USA USL CHAMPIONSHIP

Miami FC – Tampa Bay 01:00