Il 13 febbraio 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Milan – Sampdoria anche su Sky

BERGAMO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 13 febbraio ci sono le gare valide per la venticinquesima giornata di Serie A. Domenica il lunch match sarà Milan – Sampdoria. I rossoneri vengono dal successo per 1-2 nel Derby contro l’Inter e sono secondi in classifica, a pari merito con il Napoli e a una sola lunghezza dalla capolista Inter, che però ha una partita in più, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte; quarantanove gol fatti e ventisei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone quattro. I blucerchiati sono, invece, reduci dal brillante successo casalingo per 4-0 contro il Sassuolo e sono sedicesimi a quota 23 punti, con un cammino di sei partite vinte, cinque pareggiate e tredici perse; trentatré reti segnate e quarantuno subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vinta e quattro perse, con sei gol fatti e otto subiti. In settimana in Coppa Italia hanno eliminato la Lazio vincendo col risultato di 4-0.

Nel primo pomeriggio l’Empoli riceve il Cagliari. I toscani vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Bologna e sono undicesimi a quota 30 punti, con un cammino di otto vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte con trentasette reti realizzate e quarantasette subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due pareggiate e tre perse con otto gol fatti e tredici subiti. I sardi sono, invece, reduci dal successo esterno per 1-2 contro l’Atalanta e sono risaliti al quartultimo posto, che occupano con 20 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e dodici perse; ventiquattro reti segnate e quarantacinque subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vinte, due pareggiate e una persa, con cinque gol fatti e tredici subiti.

Si gioca anche Genoa – Salernitana. I rossoblù vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro la Roma e sono penultim1, a quota 14 punti, con un cammino di uno vittoria, undici pareggi e due sconfitte con venti reti realizzate e ben quarantacinque subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due pareggiate e tre perse con sette gol fatti e quattro subiti. I campani sono, invece, reduci dal pareggio casalingo per 2-2 contro lo Spezia e sono ultimi con 11 punti, con un cammino di tre partite vinte, tre pareggiate e diciassette perse; sedici reti segnate e cinquantacinque subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vinta, un pareggiata e tre perse, con cinque gol fatti e tredici subiti.

E si disputa anche Verona – Udinese. Gli scaligeri vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Juventus e sono noni a quota 33 punti, con un cammino di nove vittorie, sei pareggi e nove sconfitte con quarantatré reti realizzate e quaranta subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vinte e due pareggiate con otto gol fatti e nove subiti. I friulani, invece, sono, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Torino e sono quattordicesimi con 27 punti, con un cammino di sei partite vinte, nove pareggiate e otto perse; trentasette reti segnate e trentasei subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vinte, tre pareggiate e una persa, con quattro gol fatti e nove subiti.

Alle 18 tocca a Sassuolo – Roma. I neroverdi sono reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro la Sampdoria e sono dodicesimi a quota 29 punti, con un cammino di sette partite vinte, otto pareggiate e nove perse; trentaquattro reti segnate e quarantadue subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con nove gol fatti e dieci subiti. In settimana in Coppa Italia sono stati eliminati dalla Juventus. I giallorossi sono, invece, reduci dal pari casalingo a reti bianche contro il Venezia e sono sesti, a pari merito con la Lazio, a quota 39 punti, con un cammino di dodici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quaranta reti segnate e trenta subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre partite vinte, una pareggiata e una persa, con otto gol fatti e cinque subiti. Martedì scorso sono stati battuti per 2-0 dall’Inter e, conseguentemente, eliminati dalla Coppa Italia.

In serata chiude il big match Atalanta – Juventus. Gli orobici vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cagliari e sono scesi al quinto posto in classifica, sorpassati dalla Juventus, con 45 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte; quarantacinque gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando cinque reti e subendone altrettante. In settimana sono stati battuti dalla Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia, conseguentemente, estromessi dalla competizione. I bianconeri vengono dal successo per 2-0 contro l’Hellas Verona e sono saliti al quarto posto in classifica, in zona Champions, che occupano con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte; trentasei gol fatti e ventuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone tre. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro partite vinte e una pareggiata, con dieci gol fatti e due subiti. In Coppa Italia hanno battuto il Sassuolo grazie a un’autorete di Tressoldi.

Tra i posticipi di Serie B spicca Lecce – Benevento. I pugliesi allenati da mister Marco Baroni arrivano dal recente pareggio contro il Como, dello scorso 5 febbraio. Lecce che attualmente si trova al comando della classifica di Serie B, con 41 punti, a una sola lunghezza di distanza rispetto ai rivali del Pisa. Dall’altra parte del campo troviamo i campani allenati da mister Fabio Caserta, che occupano invece la 6a posizione a quota 36 punti. La formazione ospite dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per cercare di avvicinarsi il più possibile alla vetta del campionato, che comunque dista solo cinque punti.

Riparte anche la Serie C con Modena e Bari in testa, rispettivamente, al Girone B e al Girone C. In Premier League il Liverpool fa visita al Burnley.

Calcio in tv oggi 13 febbraio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.00

Cruz Azul-Necaxa (Liga MX) – ONEFOOTBALL

10.45

Milan-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

Lecce-Cagliari (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Milan-Sampdoria (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Empoli-Verona (Campionato Primavera) – SILIVE

14.00

Alaves-Valencia (Liga) – DAZN

Gubbio-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

14.30

Pro Sesto-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lecco-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Legnago-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Seregno-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Piacenza-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Verona-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sudtirol-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Trento-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Viterbese-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Acireale-Trapani (Serie D) – SPORTITALIA

Napoli-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

RKC-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Hartberg-Admira (Admiral Bundesliga) – ONEFOOTBALL

15.00

Empoli-Cagliari (Serie A) – DAZN

Genoa-Salernitana (Serie A) – DAZN

Verona-Udinese (Serie A) – DAZN

Tottenham-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Burnley-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT ACTION

Sampdoria-SPAL (Serie D) – SILIVE

Odisha-Mogun Bagan (Indian Super League) – ONEFOOTBALL

15.30

Lecce-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Brescia-Alessandria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Ascoli-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Union Berlino-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 255 satellite)

16.15

Levante-Betis (Liga) – DAZN

Panathinaikos-Pas Lamia (Greece Super League) – MOLA

16.45

Ajax-Twente (Eredivisie) – MOLA

Go Ahead Eagles-AZ (Eredivisie) – MOLA

17.00

Celtic-Raith Rovers (Coppa di Scozia) – SOLOCALCIO

LASK-Austria Klagenfurt (Admiral Bundesliga) – ONEFOOTBALL

17.30

Leicester-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Hoffenheim-Arminia B. (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

17.30

Imolese-Ancona Matelica (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Montevarchi-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Grosseto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lucchese-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Entella-Pontedera (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fermana-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pistoiese-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Legia Varsavia-Warta Poznan (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

18.00

Sassuolo-Roma (Serie A) – DAZN

18.30

Real Sociedad-Granada (Liga) – DAZN

Bruges-Charleroi (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

19.00

Pumas-Leon (Liga MX) – ONEFOOTBALL

20.00

Fluminense-Portuguesa (Campionato Carioca) – SOLOCALCIO

20.45

Atalanta-Juventus (Serie A) – DAZN

Metz-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Espanyol-Barcellona (Liga) – DAZN

23.15

Platense-Talleres (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

01.30

Boca Juniors-Colon (Campionato argentino) – SPORTITALIA

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.