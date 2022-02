Coppa Italia, Atalanta – Fiorentina: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Fiorentina del 10 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

BERGAMO – Giovedì 10 febbraio, alle ore 18, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Fiorentina, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Juventus e Sassuolo. In campionato gli orobici vengono dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Cagliari e sono scesi al quinto posto in classifica, sorpassati dalla Juventus, con 45 punti, frutto di dodici vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte; quarantacinque gol fatti e ventotto subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una siglando nove reti e subendone quattro. I biancocelesti sono, invece, reduci dalla pesante sconfitta casalinga per 0-3 contro la Lazio e sono ottavi a quota 36 punti, con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e nove perse; quarantanove reti segnate e trentanove subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con dodici gol fatti e dieci subiti. In Coppa Italia l’Atalanta ha eliminato il Venezia col risultato di 2-0 mentre la Fiorentina, dopo aver eliminato Cosenza e Beneventi, ha avuto la meglio sul Napoli vincendo 2-5 ai supplementari. L’ultimo incrocio tra le sue compagini risale allo scorso 11 settembre quando, a Bergamo, la squadra di Pioli si impose per 1-2.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - FIORENTINA

L’arbitro

Sarà Michael Fabbri della sezione arbitrale di Ravenna a dirigere il match. I suoi assistenti saranno Luca Mondin di Treviso e Valerio Colarossi di Roma 2, IV ufficiale Andrea Colombo di Como, V.A.R. Marco Guida di Torre Annunziata A.V.A.R. Giorgio Peretti di Verona.

Biglietti

I tagliandi per assistere alla partita saranno acquistabili fino alle ore 18 di giovedì 10 febbraio

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home;

– presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale – per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv – in modalità print@home.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno di Ilicic, Miranchuk e Zapata. Probabile il modulo 4-2-3-1 e possibile turnover con Musso tra i pali e retroguardia composta da Hateboer Demiral, Palomino e Maehle. In mezzo al campo Freuler e deRoon; sulla trequarti di supporto Pasalic, Pessina e Boga di supporto all’unica punta Muriel.

QUI FIORENTINA – Italiano dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-3, con Terraciano tra i pali e con Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi a comporre il reparto difensivo. A centrocampo Bonaventura, Torreira e Castrovilli, alle spalle del tridente offensivo composto da Gonzalez, Piatek e Ikoné.

Le probabili formazioni di Atalanta – Fiorentina

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Pasalic, Pessina, Boga; Muriel. Allenatore:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez. Allenatore:

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Fiorentina, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1.