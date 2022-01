Coppa Italia, Atalanta – Venezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Venezia del 12 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022

BERGAMO – Mercoledì 12 gennaio, alle ore 17.30 (orario di inizio partita variato, dopo decisione della Lega, nella serata di sabato 8 gennaio), al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Venezia, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. In campionato gli orobici vengono dal roboante 2-6 sul campo dell’Udinese e sono quarti in classifica con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte; 44 gol fatti e 26 subiti. I lagunari sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Milan e sono a diciassettesimi a quota 17 punti, con un cammino di quattro partite vinte, otto pareggiate e sette perse; 28 reti segnate e 34 subite. In Coppa Italia l’Atalanta entra ora nella competiione mentre il Venezia ha già eliminato Frosinone (2-1) e Ternana (3-1). Sono 35 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 15 successi dell’Atalanta, 10 pareggi e 10 affermazioni del Venezia. L’ultimo incrocio risale allo scorso 1 dicembre quando la squadra di Gasperini si impose con il risultato di 4-0 grazie a una tripletta di Pasalic e a un gol di Koopmainers.

Cronaca in tempo reale

Mercoledì 12 gennaio alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

Biglietti

I tagliandi per assistere all’incontro saranno disponibili in vendita libera dalle 10 di lunedì 10 gennaio alle 17.30 di mercoledì 12 gennaio 2022 ai seguenti prezzi: Curva Nord Pisani: intero 8 euro; Tribuna Rinascimento scoperta intero 13 euro; Tribuna Rinascimento scoperta 18 euro; Tribuna centrale 20 euro; Tribuna d’Onore nerazzurra 30 euro. Per tutti i settori il biglietto ridotto per gli under 10 sarà acquistabile a un euro.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini, che dovrà fare a meno di Gosens e Zapata, potrebbe effettuare un turnover. Probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Dijmsiti, Demiral e Palomino. In mezzo al campo Freuler e Koopmeiners; sulle corsie Hateboer e Zappacosta. Pessina e Miranchuk sulla trequarti di supporto all’unica punta Piccoli.

QUI VENEZIA – Zanetti dovrà rinunciare all’infortunato Kiyine. Potrebbe adottare il modulo 4-3-3, con Lezzerini in porta e Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps in posizione arretrata. A centrocampo dovremmo trovare dal 1′ il terzetto composto da Crnigoj, Ampadu e Tessmann. Tridente offensivo formato da Aramu, Forte e Okereke, in vantaggio su Henry.

Le probabili formazioni di Atalanta – Venezia

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Miranchuk; Piccoli. Allenatore: Gasperini.

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke. Allenatore: Zanetti

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Venezia, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su Italia 1.