Udinese – Atalanta 0-2 cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Atalanta del 9 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022

BERGAMO – Domenica 9 gennaio, alle ore 16.30, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese – Atalanta, gara valida per la ventunesima giornata, la seconda del girone di ritorno del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I friulani, nell’ultimo turno disputato, prima della sosta, hanno vinto per 0-4 contro il Cagliari e sono quattordicesimi, a pari merito con la Sampdoria ma con una partita in meno, con 20 punti, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e sei sconfitte; 26 gol fatti e 28 subiti. Gli orobici sono reduci dal pari esterno a reti bianche contro il Genoa e sono quarti, a quota 38 punti e una partita da recuperare, con un cammino di undici partite vinte, cinque pareggiate e tre perse; 38 reti segnate e 24 subite. La gara di andata, lo scorso 24 ottobre, finì 1-1.

Cronaca in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: UDINESE - ATALANTA 0-2 (1'T) PRIMO TEMPO 27' palla recuperata sulla trequarti da Muriel che centralmente fallisce un controllo favorendo l'anticipo di De Maio 24' uscita con i piedi fuori area Musso 22' MURIELL!!! RADDOPPIO DELL'ATALANTA! Verticalizzazione di Malinovskyi per il Colombiano che entra in area, manda al bar con una finta De Maio e piazza un rasoterra alla destra di Padelli che si è un pò lamentato con l'arbitro per l'esultanza del giocatore 17' PASALIC!!! ATALANTA IN VANTAGGIO! Cross di Pezzella deviato da un difensore e colpo di testa a centroarea in anticipo su De Maio a sorprendere sulla sua sinistra Padelli 14' scambio Toloi - Pasalic con quest'ultimo che prova al volo a calciare dal limite ma buona opposizione con il corpo di Becao per il primo angolo. Sugli sviluppi palla che non riesce ad essere allontana da Beto e Toloi prova da due passi, la difesa sporca ancora sul fondo, resta in attacco la squadra di Gasperini 13' fermato in offside Pussetto su lancio dalle retrovie: nell'occasione il giocatore è stato lesto a girare verso la porta e bella risposta con i pugni di Musso 10' prova a rispondere l'Udinese con un cross basso quasi dal fondo di Deulofeu ma Toloi ben posizionato allontana 6' bel movimento sulla trequarti di Pezzella a superare Pussetto costretto a stenderlo: sulla punizione palla scodellata in area ma difesa che allontana 4' spunto in area di Muriel, bravo a sterzare liberando il mancino ma diagonale rasoterra di poco a lato! 3' primo spunto della Dea con un affondo di Maehle ma cross sul primo palo agevolmente bloccato da Padelli Partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Udinese oggi in maglia a fondo scuro e Atalanta in maglia color aragosta Udinese e Atalanta fanno in questo momento il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio della sfida! Un saluto ai lettori di Calciomagazine, Udinese e Atalanta aprono oggi il loro 2022 con la sfida valida per la 21esima giornata. Seguiremo in diretta il match a partire dalle ore 16.30. TABELLINO UDINESE (4-3-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, De Maio, Rodrigo Becao; Molina, Walace, Udogie; Udogie; Deulofeu, Pussetto; Beto. A disposizione: Piana, Success, Fedrizzi, Castagnaviz, Damiani, Cocetta, Codutti, Soppy. Allenatore: Cioffi Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Pezzella, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. A disposizione: Bertini, Rossi, Cittadini, Scalvini, Demiral, Hateboer, Pessina, Miranchuk, Ilicic. Allenatore: Gasperini Reti: al 17' pt Pasalic, al 22' pt Muriel Ammonizioni: Recupero:

Biglietti

Il club friulano ha comunicato che “Nonostante l’oggettiva gravità della situazione di emergenza legata ai tanti casi Covid riscontrati nel gruppo squadra di Udinese Calcio, la Lega Serie A ha disposto che Udinese – Atalanta si disputerà, come da programmazione originaria, domani alle ore 16.30 alla Dacia Arena.

Pertanto, dalle ore 10 di domani mattina, prende il via la vendita dei biglietti. E’ possibile acquistare i tagliandi online ( al sito TicketOne ), nelle rivendite autorizzate ( disponibili a questo link ) e presso i botteghini della Dacia Arena aperti domani dalle 10 alle 16.30.Ricordiamo che per accedere alla Dacia Arena è obbligatorio, come da normativa in vigore, il Super Green Pass, in aggiunta al biglietto e al documento di identità e, all’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea. E’ altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 da indossare SEMPRE anche durante la partita. Si ricorda che, in ottemperanza alla normativa attuale, la capienza è limitata al 50% . Pertanto i biglietti per i settori di Curva Nord e Tribuna Laterale Nord NON sono in vendita in quanto già riempiti con gli abbonati.

La tariffa ridotta è riservata alle categorie invalidi (almeno al 70%), donne ed over 65.Per questa gara il cambio utilizzatore è valido sia per i biglietti che per gli abbonamenti. Di seguito tutte le tariffe:

CURVA SUD: 25€

TRIBUNA LATERALE SUD: 30€ (intero); 25€ (ridotto); 20€ ( under 18)

DISTINTI: 35€ (intero); 30€ (ridotto); 25€ (under 18)

TRIBUNA CENTRALE: 45€ (intero); 40€ (ridotto); 35€ (under 18)”

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michael Fabbri del Faenza, coadiuvato dagli assistenti Longo e Rocca. Quarto uomo Pezzuto. Al Var Mariani, suo assistente Valeriani. Sono otto i precedenti del fischietto emiliano con l’Udinese con il il bilancio di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte per i bianconeri; quattordici i precedenti con l’Atalanta con un bilancio di otto vittorie, tre pareggi e tre sconfitte per i nerazzurri.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Oltre all’infortunato Pereyra, sono dodici i giocatori risultati positivi al Covid; non essendo stati resi noti i nomi; pertanto, resta difficile ipotizzare una formazione. Cioffi potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e difesa composta da De Maio, Becao e Nuytinck. In cabina di regia Arslan, con Walace e Jajalo; Molina e Pussetto sulle fasce; Deulofeu e Samardzic in attacco.

QUI ATALANTA – Squalificato Freuler; ancona infortunato Gosens ma Gasperini recupera però Musso e Palomino. Probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Toloi, Demiral e Palomino. In mezzo al campo de Roon e Koopmeiners; sulle corsie Zappacosta e Maehle. Pessina e Malinovskyi sulla trequarti di supporto all’unica punta Muriel.

Le probabili formazioni di Udinese -Atalanta

UDINESE (3-5-2): Silvestri; De Maio, Becao, Nuytinck, Molina, Asrlan, Walace, Jajalo, Pussetto; Samardzic, Deulofeu. Allenatore: Gabriele Cioffi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Udinese, valido per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)e in streaming su SkyGo, scaricabile gratuitamente.