Fiorentina – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Udinese di giovedì 6 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022

FIRENZE – Giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 18:30 verrà disputata la partita Fiorentina – Udinese, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa toscana allenata da Vincenzo Italiano, che in campionato non vince da due partite di fila. La formazione viola attualmente occupa la 7a posizione nella classifica di Serie A a quota 32 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione friulana guidata dall’allenatore ad interim Gabriele Cioffi, che arriva invece dalla recente vittoria di misura contro il Cagliari, lo scorso 18 dicembre. Con 2o punti, attualmente l’Udinese occupa la 14a posizione in classifica. In vetta alla classifica di Serie A c’è l’Inter con 46 punti, seguito da Milan – a quota 42 punti – Napoli, Atalanta e Juventus, queste ultime tre rispettivamente con 39, 38 e 34 punti.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: FIORENTINA - UDINESE Giovedì 6 gennaio alle ore 17.30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con il commento in tempo reale della partita.

La presentazione del match

QUI FIORENTINA – La formazione di casa potrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, con Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in posizione arretrata. A centrocampo troviamo il blocco composto da Duncan, Torreira e Castrovilli, alle spalle del tridente d’attacco Callejon-Vlahovic-Gonzalez.

QUI UDINESE – II friulani guidati da mister Cioffi potrebbero scendere invece in campo con il modulo 3-5-2, con Becao, Nuytinck e Samir a comporre il reparto difensivo. A centrocampo troviamo Molina, Asrlan, Walace, Makengo e Udogie, alle spalle della coppia d’attacco Beto-Deulofeu.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Udinese

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Asrlan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. Allenatore: Gabriele Cioffi

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Fiorentina – Udinese, valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 satellite), Sky Sport (canale 252 satellite) e in streaming su Sky Go, app scaricabile gratuitamente.