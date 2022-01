Atalanta – Torino: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Torino del 6 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022

BERGAMO – Giovedì 6 gennaio, alle ore 14.30, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Torino, gara valida per la ventesima giornata, prima del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Gli orobici vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Genoa e prima ancora dalla pesante sconfitta casalinga per 1-4 contro la Roma: un solo punto in due gare che dovrebbe aver fatto perdere la speranza di poter continuare a competere per lo scudetto e concentrarsi piuttosto sull’obiettivo di conquistare un posto nella Champions League, alla quale hanno dovuto dare l’addio poco più di un mese fa. In classifica ora sono quarti, a quattro lunghezze dalla capolista Inter, con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte; 38 gol fatti e 24 subiti. I granata sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro l’Inter e, dopo un avvio di stagione alquanto difficoltoso, sono risaliti in undicesima posizione a quota 25 punti con un cammino di sette partite vinte, quattro pareggiate e otto perse con 23 reti all’attivo e 19 incassate. Sono 52 i precedenti, a Bergamo, tra le due compagini con il bilancio di 15 vittorie dell’Atalanta, 21 pareggi e 16 affermazioni del Torino. Nella passata stagione finì con un pirotecnico 3-3: la squadra di Gasperini sembrava aver chiuso lapartita portandosi sul 3-0 grazie alle reti di Ilicic, Gosens e Muriel, ma poi ci fu la rimonta del Toro con i gol di Belotti, Bremer e Bonazzoli. La gara di andata, lo scorso 21 agosto, finì col risultato di 1-2 in favore dei bergamaschi.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA - TORINO Giovedì 6 gennaio alle ore 13.30 le formazioni ufficiali, dalle 14.30 la cronaca con il commento in tempo reale della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giacomelli della sezione AIA di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Di Meo e Capaldo come assistenti e Baroni IV Uomo. Al VAR Di Paolo, assistente AVAR Carbone.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà rinunciare agli infortunati Gosens, Maehle, Toloi e Zapata e allo squalificato Freuler. Probabile il tradizionale modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Toloi, Demiral e Palomino. In mezzo al campo de Roon e Koopmeiners; sulle corsie Zappacosta e Maehle. Pasalic e Malinovskyi sulla trequarti di supporto all’unica punta Muriel.

QUI TORINO – Juric dovrà fare a meno degli indisponibili Belotti, Verdi e Bremer. Probabile modulo 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic in porta e Dijdij, Bremer e Rodriguez a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo la cerniera composta da Singo, Lukic, Pobega e Vojvoda, alle spalle di Praet e Pjaca disposti sulla trequarti. Unica punta Sanabria.

Le probabili formazioni di Atalanta – Torino

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, de Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djidji, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda, Praet, Pjaca, Sanabria. Allenatore: Juric.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Torino, valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.