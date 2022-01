Supercoppa femminile, Roma – Milan 1-2: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Roma – Milan del 5 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale della Supercoppa femminile 2021/2022

ROMA – Mercoledì 5 gennaio, alle ore 14.30, allo Stadio “Domenico Francioni” di Latina, andrà in scena Roma – Milan, semifinale della Supercoppa Femminile A 2021/2022. Le giallorosse sono reduci da sette vittorie consecutive, di cui cinque in Serie A e due in Coppa Italia, e sono seconde in classifica, a pari merito col Sassuolo e a otto lunghezze dalla capolista Juventus, con 25 punti, frutto di otto vittorie, un pareggio e due sconfitte; 24 gol fatti e 10 subiti. Le rossonere hanno perso le ultime due gare di campionato, contro Inter e Juventus, e ora occupano il quarto posto, a pari merito con i nerazzurri, a quota 22 punti con un cammino di sette partite vinte, una pareggiate e tre perse; 21 reti realizzate e 12 incassate. In questa stagione le due compagini si sono già incrociate e la sfida é terminata sul risultato di 1-1.

Tabellino in tempo reale

ROMA D: Andressa, Bartoli E. (dal 17' st Lazaro P.), Ceasar C. (Portiere), Di Guglielmo L., Giugliano M., Glionna B., Haavi E., Pettenuzzo T., Pirone V., Serturini A. (dal 1' st Ciccotti C.), Swaby A.. A disposizione: Baldi R. (Portiere), Bernauer V., Ciccotti C., Corelli A., Greggi G., Lazaro P., Magalhaes Borini J., Soffia A., Thaisa



MILAN D: Adami G., Agard L., Bergamaschi V. (dal 23' st Thrige S.), Codina L., Fusetti L., Giuliani L. (Portiere), Grimshaw C., Guagni A., Piemonte M. (dal 31' st Longo M.), Thomas L., Tucceri Cimini L.. A disposizione: Arnadottir G., Babb S. D. (Portiere), Brun E., Fedele N. (Portiere), Jane R., Longo M., Miotto G., Premoli C., Selimhodzic N., Thrige S.



Reti: al 28' st Ciccotti C. (Roma D) al 32' pt Thomas L. (Milan D), al 36' pt Bergamaschi V. (Milan D).



Ammonizioni: al 45' pt Pettenuzzo T. (Roma D) al 32' st Codina L. (Milan D).

Le convocate del Milan

PORTIERI: Babb, Fedele, Giuliani.

DIFENSORI: Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Guagni, Thrige, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI: Adami, Dal Brun, Grimshaw, Premoli, Selimhodzic.

ATTACCANTI: Bergamaschi, Longo, Miotto, Piemonte, Thomas.

Le dichiarazioni di Spugna alla vigilia

“La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto, le due squadre sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, è per questo che non bisogna pensare al passato e al fatto di aver vinto un trofeo contro il Milan pochi mesi fa, ma dobbiamo continuare a lavorare vivendo nel presente. Abbiamo deciso di ritrovarci dopo le vacanze con qualche giorno di anticipo per preparare questo impegno nel migliore dei modi”.

Le parole di Elisa Bartoli alla vigilia

“Con il Milan abbiamo giocato sempre partite complicate, è un avversario tosto. Siamo, però, consapevoli della nostra forza, del nostro cammino e dei nostri obiettivi; dovremo essere unite e giocare con sacrificio e umiltà, rimanendo concentrate fino al fischio finale”.

Le dichiarazioni di Ganz alla vigilia

“Le sfide con la Roma hanno sempre fatto vedere il bel calcio, sono stati incontri di alto livello, pieni di emozioni. Siamo ansiosi di scendere in campo per dimostrare il valore del gruppo e delle mie guerriere. Sono certo che daranno il massimo e anche di più perché in palio c’è qualcosa di molto importante”.

Le parole di Laura Giuliani

“La nostra filosofia è quella di ragionare partita per partita, stiamo preparando la semifinale e poi penseremo ai prossimi impegni. Una vittoria ci darebbe una forte spinta per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore consapevolezza. Ci stiamo preparando con grande serenità, non vediamo l’ora di scendere in campo e fare ciò che di più bello si possa fare: giocare”.

La presentazione del match

QUI ROMA – Assente Linari, risultata positiva al Covid. Per Spugna probabile modulo 4-2-3-1 con Caesar in porta e difesa composta al centro da Swaby e Pettenuzzo e ai lati da Di Guglielmo e Bartoli. In mediana Giugliano e Bernauer. Sulla trequarti Glionna, Andressa e Serturini, di supporto all’unica punta Pirone.

QUI MILAN – Indisponibili Jane e Stapelfeldt. Ganz dovrebbe adottare il modulo 3-4-3 con Giuliani tra i pali e retroguardia formata da Codina, Fusetti e Agard. In mezzo al campo Grimshaw e Adami; sulle corsie Guagni e Tacceri. Tridente offensivo composto da Bergamaschi, Piemonte e Thomas.

Le probabili formazioni di Roma – Milan

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Di Guglielmo, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Glionna, Andressa, Serturini; Pirone. Allenatore: Spugna.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Codina, Fusetti, Agard; Guagni, Grimshaw, Adami, Tucceri; Bergamaschi, Piemonte, Thomas. Allenatore: Ganz

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Roma D – Milan D, semifinale della Supercoppa femminile 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Milan TV (visibile su DAZN), TIMVISION e LA7