Coppa Italia, Juventus – Sassuolo: cronaca diretta e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sassuolo del 10 febbraio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia

TORINO – Giovedì 10 febbraio, alle ore 21, all’Allianz Stadium, andrà in scena Juventus – Sassuolo, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince affronterà in semifinale la vincente tra Atalanta e Fiorentina. In campionato i bianconeri vengono dal successo per 2-0 contro l’Hellas Verona e sono saliti al quarto posto in classifica, in zona Champions, che occupano con 45 punti, frutto di tredici vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte; trentasei gol fatti e ventuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando nove reti e subendone tre. I neroverdi sono, invece, reduci dalla pesante sconfitta esterna per 4-0 contro la Sampdoria e sono dodicesimi a quota 29 punti, con un cammino di sette partite vinte, otto pareggiate e nove perse; trentaquattro reti segnate e quarantadue subite. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due partite vinte, due pareggiate e una persa, con nove gol fatti e dieci subiti. In Coppa Italia la Juventus ha eliminato la Sampdoria col risultato di 4-1 mentre il Sassuolo ha avuto la meglio sul Napoli vincendo di misura. L’ultimo incrocio tra le sue compagini risale allo scorso 27 ottobre quando, a Torino, la squadra di Dionisi si impose per 1-2. Da allora , però, tante cose cambiate e , soprattutto, ora c’é un Vlahovic in più, pronto coi suoi gol a trascinare la compagine bianconera.

Cronaca con commento in tempo reale

Giovedì 10 febbraio dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere il match. I suoi assistenti saranno Paganessi e Rocca. Il quarto uomo sarà Miele G. Al Var Nasca e Lo Cicero.

La presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri ritrova Locatelli, che ha scontato il turno di squalifica, e Bonucci ma dovrà fare a meno, oltre a Chiesa, di Chiellini per un problema al polpaccio e valutare le condizioni di Zakaria per un risentimento alla zona lombara. Pobbibile turnover e probabile modulo 4-3-3 con Perin tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci-Rugani e da Cuadrado e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot; tridente offensivo formato da Dybala, Vlahovic e Bernardeschi.

QUI SASSUOLO – Dionisi dovrà rinunciare ancora all’indisponibile Obiang, ma dovrà anche valutare le condizioni di Djuricic. Probabile modulo 4-2-3-1, con Pegolo tra i pali e Kyriakopoulos, Toljan, Ayhan e Ferrari in posizione arretrata. A centrocampo Matheus Henrique, Harroui. Sulla trequarti Berardi, Raspadori e Defrel, di supporto all’unica punta Scamacca

Le probabili formazioni di Juventus – Sassuolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Matheus Henrique, Harroui; Berardi, Raspadori, Defrel; Scamacca. Allenatore: Alessio Dionisi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Fiorentina, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Italia 1.