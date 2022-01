Coppa Italia, Juventus – Sampdoria 4-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Sampdoria del 18 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022

TORINO – Martedì 18 gennaio, alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Sampdoria, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22. Gara secca, da dentro o fuori: chi vince affronterà ai quarti di finale la vincente tra Sassuolo e Cagliari.

Cronaca in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - SAMPDORIA 4-1 PRIMO TEMPO 32' Morata batte Falcone ed è 4-1! 31' Il neo entrato Akè punta Augello che lo mette giù in area: è calcio di rigore. 30' Finisce la partita di Arthur e Cuadrado, entrano Akè e Bentancur. 15 minuti al termine, bianconeri sempre in vantaggio 3 a 1 27' Vicino alla doppietta Cuadrado: azione personale e destro potente che impegna Falcone. 22' Recupero palla alto di Locatelli che serve Dybala; mancino imparabile per Falcone! 3-1 all'Allianz Stadium. 19' Entrano Gabbiadini, Candreva e Vieira, fuori Conti, Torregrossa e Thorsby 18' Alla prima conclusione in porta la Samp accorcia le distanze. Esterno di controbalzo di Conti che batte Perin! 16' Entrano Chiellini e Dybala, fuori Danilo e Kulusevski 10' Gli ospiti che non riescono a creare nessun pericolo, è sempre la Juve a fare la partita. 7' Cross morbido di Arthur che trova la testa di Rugani, il numero 24 salta più alto di tutti e batte ancora Falcone! 2-0! 6' Padroni di casa che cercano insistentemente il gol che potrebbe chiudere virtualmente la gara. 1' Inizia la ripresa. 45' 2' Si val riposo. Bianconeri che dominano la prima frazione di gioco e sono meritatamente in vantaggio grazie alla punizione di Cuadrado. A più tardi per la cronaca del secondo tempo. 45' Ancora 120 secondi da vivere in questo primo tempo di dominio bianconero. 43' Non cala l'intensità dei bianconeri in questo finale di primo tempo, pressing altissimo dei padroni di casa. 40' Siamo quasi alla fine del primo tempo. Fraseggiano bene i ragazzi di Allegri e riescono facilmente a creare azioni pericolose. 37' Ancora un pericolo creato da Cuadrado: mette dentro un cross tagliato su cui Rugani devia a botta sicura ma il grande riflesso di Falcone salva la Samp. 34' Allungo palla al piede di Kulusevski che arriva sul fondo e guadagna l'ennesimo corner della partita per la Juve 26' Recupero palla alto di Rabiot, assist di Cuadrado e segna anche Morata! Vecchia Signora già al raddoppio, ma l'azione è da rivedere al Var. La rete non viene convalidata per un fallo del francese a inizio azione. 25' Goal di Cuadrado! Punizione del colombiano che passa in mezzo alla barriera e beffa Falcone! Juve meritatamente in vantaggio! 24' Scambio rapido tra Morata e Kulusevski al limite, messo giù l'attaccante spagnolo e calcio di punizione interessantissimo per la Juve. 21' Ci prova De Sciglio da fuori area, ma il pallone è centrale e viene bloccato senza problemi da Falcone. 20' Gli ospiti stanno facendo grande fatica a ripartire, merito del pressing alto portato dai bianconeri che non permettono la costruzione. 17' Da qualche minuto i bianconeri sono stabilmente nella trequarti avversaria, per ora regge il muro blucerchiato. 14' Prima chance per Quadrado che rientra e calcia sul primo palo, è attento Falcone a deviare in corner. 12' Ancora nessuna occasione da gol nella gara: la Samp si difende molto bassa e si chiude bene finora. 8' I blucerchiati stanno mettendo tanta fisicità. La Juve, invece, con il fraseggio sta provando a trovare lo spiraglio giusto per colpire. 5' Le due squadre si stanno studiando, ritmi bassi in avvio. 1' Partiti. Calcio d'inizio battuto dagli ospiti. Padroni di casa che, per l'esordio in questa edizione della Coppa Italia Frecciarossa, scendono in campo con la divisa away. Buonasera dall'Allianz Stadium. Tra poco il match di Coppa Italia tra Juventus e Sampdoria. Allegri, nella competizione che ha vinto di più, schiera la miglior formazione bianconera possibile. Tra i liguri non c'è ancora il nuovo allenatore Giampaolo, che verrà ufficializzato domani. Danilo torna in campo dopo due mesi. Martedì 18 gennaio alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita. LE FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata. All. Allegri SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Magnani, Augello, Murru; Thorsby, Askildsen, Rincon, Bereszynski; Torregrossa, Caputo. All. Tufano Reti: Cuadrado 25' pt, Rugani 7' st, Conti 18' st, Dybala 22' st, Morata 32' st Recupero: 2' pt

Le dichiarazioni di Allegri alla vigilia

Ai microfoni di Juventus Tv Massimiliano Allegri ha dichiarato che la Coppa Italia é un obiettivo stagionale e bisogna cercare di qualificarsi al turno successivo. Per lui la Coppa Italia conta tantissimo perché è un obiettivo. All’inizio non interessa a nessuno, poi quando inizi a giocare i quarti di finale e la semifinale interessa a tutti. Pensa sarà una partita difficile perché la Sampdoria tra l’altro a cambiato allenatore e quindi bisognerà stare ancora più attenti. Inoltre, ha bravi giocatori, molto pericolosi, davanti: Quagliarella, Gabbiadini, Caputo.

La presentazione del match

In campionato i bianconeri vengono dal successo casalingo per 2-0 contro l’Udinese, firmata Dybala e McKennie, e sono quinti in classifica con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte; 34 gol fatti e 21 subiti. I blucerchiati sono, invece, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Torino e sono quattordicesimi, a pari merito con l’Udinese (che però deve recuperare due partite), a quota 20 punti, con un cammino di cinque partite vinte, cinque pareggiate e dodici perse; 29 reti segnate e 40 subite. In panchina ci sarà Marco Giampaolo, subentrato all’esonerato Roberto D’Aversa. In Coppa Italia la Juventus entra ora nella competizione mentre la Sampdoria ha già eliminato Alessandria (3-2) e Torino (2-1). Nella passata stagione, la Juventus si é aggiudicata il Trofeo per la quattordicesima volta, alzando la Coppa, lo scorso 19 maggio, dopo aver battuto l’Atalanta grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa. Sono 163 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 63 successi della Juventus, 26 pareggi e 37 affermazioni della Sampdoria. L’ultimo incrocio risale allo scorso 26 settembre quando la squadra di Allegri si impose col risultato di 3-2.

QUI JUVENTUS – Allegri, che dovrà fare a meno dello squalificato De Ligt e degli infortunati Bonucci, Chiesa e Ramsey, effettuerà un turnover. Probabile modulo 4-4-2 con Perin in porta e difesa composta dalla coppia centrale Rugani- de Ligt e sulle fasce da Alex Sandro e De Sciglio. In mezzo al campo Arthur e Bentancur, sulle corsie Rabiot e Bernardeschi. Davanti Dybala e Morata.

QUI SAMPDORIA – Indisponibili Audero, Yoshida, Damsgaard, Verre; squalificato Chabot. Probabile modulo spculare con Falcone in porta; Conti e Murru sulle fasce e Ferrari e Dragusin al centro a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo Thorsby e Ekdal e sulle corsie esterne Candreva e Ciervo. Davanti Gabbiadini e Quagliarella.

Le probabili formazioni di Juventus – Sampdoria

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri (Landucci).

SAMPDORIA (4-4-2) Falcone; Conti, Dragusin, Ferrari, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Ciervo; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Juventus – Sampdoria, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su Canale 5.