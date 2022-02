Elenco delle partite previste per oggi domenica 13 febbraio 2022: il programma di Serie A si apre con il lunch match Milan – Sampdoria. Trasferta per il Barça in Liga e per il Liverpool in Premier League

Dopo il big match di sabato tra Napoli e Inter terminato in parità, domenica 13 febbraio ruoterà intorno a un’altra sfida molto attesa ed avvincente delle 20.45: Atalanta – Juventus. Non il miglior momento per la squadra di Gasperini che dopo aver aperto in modo scoppiettante il 2022 con il roboante successo con l’Udinese ha incappato in due pareggi, l’inaspettata sconfitta casalinga con il Cagliari e l’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Fiorentina. Tutt’altro momento per quella di Allegri che sembra aver cambiato passo con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria. Un sfida in primis per il quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League ma c’è ancora tutto il tempo per tentare una scalata più ambiziosa. Il tecnico bianconero senza mezzi termini ha parlato di gara importante seppur non ancora decisiva: “l’Atalanta sarà arrabbiata dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, è una squadra fisica e tecnica con tanti punti di forza. Ci serve una prestazione di alto livello per tornare con un risultato importante, dobbiamo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”. Ci sarà da fare i conti con le energie spese in occasione degli ultimi impegni ravvicinati. Rientra Kean e rosa quasi al completo se si esclude Chiellini e Bernardeschi oltre ovviamente a Chiesa. Quindi ha parlato del grande lavoro fatto da Gasperini in questi anni portando la squadra a competere con i migliori d’Italia facendo tirar fuori il meglio dal gruppo e accompagnato dalle scelte di mercato azzeccate della società nerazzurra.

MILAN PER LA VETTA NEL LUNCH MATCH

Il pari allo Stadio Diego Armando Maradona offre al Milan la ghiotta occasione di scavalcare sia Napoli che Inter e prendersi la vetta della classifica anche se la squadra di Inzaghi ha una gara da recuperare. Buono il momento, un crescendo dopo lo scivolone con lo Spezia: pareggio con la Juve, successo nel derby e brillante passaggio in semifinale di Coppa Italia con il poker servito alla Lazio. Pioli richiama il gruppo a una grande concentrazione perchè l’avversario sembra aver messo in pratica i dettami tattici di mister Giampaolo visto che riuscito a invertire la rotta dei quattro ko consecutivi (cinque se consideriamo anche la Coppa Italia) con un poker casalingo contro il Sassuolo. “Non dobbiamo mai partire battuti. Non guardiamo in faccia nessuno” ha riferito il tecnico della squadra blucerchiata che ha sottolineato come pesa l’infortunio di Gabbiadini e con un Giovinco ancora da portare al 100% della condizione si dovrà fare affidamento su Quagliarella. Alle ore 15 ben tre incontri animeranno il primo pomeriggio, soprattutto in chiave salvezza. Partiamo con Genoa – Salernitana, vero e proprio spareggio tra penultima e ultima. Da una parte la cura Blessin sembra per lo meno aver dato più identità a una squadra partita malissimo nel 2022 con la sconfitta nel derby e il duro ko di Firenze. Dall’altra la determinazione di una squadra che ha cambiato decisamente volto con il mercato di gennaio nel tentativo di sperato di salvare la stagione ma c’è da far girare il gruppo al meglio con i nuovi innesti da far rodare. Empoli – Cagliari invece vede paradossalmente il pronostico a favore dei sardi che con tre successi nelle ultime 5 gare sono riemerse dalle zone più calde per vedere la salvezza non più così distante. I toscani continuano a essere in crisi soprattutto di punti anche se la classifica continua decisamente a sorridere. Terzo incontro è Verona – Udinese, gara molto imprevedibile tra due squadre separate da appena sei lunghezze. Arrivano dall’ultimo turno in maniera difesa con gli scaligeri sconfitti dalla Juventus e i bianconeri che hanno conquistato in extremis un successo contro il Torino. Alle ore 18 sarà invece la volta della Roma che dopo il passo falso con il Genoa in casa e l’uscita dalla Coppa Italia va nella tana di un Sassuolo ferito e umiliato dalla trasferta di Genova. Mourinho ha sottolineato come la scelta del modulo o meglio della Roma migliore da mettere in campo non è un qualcosa che si può stabilire a priori ma dai giocatori a disposizione e dall’avversario: “Se domani dobbiamo giocare con un modulo completamente diverso, perché pensiamo che sia il modo di vincere la partita, non c’è alcun problema di adottarlo”.

BIG MATCH LECCE – BENEVENTO E IL TURNO DI LEGA PRO

Tre le partite in programma in Serie B, tutte alle ore 15.30 con Lecce – Benevento in primo piano. I pugliesi devono difendere la vetta raggiunta da Cremonese e Pisa che hanno già giocato ma avranno contro una delle corazzate della serie cadetta che ha la ghiotta occasione per portarsi a -2. Uno scenario che consentirebbe al Brescia di poter conquistare la vetta in caso di vittoria in casa con l’Alessandria che invece giocata per la salvezza. Voglia di playoff per l’Ascoli che proverà a dimenticare in casa la sconfitta di misura dell’ultimo turno con il Perugia e così sorpassarlo in classifica. In Lega Pro spazio al girone A e B con partite da una parte tutte alle ore 14.30 e dall’altra alle 17.30 se escludiamo Gubbio – Olbia delle ore 14 e Viterbese – Teramo delle 14.30. Nel girone A si fa sempre più difficile la corsa per il Padova sul Sudtirol e sembrano quasi conti fatti almeno per il primo posto. Nel girone B il Modena potrebbe approfittare dello scontro diretto della Reggiana con il Pescara nel posticipo per allungare in vetta. Più dietro Cesena ed Entella con il turno casalingo per proseguire a macinare punti. Ricordiamo che oltre alla Serie D si gioca anche la Coppa Italia femminile con altri due quarti di finale ovvero Roma – Como (andata nettamente a favore dei giallorossi) e Juventus – Inter (tutto in bilico dopo l’1-1 dell’andata). Nel Campionato Primavera 1 ricco programma dalle 10.45 con Milan – Sassuolo mentre il Cagliari rende visita al Lecce.

IL QUADRO IN EUROPA: TRASFERTE PER BARCELLONA E LIVERPOOL

Quattro gare in programma per la Liga a partire dalle 14 con Alaves – Valencia mentre alle 21 trasferta per il Barcellona con l’Espanyol alla ricerca del terzo successo consecutivo che consentirebbe ci balzare al terzo posto. In Premier League invece tre gare alle 15 e una alle 17.30. Trasferta per il Liverpool con il Burnley mentre il Tottenham ospita il Wolves. Ricco programma in Ligue 1 dalle 13 con Monaco – Lorient e trasferta con il Metz per il Marsiglia per allungare in seconda posizione sul Nizza. In Bundesliga solo due gare con la trasferta del Dortmund che potrebbe approfittare della sconfitta del Bayern Monaco per portarsi a meno sei punti.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 13 FEBBRAIO 2022

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP

Cotonsport (Cmr) – Al Masry (Egy) 14:00

Mazembe (Drc) – Otoho d’Oyo (Con) 14:00

Simba (Tan) – ASEC Mimosas (Ivo) 14:00

Orlando (Rsa) – Saoura (Alg) 17:00

Pyramids (Egy) – Al Ahly Tripoli (Lby) 17:00

Berkane (Mar) – US Gendarmerie (Nig) 20:00

Sfaxien (Tun) – Zanaco (Zam) 20:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kukesi – Kastrioti 13:45

Vllaznia – Teuta 16:45

ANDORRA PRIMERA DIVISIÓ

UE Engordany – Carroi 11:00

Atletic Escaldes – Sant Julia 13:30

UE Santa Coloma – FC Santa Coloma 16:00

Ordino – Inter Escaldes 18:30

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al-Ettifaq – Al-Hilal Posticipata

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Estudiantes – Independiente 01:30

Racing Club – Gimnasia L.P. 21:00

Platense – Talleres Cordoba 23:15

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Perth Glory 07:45

Brisbane Roar – Macarthur FC 08:45

AUSTRIA BUNDESLIGA

Hartberg – Admira 14:30

LASK – A. Klagenfurt 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Genk – St. Liege 13:30

Royale Union SG – St. Truiden 16:00

Club Brugge – Charleroi 18:30

Beerschot VA – Kortrijk 21:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

U. Sucre – Nacional Potosi 00:00

Palmaflor – The Strongest 17:00

Bolivar – Universitario de Vinto 20:00

Santa Cruz – Guabira 20:00

Tomayapo – Independiente Petroleros 22:15

BRASILE CAMPEONATO CARIOCA – TACA GUANABARA

Audax RJ – Boavista 19:30

Fluminense – Portuguesa RJ 20:00

Flamengo – Nova Iguacu 23:00

BRASILE CAMPEONATO PAULISTA

Inter de Limeira – Mirassol 15:00

Santos – Ituano 20:00

Ponte Preta – Sao Paulo 22:30

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – Ludogorets 13:15

Lok. Sofia – CSKA Sofia 15:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. De Chile – Antofagasta 00:30

La Serena – Colo Colo 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

Achnas – Paphos 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Once Caldas – Junior 00:10

Aguilas – America De Cali 02:15

Santa Fe – Pereira 22:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Santos DG – Zeledon 01:00

Alajuelense – Saprissa 18:00

Grecia – Cartagines 21:00

CROAZIA 1. HNL

Hajduk Split – Slaven Belupo 15:00

Osijek – Rijeka 17:30

FRANCIA LIGUE 1

Monaco – Lorient 13:00

Angers – Strasburgo 15:00

Brest – Troyes 15:00

Clermont – St. Etienne 15:00

Nantes – Reims 15:00

Lens – Bordeaux 17:05

Metz – Marsiglia 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Dusseldorf – Schalke 13:30

Hannover – Darmstadt 13:30

Ingolstadt – Sandhausen 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Union Berlino – Dortmund 15:30

Hoffenheim – Bielefeld 17:30

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Lynx – Lions Gibraltar 18:30

GIBILTERRA NATIONAL LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lincoln – St Josephs 16:00

GRECIA SUPER LEAGUE

OFI Crete – Volos 14:00

Panathinaikos – Lamia 14:30

PAOK – Atromitos 16:15

Olympiakos – AEK 18:30

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Comunicaciones – Guastatoya 00:00

Xelaju – Deportivo Achuapa 02:00

Solola – Antigua 18:00

Malacateco – Santa Lucia 19:00

Nueva Concepcion – Municipal 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea – Bristol City 14:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Burnley – Liverpool 15:00

Newcastle – Aston Villa 15:00

Tottenham – Wolves 15:00

Leicester – West Ham 17:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Gol Gohar – Fajr Sepasi 12:30

Peykan – Havadar SC 12:30

Foolad – Aluminium Arak 13:30

Nassaji Mazandaran – Persepolis 14:30

Esteghlal F.C. – Zob Ahan 16:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

H. Haifa – Sakhnin 18:00

B. Jerusalem – M. Petach Tikva 19:15

ITALIA COPPA ITALIA FEMMINILE – PLAY OFF

Roma D – Como D 12:30

Juventus D – Inter D 14:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Milan U19 – Sassuolo U19 10:45

Lecce U19 – Cagliari U19 11:00

Empoli U19 – Verona U19 12:30

Napoli U19 – Bologna U19 14:30

Sampdoria U19 – Spal U19 15:00

ITALIA SERIE A

Milan – Sampdoria 12:30

Empoli – Cagliari 15:00

Genoa – Salernitana 15:00

Verona – Udinese 15:00

Sassuolo – Roma 18:00

Atalanta – Juventus 20:45

ITALIA SERIE B

Ascoli – Como 15:30

Brescia – Alessandria 15:30

Lecce – Benevento 15:30

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Juventus U23 – Mantova 14:30

Lecco – Fiorenzuola 14:30

Legnago Salus – Giana Erminio 14:30

Piacenza – Pergolettese 14:30

Pro Sesto – FeralpiSalò 14:30

Seregno – Padova 14:30

Südtirol – Pro Vercelli 14:30

Trento – Renate 14:30

Virtus Verona – Pro Patria 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Gubbio – Olbia 14:00

Viterbese – Teramo 14:30

Cesena – Grosseto 17:30

Entella – Pontedera 17:30

Fermana – Vis Pesaro 17:30

Imolese – Ancona-Matelica 17:30

Lucchese – Modena 17:30

Montevarchi – Carrarese 17:30

Pistoiese – Siena 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Caronnese – Vado 14:30

Lavagnese – Ligorna 14:30

Novara – Imperia 14:30

Casale – Sanremese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Caravaggio – USD Casatese 14:30

Ciserano-Bergamo – Castellanzese 14:30

Folgore Caratese – Breno 14:30

Sona – Legnano 14:30

Villa Valle – Ponte San Pietro 14:30

Vis Nova Giussano – Crema 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Campodarsego 14:30

ArzignanoChiampo – Dolomiti Bellunesi 14:30

Cattolica Calcio – Caldiero Terme 14:30

Este – Ambrosiana 14:30

Levico Terme – Delta Porto Tolle 14:30

Luparense – Cjarlins Muzane 14:30

San Martino Speme – Cartigliano 14:30

Union Clodiense – Montebelluna 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Ath. Carpi – Prato 14:30

Fanfulla – SCD Progresso 14:30

Ghivizzano Borgo – G.S. Bagnolese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

ASD Cascina – Foligno 14:30

Cannara – Scandicci 14:30

Flaminia – Pianese 14:30

Follonica Gavorrano – Sangiovannese 14:30

Lornano Badesse – Poggibonsi 14:30

Montespaccato – Arezzo 14:30

Unipomezia – Pro Livorno 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

ASD Pineto Calcio – Alto Casertano 14:30

Castelfidardo – AJ Fano 14:30

Chieti – Porto D’Ascoli 14:30

Matese – Vastogirardi 14:30

Montegiorgio – Recanatese 14:30

S. N. Notaresco – Nereto 14:30

Sambenedettese – Fiuggi 14:30

US Tolentino – Trastevere Calcio 14:30

Vastese – Castelnuovo Vomano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Afragolese – Aprilia 14:30

Atletico Uri – Vis Artena 14:30

Calcio Giugliano – Nuova Florida 14:30

Cassino – Torres 14:30

Insieme Formia – Carbonia 14:30

Latte Dolce – Gladiator 14:30

Lanusei Calcio – Muravera 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

Bitonto – Molfetta Calcio 14:30

Brindisi – Sorrento 14:30

Casertana – Bisceglie 14:30

Lavello – Altamura 14:30

Nocerina – Rotonda 14:30

Virtus Matino – SS Nola 1925 14:30

A.C Nardò – Gravina 15:00

Audace Cerignola – Casarano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Trapani 14:30

Cavese – Sancataldese 14:30

Gelbison Cilento – Biancavilla 14:30

Lamezia Terme – Giarre 14:30

Paternò – Santa Maria Cilento 14:30

Portici 1906 – Castrovillari 14:30

San Luca – Licata 14:30

S. Agata – Rende 15:00

KOSOVO SUPERLIGA

Malisheva – Prishtina 13:00

KF Llapi – KF Ulpiana 13:30

KUWAIT SUPERCOPPA

Al Arabi – Al Kuwait 17:15

MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat – Mouloudia Oujda 16:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atl. San Luis – Toluca 00:00

Guadalajara – Tigres 00:00

Cruz Azul – Necaxa 02:00

Santos Laguna – Club America 04:00

U.N.A.M. – Leon 19:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Moldavia U16 – FC Minsk U17 09:00

Kyrgyzstan U16 – Georgia U17 10:00

Tagikistan U16 – Uzbekistan U17 11:20

Din. Minsk U17 – Bielorussia U17 12:20

Portogallo U17 – Slovacchia U17 13:00

Bielorussia U16 – Israele U17 14:40

Spagna U17 – Germania U17 17:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Real Madriz – UNAN-Managua 01:00

Esteli – Juventus Managua 02:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Breda – Den Bosch 12:15

Venlo – Roda 14:30

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Alkmaar 12:15

Sparta Rotterdam – Willem II 12:15

Heerenveen – Nijmegen 14:30

Waalwijk – Feyenoord 14:30

Ajax – Twente 16:45

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Libertad – General Caballero JLM 00:45

Guarani – Sol De America 22:15

PERU LIGA 1 – APERTURA

Cienciano – Dep. Municipal 01:00

Sporting Cristal – Melgar 19:15

Grau – Huancayo 19:30

Sport Boys – A. Lima 21:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Moreirense 16:30

Belenenses – Guimaraes 19:00

Vizela – Gil Vicente 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Karvina – Jablonec 15:00

Sigma Olomouc – Mlada Boleslav 15:00

Slovacko – Slavia Praga 15:00

Sparta Praga – Plzen 18:00

ROMANIA LIGA 1

FC Arges – Mioveni 13:30

UTA Arad – Din. Bucuresti 16:00

FCSB – Chindia Targoviste 18:55

RUANDA PREMIER LEAGUE

Police – Etoile de L’Est 11:30

AS Kigali – Espoir 14:00

Bugesera FC – Musanze 14:00

Gicumbi – APR 14:00

Rutsiro – Etincelles 14:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Fiorentino 15:00

Pennarossa – Tre Fiori 15:00

Tre Penne – La Fiorita 15:00

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – TSC Backa Topola 13:00

Metalac – Novi Pazar 15:00

Kolubara – FK Vozdovac 17:00

SLOVACCHIA FORTUNA LIGA

Trnava – Dun. Streda 17:00

SPAGNA LALIGA

Alaves – Valencia 14:00

Levante – Betis 16:15

Real Sociedad – Granada 18:30

Espanyol – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eibar – Fuenlabrada 14:00

R. Oviedo – Huesca 16:00

Alcorcon – Tenerife 18:15

Lugo – Amorebieta 18:15

Las Palmas – Burgos CF 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES U20

Orense U20 – Newells Old Boys U20 21:00

Guarani U20 – U. De Concepcion U20 23:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Young Boys – Basilea 14:15

Luzern – Sion 16:30

Zurigo – Lugano 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Yeni Malatyaspor 11:30

Antalyaspor – Karagumruk 14:00

Kasimpasa – Alanyaspor 17:00

Trabzonspor – Konyaspor 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Rentistas – Nacional 00:00

Liverpool M. – Albion 13:30

Boston River – Cerrito 21:00