Nella guida tv del 15 febbraio 2024 le gare valide per l’andata dei playoff della Europa League saranno trasmesse sui canali Sky e su DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 15 febbraio ci sono le gare valide per l’andata dei playofff di Europa League. Si gioca Feyenoord – Roma. Il Feyenoord é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo alle spalle di Atletico Madrid e Lazio. É secondo in Eredivisie con 49 punti, a dieci lunghezze dalla capolista PSV. La Roma si era classificata seconda nel Gruppo G di Europa League, dietro lo Slavia Praga. In campionato i giallorossi, dopo aver perso per 2-4 contro l’Inter, sono sesti con 38 punti, frutto di undici vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, quarantadue gol fatti e trenta subiti.

In serata si disputa Milan – Rennes. Il Milan é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo nel Gruppo F alle spalle di Dortmund e PSG. In campionato i rossoneri, dopo aver battuto il Napoli, sono terzi, a -1 dalla Juventus, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, quarantasette gol fatti e ventisette subiti. Il Rennes é arrivato secondo nel Gruppo F di Europa League, dietro per un solo punto alla Villarreal. É settimo in Ligue 1 con 31 punti.

ll Galatasaray, che, é stato retrocesso dalla Champions League, ospita lo Sparta Praga, arrivato secondo nel gruppo C di Europa League alle spalle dei Rangers. Lo Shakthar, arrivato terzo nel suo giorone e retrocesso dalla Champions League, riceve il Marsiglia di Gatturso, piazzatosi al secondo posto del suo girone di Europa League. Gli svizzeri dello Young Boys, largamente in testa al campionato nazionale ma arrivati secondi nel proprio girone. di Europa League, sfidano lo Sporting. é in testa al campionato portoghese ma retrocesso dalla Champions League. Infine, il Benfica, che é stato retrocesso dalla Champions League essendo arrivato terzo alle spalle di Real Sociedad e Inter, affronta il Tolosa, arrivato secondo nel proprio girone di Europa League, alle spalle del Liverpool.

Calcio in tv oggi 15 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Atletico Tucuman-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Melgar-Aurora (Copa Libertadores) – MOLA

18.30

Picerno-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Casertana-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

18.45

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

Feyenoord-Roma (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

Shakhtar-Marsiglia (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

Galatasaray-Sparta Praga (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Young Boys-Sporting (Europa League) – DAZN

Union SG-Eintracht Francoforte (Conference League) – DAZN

20.30

Napoli-Pomigliano (Serie A femminile) – RAI SPORT, DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45

Benevento-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Foggia-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 251)

Milan-Rennes (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Benfica-Tolosa (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 253)

Lens-Friburgo (Europa League) – DAZN

Braga-Qarabag (Europa League) – DAZN

Ajax-Bodo/Glimt (Conference League) – DAZN

23.00

Platense-Belgrano (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale