Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 15 febbraio 2024: giallorossi e rossoneri impegnati nei play off di Europa League, in campo anche la Conference e termina il turno infrasettimanale di C

Prosegue la settimana europea, la prima del nuovo anno, con l’Europa League e la Conference League. Dopo la due giorni di Champions League, si giocano, quest’oggi 15 febbraio, i play off di andata della seconda e terza manifestazione europea per importanza, con Milan e Roma chiamate ad affrontare avversarie di tutto rispetto per passare il turno ed accedere così agli ottavi di finale del torneo. Ricordiamo, inoltre, che si conclude il turno infrasettimanale di Serie C.

Entrando nel dettaglio di questa giornata, partiamo dall’Europa League e dai match in programma che vedono coinvolte le uniche due italiane in gara. Alle 18.45 si gioca Feyenoord–Roma, alle 21 invece Milan–Rennes. In entrambi i casi non sarà una partita decisiva: i 90′ che si giocheranno saranno per metà determinanti in vista della sfida di ritorno della prossima settimana.

I giallorossi sono costretti a disputare questo turno, dopo essere arrivati secondi nel Girone G di Europa League, alle spalle dell’inizialmente meno quotato Slavia Praga. Dall’altro lato il Feyenoord è retrocesso dalla Champions, piazzandosi al terzo posto nel girone della Lazio alle spalle dei biancocelesti e dell’Atletico Madrid. Dybala e compagni arrivano però all’appuntamento del De Kuip di Rotterdam, dopo la prima sconfitta dell’era De Rossi, 2-4 all’Olimpico contro la capolista Inter, al contrario dei rivali che invece hanno vinto nello scorso turno di Eredivise. Da segnalare poi che le due squadre si sfidano nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea per la terza volta nelle ultime tre stagioni, con i capitolini che hanno sempre avuto la meglio: vittoria nella finale di UEFA Europa Conference League 2021/22 e passaggio del turno ai quarti di finale della scorsa Europa League (punteggio aggregato di 4-2 nella doppia sfida). Il tecnico dei giallorossi De Rossi schiera il solito 4-3-3. Ndicka torna a disposizione ed è in ballottaggio con Llorente. Karsdorp, Mancini e Angelino dovrebbero completare la difesa. Bove, Paredes e Pellegrini a centrocampo. Infermeria piena invece per gli olandesi, che devono valutare le condizioni di Bijlow, Van den Belt e Zechiël. Trauner invece dovrebbe essere fuori, mentre Timber dovrebbe tornare disponibile.

Venendo all’altro match sopracitato, la squadra di Pioli riprende il suo cammino europeo, dopo il terzo posto e la deludente retrocessione nel girone di Champions con Borussia, Psg e Newcastle. Rossoneri che affrontano i francesi per la prima volta in gare ufficiali il Rennes, giunto secondo nel gruppo F dell’Europa League alle spalle del Villarreal. I Diavoli sono protagonisti di un ottimo momento in campionato, potendo vantare una striscia di 9 vittorie nelle ultime 10. Discorso simile per i rivali odierni, una delle squadre più in forma della Ligue 1, reduci da un brillante percorso di successi che dura dallo scorso dicembre. Si tratta della quinta partita dei bretoni contro un’avversaria italiana in Europa League, dopo la doppia sfida ai gironi con l’Udinese nel 2011/12 e poi con la Lazio nell’edizione 2019/20. Il mister del Milan Pioli è orientato a confermare l’ormai consolidato 4-2-3-1. Davanti al portiere Maignan, sulla corsia di destra di difesa gioca Florenzi a destra dell’infortunato Calabria. A centrocampo rientra Reijnders dopo aver scontato la squalifica in campionato. Dall’altro lato gli ospiti col 4-4-2, che devono fare a meno di Le Fee e Rieder entrambi alle prese con problemi fisici.

Passando al resto delle partite internazionali in agenda questa giornata, ci concentriamo sulle due competizioni europee, iniziando dall’EL, che offre altre 6 sfide oltre alle due analizzate. In particolare quelle più attese sono Galatasaray-Sparta Praga e Shakhtar Donestk-Olympique-Marsiglia, calcio d’inizio per entrambe alle ore 18.45. Esaminando brevemente il primo incontro, i turchi arrivano a questa sfida, dopo aver centrato il terzo posto nella loro gruppo di Champions League, retrocedendo a vantaggio di Bayern Monaco e Copenhagen. Gli ospiti cechi, d’altro canto, si sono classificati subito dietro ai Rangers nel raggruppamento C di Europa League, perdendo così la possibilità di accedere direttamente agli ottavi della manifestazione. Nell’altra gara menzionata, invece, la squadra ucraina, giunta anch’essa terza nel girone di Champions alle spalle di Barcellona e Porto, affronta sul neutro di Amburgo gli uomini allenati da mister Gattuso, beffati anch’essi e costretti al secondo posto nel gruppo B di El nell’ultima gara contro il Brighton. Negli altri incontri dei 16esimi troviamo Young Boys-Sporting Lisbona alle 18.45 mentre Benfica-Tolosa, Sporting Braga-Qarabag e Lens-Friburgo scendono in campo alle 21. 8 playoff vanno in scena però anche in Conference League, senza italiane perché la Fiorentina è già qualificata agli ottavi della competizione. Tra le 18.45 e le 21 vanno in scena Molde-Legia Varsavia, Olympiakos-Ferencvaros, Real Union SG-Eintracht Francoforte, Sturm Graz-Slovan Bratislava, Ajax-Bodo/Glimt, Betis-Dinamo Zagabria, Maccabi Haifa-Gent e Servette-Ludogorets.

Segnaliamo, tornando a casa nostra, che in Serie C si disputano le ultime 4 sfide del girone C, volte a completare il turno infrasettimanale della terza serie italiana, iniziato nella giornata di martedì. Per la 26esima giornata occhi puntati, tra le 18.30 e le 20.45, sul derby pugliese Foggia-Monopoli, Casertana-Monterosi Tuscia e su Benevento-Audace Cerignola e AZ Picerno-Crotone, due match da zone nobili di classifica, che potrebbero incidere, e non poco, sulle sorti play off in vista del termine di questa stagione. Ricordiamo, per chiudere la rassegna, che si gioca anche in Serie A femminile con la sfida tutta campana tra Napoli e Pomigliano, fischio d’inizio alle ore 20.30.

ALGERIA LIGUE 1

El Bayadh – Setif 15:30

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Abha – Al-Taawon 15:00

Al Khaleej – Al-Ettifaq 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Atl. Tucuman – River Plate 01:30

Dep. Riestra – Velez Sarsfield 21:00

Platense – Belgrano 23:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Ulsan HD (Kor) – Kofu (Jpn) 11:00

Navbahor Namangan (Uzb) – Al-Ittihad FC (Sau) 15:00

Sepahan (Irn) – Al-Hilal (Sau) 17:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Once Caldas – Patriotas 00:10

Chico – Ind. Medellin 02:20

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – El Daklyeh Posticipata

Baladiyat El Mahalla – Future FC 15:00

Zamalek – Pharco Posticipata

Ismaily – Ceramica Cleopatra 18:00

Zamalek – Al Ahly Posticipata

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – PLAY OFF

Molde – Legia 18:45

Olympiakos – Ferencvaros 18:45

Royale Union SG – Francoforte 18:45

Sturm Graz – Slovan Bratislava 18:45

Ajax – Bodo/Glimt 21:00

Betis – Din. Zagabria 21:00

M. Haifa – Gent 21:00

Servette – Ludogorets 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – PLAY OFF

Feyenoord – Roma 18:45

Galatasaray – Sparta Praga 18:45

Shakhtar – Marsiglia 18:45

Young Boys – Sporting 18:45

Benfica – Tolosa 21:00

Braga – Qarabag 21:00

Lens – Friburgo 21:00

Milan – Rennes 21:00

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Napoli D – Pomigliano D 20:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Casertana – Monterosi Tuscia 18:30

Picerno – Crotone 18:30

Benevento – Audace Cerignola 20:45

Foggia – Monopoli 20:45

MAROCCO BOTOLA PRO

Mouloudia Oujda – Tanger 18:00

Chabab Mohammedia – Youssoufia Berrechid 20:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Alebrijes Oaxaca – Leones Negros 02:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atlas – U.N.A.M. 04:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Croazia U17 – Bulgaria U17 10:30

Italia U16 – Belgio U16 11:00

Italia U17 – Francia U17 11:00

Turchia U17 – Grecia U17 12:30

Cipro U17 – Slovacchia U17 13:00

MONDO VIAREGGIO CUP

Rukh Lviv U19 – Brazzaville U19 14:30

Empoli U19 – Imolese U19 15:00

Jovenes Promesas U19 – Mavlon U19 15:00

Melbourne City U19 – Ojodu City U19 15:00

Serie D team U19 – Avellino U19 15:00

Torino U19 – UYSS New York U19 15:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS CUP

Tigres – Vancouver Whitecaps 02:00

Club America – Esteli 04:15

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Melgar (Per) – Aurora (Bol) 01:30