Il 18 dicembre 2022 la finalissima dei Mondiali del Qatar sarà trasmessa da Rai; le gare di Serie B saranno visibili su DAZN e Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 18 dicembre c’é la finalissima dei Mondiali del Qatar: di fronte Argentina e Francia. L’Argentina si é classificata al primo posto nel gruppo C con due successi contro Messico e Polonia e una sconfitta nella gara di esordio contro l’Arabia Saudita; agli ottavi di finale ha avuto la meglio sull’Australia col risultato di 2-1. mentre ai quarti di finale é sopravvissuta alla lotteria dei rigori contro l’Olanda. Infine, in semifinale ha travolto la Croazia. Fresca vincitrice della Coppa America, vuole conquistare quel titolo iridato sfuggitole nel 2014 a causa del gol ai supplementari di Mario Götze e archiviare l’eliminazione agli ottavi di finale del 2018 per mano della Francia. Partecipa alla sua sesta finale dei Mondiali, solo la Germania (8) che ne conta di più. Ha già vinto la Coppa nel Mondo nel 1978 in casa e nel 1986 in Messico. Occupa attualmente la quarta posizione della graduatoria mondiale della FIFA. La Francia si é classificata al primo posto nel girone grazie alle vittorie per 2-1 contro Danimarca e per 4-1 contro l’ Australia e nonostante la sconfitta di misura contro la Tunisia nell’ultima giornata. Agli ottavi di finale ha vinto per 3-1 contro la Polonia con doppietta di Mbappé mentre ai quarti ha avuto la meglio sull’Inghilterra grazie alla rete di Giroud sul finale di partita. Infine,in semifinale, è arrivata la vittoria contro il Marocco, firmata Theo Hernandez e Kolo Mouani. I transalpini sono chiamati a difendere il titolo conquistato ai Mondiali di Russia; hanno raggiunto la finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, tutte dal 1998 in avanti e occupano il quarto posto nella graduatoria mondiale FIFA mondiali.

Si disputano le gare valide per la diciottesima giornata di Serie B. La capolista Frosinone sarà impegnata a Marassi nel big match contro il Genoa, che con la vittoria contro il Sudtirol e il pareggio di Ascoli, sembra aver superato la crisi di risultati in cui era precipitato. Impegno ostico anche per la Reggina, seconda in classifica, che dovrà vedersela al San Nicola contro il Bari. Il Parma ospiterà la SPAL in un derby tutto emiliano mentre la Ternana riceverà il Como. In cerca di punti per avanzare nella zona playoff Pisa e Brescia mentre il Sudtirol farà visita al Cittadella. Impegno in trasferta anche per l’Ascoli, a Cosenza. Nelle retrovie si giocano Modena – Benevento e Palermo – Cagliari. Chiude il posticipo Perugia – Venezia.

Si gioca anche la diciannovesima giornata del Girone C di Serie C. Si riparte con il Catanzaro in testa alla classifica con 48 punti. Seguono il Crotone a quota 42 e il Pescara a 38.

12.00

Virtus Francavilla-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

12.30

Giugliano-Crotone (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 257)

Messina-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catanzaro-Potenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Monterosi-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Turris-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Pescara-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Luton Town-Millwall (Championship) – DAZN

14.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Parma-SPAL (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Ternana-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Modena-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cosenza-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Cittadella-Sudtirol (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

14.30

Tavagnacco-Verona, Trento-San Marino, Chievo-Ravenna, Trani-Brescia, Cittadella-Arezzo, Genoa-Ternana, Cesena-Torres, Napoli-Lazio (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

16.00

Argentina-Francia (Finale Mondiali) – RAI 1

18.00

Palermo-Cagliari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

20.30

Genoa-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), SKY SPORT 4K, ONEFOOTBALL e HELBIZ

Fidelis Andria-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale