Nella guida tv del 18 febbraio 2024 la gara valide per la ventesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Lazio – Bologna anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 18 febbraio 2024 ci sono le gare della venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Lazio – Bologna. La Lazio di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo aver battuto il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League grazie a Immobile che con un rigore nella ripresa ha piegato i bavaresi. Nell’ultima sfida di campionato i biancocelesti si sono imposti per tre reti a una sul campo del Cagliari con le reti di Immobile e Felipe Anderson che hanno seguito l’autorete di Deiola. I capitolini riceveranno il Bologna di Thiago Motta che nel recupero infrasettimanale si è imposto per due reti a zero al Dall’Ara contro la Fiorentina con le reti di Orsolini e Odgaard

Alle 15 si gioca Empoli – Fiorentina. Le due squadre si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima circostanza la Empoli ha vinto con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Caputo nel primo tempo e Gyasi nella ripresa. L’Empoli, con Nicola in panchina, non ha più perso. La Fiorentina, invece, dopo tre sconfitte consecutive, ha battuto per 5-1 il Frosinone. Contemporaneamente Udinese – Cagliari. L’Udinese quindicesimo a quota 22 con tre vittorie, tredici pareggi e otto sconfitte (+3 dalla zona retrocessione) ospiterà il Cagliari penultimo con 18 punti frutto di quattro successi, sei pareggi e quattordici ko (-2 dalla zona salvezza). I bianconeri hanno portato a casa una sola vittoria, sette pareggi e quattro sconfitte tra le mura amiche mentre i sardi non hanno ancora vinto in trasferta: soli tre punti conquistati frutto di tre pareggi, ben nove sconfitte.

Alle 18 scendono in campo Frosinone e Roma. I ciociari, dopo il 2-3 rimediato contro il Milan e il 5-1 contro la Fiorentina, sono quattordicesimi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte, trentadue gol fatti e quarantanove subiti. I giallorossi sono reduci dall’1-1 ottenuto nella gara di andata dei playoff di Europa League contro il Feyenoord. In campionato, dopo aver perso per 2-4 contro l’Inter, sono sesti a quota 38, con un percorso di undici partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, quarantadue realizzate e trenta incassate.

In serata chiude Monza – Milan. I brianzoli, dopo il pari a reti bianche contro l’Udinese e quello contro il Verona, sono undicesimi a quota 30 punti. Il loro percorso racconta di sette partite vinte, nove pareggiate e otto perse, ventuno gol fatti e ventotto subiti. I rossoneri vengono dalla bella prova contro il Rennes nella gara di andata dei playoff di Europa League. In campionato, dopo aver battuto il Napoli, sono terzi, a -1 dalla Juventus, con 52 punti, frutto di sedici vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, quarantasette gol fatti e ventisette subiti.

Si disputa il posticipo della venticinquesima giornata di Serie B: Venezia – Modena. Eppoi la Premier League con Brighton – Liverpool; la Liga con Rayo Vallecano -Real Madrid.

Calcio in tv oggi 18 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Atalanta-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Lazio-Bologna (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

13.00

Sassuolo-Verona (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Brighton-Liverpool (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Rayo Vallecano-Real Madrid (Liga) – DAZN

Torres-Perugia (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Lumezzane-Triestina (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Fermana-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Ancona-Carrarese (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Bayer Leverkusen-Hoffenheim (Bundesliga femminile) – DAZN

Barcellona-Atletico Madrid (Liga femminile) – DAZN

14.30

Ajax-NEC (Eredivisie) – MOLA

15.00

Zona Serie A – DAZN

Empoli-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Udinese-Cagliari (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

Sheffield United-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 256)

Rennes-Clermont (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

Al Hilal-Al Raed (Saudi League) – SPORTITALIA

15.30

Friburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

16.00

Bayern-Essen (Bundesliga femminile) – DAZN

Real Madrid-Tenerife (Liga femminile) – DAZN

16.15

Venezia-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Granada-Almeria (Liga) – DAZN

Arezzo-Recanatese (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Pineto-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.45

Feyenoord-RKC (Eredivisie) – MOLA

17.30

Luton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 257)

Bochum-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.00

Frosinone-Roma (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Al Ittihad-Al Riyadh (Saudi League) – SOLOCALCIO

Madrid-Levante (Liga femminile) – DAZN

18.30

Maiorca-Real Sociedad (Liga) – DAZN

Atalanta U23-Alessandria (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Giugliano-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Rimini-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18.30

Trento-Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Monopoli-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

19.00

Benfica-Vizela (Campionato portoghese) – DAZN

20.45

Monza-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Brest-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 257)

Catania-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Picerno-Benevento (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Juventus Next Gen-Lucchese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Crotone-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Vis Pesaro-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Audace Cerignola-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

21.00

Betis-Alaves (Liga) – DAZN

23.15

River Plate-Banfield (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.