Il 20 marzo 2022 tutte le partite di Serie A in programma saranno trasmesse in diretta su DAZN; Venezia – Sampdoria anche su Sky

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 20 marzo ci sono le gare valide per la trentesima giornata di Serie A. Domenica il lunch match sarà Venezia – Sampdoria. I lagunari vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Lazio, terzo k.o. di fila per la squadra di Zanetti; in classifica sono terzultimi, a tre lunghezze dal Cagliari quartultimo ma con una partita ancora da recuperare, con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sedici sconfitte e con venticinque gol fatti e cinquantadue subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, siglando cinque reti e subendone dieci. Di fronte troveranno i blucerchiati, reduci dalla sconfitta per 0-3 contro la Juventus e sedicesimi con 26 punti, con un cammino di sette vittorie, cinque pareggi e diciassette sconfitte con trentasette gol fatti e cinquantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volte e perso quattro, siglando quattro reti e subendone dieci.

Nel primo pomeriggio l’Empoli riceverà il Verona. I toscani vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Milan, firmata Kalulu, e sono tredicesimi con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e tredici sconfitte con quaranta gol fatti e cinquantaquattro subiti. Dopo un ottimo avvio di stagione non stanno attraversando un buon periodo di forma: nelle ultime cinque sfide hanno pareggiato due volte e perso tre, siglando due reti e subendone otto; non vince dallo scorso 12 dicembre. Di fronte troveranno la il Verona, reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro il Napoli e nono, a sette lunghezze dalla zona Europa, a quota 41, con un cammino di undici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, con cinquantaquattro reti realizzate e quarantasei incassate. Il bilancio nelle ultime cinque sfide é di due vittorie, due pareggi e una sconfitta con undici gol fatti e sei subiti. La Juventus ospiterà la Salernitana. I bianconeri devono archiviare la delusione per l’esclusione dalla Champions League dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Villarreal e cercare di fare puti preziosi per assicurarsi un posto nella prossima edizione della competizione. In campionato sono reduci dal successo per 0-3 ottenuto a Marassi contro la Sampdoria, grazie anche a una doppietta di Morata, ed é quarta a quota 56 punti, con un cammino di sedici partite vinte, otto pareggiate e cinque perse con quarantacinque reti realizzate e ventisei incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio con otto gol fatti e sei subiti. La Salernitana é reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Sassuolo ed é ultima con 45 punti, frutto di tre vittorie, sette pareggi e diciassette sconfitte con otto gol fatti e sessantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide ha pareggiato una e perso quattro siglando sei reti e subendone undici.

Alle 18 il derby della Capitale. I giallorossi vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese e sono sesti in classifica, a pari merito proprio con l’Atalanta, con 48 punti, frutto di quattordici partite vinte, sei pareggiate e nove perse, siglando trentasette gol e incassandone quarantacinque. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Mourinho parla di tre vittorie e due pareggi con sei reti segnate e tre subite. In settimana, battendo il Vitesse, si é qualificata per i quarti di finale della Conference League. I biancocelesti sono reduci dal successo casalingo di misura contro il Venezia e sono quinti a quota 49 punti e con un cammino di quattordici partite vinte, sette pareggiate e otto perse, con cinquantotto reti realizzate e quarantadue incassate. Il bilancio delle ultime sfide é di due vittorie, due pareggio e una sconfitta con otto gol fatti e cinque subiti.

Chiuderà in serata il posticipo Bologna – Atalanta. I felsinei vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Firoentina e sono dodicesimi con 32 punti e con un cammino di nove vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte con trentadue gol fatti e quarantatré subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una volta, pareggiato due e perso due siglando tre reti e subendone sei. Gli orobici sono reduci dal pari interno a reti bianche contro il Genoa e sono sesti, a pari merito con i giallorossi, con 48 punti, frutto di tredici vittorie, nove pareggi e sei sconfitte con cinquanta gol fatti e trentuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una siglando otto reti e subendone tre. In settimana, dopo aver battuto il Bayer Leverkusen grazie a un gol realizzato da Boga allo scadere, si sono classificati per i quarti di finale di Europa League.

Tra i posticipi di Serie B spicca Pordenone – Brescia. In campo anche la Serie C con Sudtirol e Bari in testa, rispettivamente, ai Gironi A e C di Serie C.

Calcio in tv oggi 20 marzo 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.45

Independiente-Racing (Campionato argentino) – SPORTITALIA

06.03

Nagoya-Kashiwa (J-League) – ONEFOOTBALL

08.30

Ulsan-Pohang (K-League) – ONEFOOTBALL

10.30

Genoa-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

Cagliari-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.00

Super Nova-Auda (Latvian Higher League) – ONEFOOTBALL

12.30

Venezia-Sampdoria (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Sassuolo-Napoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Fiorentina-Verona (Serie A femminile) – TIMVISION

Silkeborg-Midtjylland (Superligaen) – ONEFOOTBALL

13.00

Monaco-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Empoli-Lecce (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Dundee-Rangers (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

13.30

Crystal Palace-Everton (FA Cup) – DAZN

14.00

Pisa-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Perugia-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Vicenza-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Espanyol-Maiorca (Liga) – DAZN

Fortuna Düsseldorf II Preußen Münster (Regionalliga West) – ONEFOOTBALL

14.15

Ajax-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

14.30

Legnago-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Sudtirol-Seregno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Trento-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Avellino-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Vibonese-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Foggia-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 256 satellite) e ONEFOOTBALL

Monterosi-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Campobasso-Latina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 258 satellite)

Fidelis Andria-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Potenza-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Catanzaro-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Inter-Sampdoria (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

Pomigliano-Lazio (Serie A) – TIMVISION

Ajax-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Copenhagen-Nordsjaelland (Superligaen) – ONEFOOTBALL

SønderyskE-Randers (Superligaen) – ONEFOOTBALL

AaB-Brøndby (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Vejle-OB (Superligaen) – ONEFOOTBALL

15.00

Juventus-Salernitana (Serie A) – DAZN

Empoli-Verona (Serie A) – DAZN

Leicester-Brentford (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Pescara-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Sigma Olomouc-Slovan Liberec (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Mlada Boleslav-Sparta Praga (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Teplice-Hradec Kralové (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Oberneuland-Phönix Lübeck (Regionalliga Nord) – ONEFOOTBALL

Borussia 06 Hildesheim-Lübeck (Regionallida Nord) – ONEFOOTBALL

Oldenburg-Teutonia (Regionalliga Nord) – ONEFOOTBALL

15.30

Lipsia-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.00

Southampton-Manchester City (FA Cup) – DAZN

16.15

Pordenone-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT e HELBIZ

SPAL-Cremonese (Serie B) – DAZN, SKY SPORT e HELBIZ

Celta-Betis (Liga) – DAZN

Cadice-Villarreal (Liga) – DAZN

16.45

PSV-Fortuna Sittard (Eredivisie) – MOLA

Vitesse-RKC (Eredivisie) – MOLA

17.00

Ruzomberok-Spartak Trnava (Slovak Super Liga) – ONEFOOTBALL

17.30

Tottenham-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Wolfsburg-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 254 satellite)

Virtus Verona-Feralpisalò (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Piacenza-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Albinoleffe-Lecco (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pro Sesto-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juventus U23-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Pro Patria-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.30

Virtus Francavilla-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Roma-Lazio (Serie A) – DAZN

Rosario Central-Newell’s (Campionato argentino) – SOLOCALCIO

Slavia Praga-Budejovice (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

18.30

Siviglia-Real Sociedad (Liga) – DAZN

AEK-PAOK (Greece Super League) – MOLA

19.00

Nottingham Forest-Liverpool (Liga) – DAZN

Benfica-Estoril (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

19.08

New York Red Bulls-Columbus Crew (MLS) – DAZN

19.30

Colonia-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 251 satellite)

20.00

Willem II-AZ (Eredivisie) – MOLA

20.45

Bologna-Atalanta (Serie A) – DAZN

Marsiglia-Nizza (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Real Madrid-Barcellona (Liga) – DAZN

21.45

Boavista-Porto (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

23.00

River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.