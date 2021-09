Il 20 settembre 2021 i posticipi di Serie A e Serie B saranno visibili su DAZN e Sky, quello di Serie C su Eleven Sports e Rai Sport

Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 20 settembre c’é il posticipo di Serie A, Udinese – Napoli. Da una parte c’è la squadra di Gotti che viene dalla vittoria esterna contro lo Spezia ed in classifica occupa la sesta posizione, insieme ad Atalanta e Bologna, a quota 7 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Spalletti che è reduce dall’ottimo pareggio in rimonta contro il Leicester in Europa League. In campionato, il Napoli viene dal successo casalingo contro la Juventus ed in classifica occupa il secondo posto, insieme a Roma, Fiorentina e Milan, a quota 9 punti. Posticipo della quarta giornata di Serie B é Frosinone – Brescia. Da una parte troviamo la capolista padrona di casa, allenata dall’ex azzurro campione del mondo 2006 Filippo Inzaghi. Dall’altra parte del campo, allenato dall’altro ex azzurro Fabio Grosso, troviamo il Frosinone. Che è reduce di una vittoria di misura sul neopromosso Como, per 2-0.

In Premier League si giocherà Barcellona – Granada. I padroni di casa sono imbattuti con sette punti in tre partite: nell’ultimo turno è arrivato il successo interno per 2-1 contro il Getafe, ma in Champions League l’esordio è stato disastroso con la sconfitta in casa contro il Bayern Monaco per 0-3. Il Granada, invece, punta ad una salvezza tranquilla ma l’avvio di stagione non è stato dei migliori, con soli due punti conquistati in quattro uscite. Nell’ultima giornata è arrivata la sconfitta di misura per 2-1 contro il Betis.

C’é poi il posticipo della quarta giornata del Girone C di Serie C: Monopoli – Avellino. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Palermo in Coppa Italia e prima ancora dalla vittoria interna per 2-1 contro il Messina in campionato, dove sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta interna di misura contro l’Ancona Matelica in Coppa Italia e prima ancora dal pari interno per 1-1 in campionato, dove e sono a quota 3; nelle ultime cinque gare hanno pareggiato tre volte e perso due

Calcio in tv oggi 20 settembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

20.30

Frosinone-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

20.45

Udinese-Napoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Barcellona-Granada (Liga) – DAZN

Monopoli-Avellino (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.