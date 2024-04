Nella guida tv del 21 aprile 2024 la gara valide per la trentatreesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Sassuolo – Lecce anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 21 aprile 2024 ci sono le gare della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincerà alle 12.30 con Sassuolo – Lecce. I neroverdi, dopo il 3-3 esterno contro il Milan, sono penultimi con 25 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e diciotto sconfitte, trentanove gol fatti e sessantadue subiti. I salentini, dopo il successo casalingo di misura contro il Lecce, sono tredicesimi con 32 punti, frutto di sette vittorie, undici pareggi e quattordici stop, ventisette gol fatti e quarantotto subiti.

Alle 15 si giocherà Torino – Frosinone. I granata, dopo il pari esterno a reti bianche contro la Juventus, sono noni con 5 punti, frutto di undici vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte, trentuno gol fatti e ventinove subiti. I ciociari sono reduci dal 2-2 esterno contro il Napoli e sono terzultimo a quota 18. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, nove pareggiate e diciassette perse, quaranta reti realizzate e sessantatré incassate.

Alle 18 scenderanno in campo Salernitana e Fiorentina. I campani, dopo il 4-1 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, sono ultimi a quota 14, a tredici lunghezze dalla quartultima quando mancano ormai sette giornate alla fine del torneo. A un passo, quindi, dalla matematica retrocessione. Il loro percorso racconta di due sole partite vinte, otto pareggiate e ventuno perse, ventiquattro reti realizzate e ben sessantasei incassate. I viola, in settimana, si é classificata per le semifinali di Conference League battendo il Plzen (0-0 all’andata e 2-0 dopo i tempi supplementari al ritorno). In campionato la squadra di italiano viene dall’1-1 casalingo contro il Genoa (reti di Gudmundsson su rigore e Ikoné) ed é decima con 44 punti, frutto di dodici vittorie, otto pareggi e undici stop, quarantatré gol fatti e trentasei subiti. Deve ancora recuperare la partita contro l’Atalanta che era stata rinviata a causa del malore che aveva colpito Joe Barone prima dell’inizio, che poi era costato la vita al dirigente viola.

In serata chiuderà Monza – Atalanta. I brianzoli, dopo il successo esterno a reti bianche contro il Bologna, sono undicesimi a quota 43. Il loro percorso racconta di undici partite vinte, dieci pareggiate e undici perse, trentaquattro gol fatti e quarantuno subiti. L’Atalanta, in settimana, ha conquistato la semifinale di Europa League eliminando il Liverpool. In campionato gli orobici, dopo il 2-2 casalingo contro il Verona, sono sesta con 51 punti, frutto di quindici vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte, cinquantasette gol fatti e trentasei subiti. Devono recuperare la gara contro la Fiorentina, rinviata per il malore che prima dell’inizio aveva colpito Joe Barone e che poi era risultato fatale al dirigente viola.

In Premier League il Liverpool farà visita al West Ham mentre in Bundesliga i Campioni di Germania del Bayer Leverkusen giocheranno sul campo del Werder Brema. In Liga andrà in scena il Clasico Real Madrid – Barcellona mentre in Ligue 1 il PSG ospiterà il Lione. Eppure la trentaseiesima giornata di Serie C e molto altro.

Calcio in tv oggi 21 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.30

Atlanta United-Cincinnati, Columbus Crew-Portland Timbers, Inter Miami-Nashville, Montreal Impact-Orlando City, New York City-DC United, Toronto-New England (MLS) – APPLE TV

02.15

Godoy Cruz-Velez (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

02.30

Chicago Fire-Real Salt Lake, Houston Dynamo-Austin, Sporting KC-St. Louis City (MLS) – APPLE TV

03.30

Colorado Rapids-Dallas (MLS) – APPLE TV

04.30

Los Angeles FC-New York Red Bulls, Seattle Sounders-Whitecaps (MLS) – APPLE TV

11.00

Monza-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Sassuolo-Lecce (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Sampdoria-Milan (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Torino-Frosinone (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

14.00

Getafe-Real Sociedad (Liga) – DAZN

14.30

Everton-Nottingham Forest (Premier League) – SKY SPORT ARENA

15.00

Torino-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Empoli-Verona (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Napoli-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN

15.15

Manchester City-West Ham (Women’s Super League) – DAZN

16.15

Almeria-Villarreal (Liga) – DAZN

16.30

Coventry-Manchester United (Semifinale FA Cup) – DAZN

Torres-Cesena (Serie C) – SKY SPORT CALCIO

Perugia-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Pescara-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

SPAL-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Juventus Next Gen-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Lucchese-Carrarese (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Rimini-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Recanatese-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Sestri Levante-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

Pontedera-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 259)

17.30

Fulham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

18.00

Salernitana-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Alaves-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Duisburg-Wolfsburg (Bundesliga femminile) – DAZN

19.00

Casa Pia-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

20.00

Virtus Francavilla-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT CALCIO

Benevento-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Taranto-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Foggia-Audace Cerignola (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Sorrento-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Crotone-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Giugliano-Casertana (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

Messina-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 257)

Picerno-Brindisi (Serie C) – SKY SPORT (canale 258)

Turris-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 259)

20.30

River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

20.45

Monza-Atalanta (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21.00

Real Madrid-Barcellona (Liga) – DAZN

PSG-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT UNO

21.30

GF Sporting-Vitoria Guimarães (Campionato portoghese) – DAZN

