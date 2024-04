Elenco delle partite previste per oggi, domenica 21 aprile 2024: Scontri salvezza e per un piazzamento europeo in massima serie, big match in Liga e spazio alla seconda semifinale di FA Cup

Palinsesto, come al solito, fitto di impegni calcistici quello offerto da quest’oggi, domenica 21 aprile. In primo piano la Serie A e i campionati minori del nostro Paese. Non solo. In programma diverse sfide interessanti negli altri tornei continentali, in particolare in Liga spagnola, dove va in scena il big match di giornata Barcellona-Real Madrid, meglio noto come El Clásico español. Andiamo ad effettuare, come sempre, il punto della situazione sul calcio nostrano, per poi rivolgere un ampio sguardo su quello estero.

Iniziamo, dunque, dalla massima serie italiana, con un programma di ben quattro partite, valide per il 33esimo turno, in attesa delle due di domani che completeranno il quadro. Andando in ordine cronologico, abbiamo alle 12.30 il lunch-match del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lecce. Uno dei tanti scontri salvezza di giornata che infiammano la parte bassa della classifica. 26 i punti accumulati fin qui dei padroni di casa, attualmente in penultima posizione. I neroverdi sono alla seconda gara casalinga consecutiva dopo il pari pirotecnico per 3-3 con il Milan e, ad oggi, sarebbero virtualmente retrocessi in Serie B. Sei in più, invece, i passi di vantaggio in graduatoria dei giallorossi, rivitalizzati dalla cura Gotti con sette punti conquistati nelle ultime quattro uscite. Si capisce pertanto che, battendo gli avversari odierni, ipotecherebbero una permanenza nella categoria tutto sommato meritata, visti i risultati ottenuti finora in stagione. Dubbi di formazione per il tecnico degli emiliani Ballardini. Se non dovessero recuperare Toljan e Pedersen nel Sassuolo, è pronto Ruan Tressoldi, adattato a destra come contro il Milan. In mezzo al campo Racic dovrebbe spuntarla su Obiang. L’allenatore dei salentini Gotti senza lo squalificato Almqvist e con il dubbio Ramadani, alle prese con una faringite. Pronto Gonzalez per far coppia con Blin.

Alle 15 invece il Torino, in corsa per l’Europa, ospita tra le mura amiche un Frosinone con l’acqua alla gola. Imperativo tre punti per i granata, reduci dallo 0-0 del derby stracittadino con la Juventus. I piemontesi sono obbligati alla vittoria per tentare l’assalto al treno Conference League e per ridurre il gap di punti dalla Lazio settima in graduatoria, adesso distante sette lunghezze. Affamati di punti, come anticipavamo, sono però anche i ciociari, piuttosto motivati alla luce del 2-2 del Maradona con il Napoli, il terzo pareggio consecutivo in campionato, con la missione principale di abbandonare il terzultimo posto e di riconquistare un successo assente addirittura da undici turni. Problemi per l’allenatore dei granata Juric sia in difesa (Sazonov in forte dubbio) che a centrocampo. Ricci mancherà per squalifica e così scalda i motori Ilic, di rientro dall’infortunio. Defezioni anche per il mister dei ciociari Di Francesco. Sempre ai box per infortunio i vari Bonifazi e Oyono. Lirola verrà dunque adattato nuovamente in difesa, con Zortea a tutta fascia.

Passiamo, dunque, ai restanti due match di giornata, iniziando da quello delle 18 dell’Arechi tra Salernitana e Fiorentina. Il destino dei campani, al quarto cambio d’allenatore stagionale e fanalino di coda di classifica, è ormai segnato. La disfatta per 1-4 dell’Olimpico con la Lazio ha accentuato ancor di più la crisi dei campani. Il baratro Serie B è ora a un passo, ma i granata hanno tutte le intenzioni di regalare una soddisfazione ai propri tifosi in casa, cercando di ritrovare almeno un successo, mai arrivato in questo primo scorcio di 2024. Dall’altra parte i Viola si presentano a questo appuntamento freschi di approdo in semifinale di Conference League ai danni del Viktoria Plzen. E’ stato però piuttosto deludente anche il recente cammino in campionato dei toscani. Dopo aver chiuso il 2023 al quarto posto, nel nuovo anno i Gigliati sono riusciti a mettere in cascina appena 11 punti in 12 partite, frutto di due vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte e in Serie A non vincono addirittura da fine febbraio. C’è, in ogni caso, tutta la volontà di provare a fare gli straordinari e di restare, fino alla fine, in scia di quelle formazioni in contesa per una qualificazione europea. Emergenza a centrocampo per il tecnico dei campani Colantuono. Out Coulibaly per squalifica e Kastanos e Maggiore per infortunio, in mediana potrebbero dunque rivedersi Legowski e Gomis, con Zanoli e Bradaric chiamati a spingere sulle fasce. Turnover moderato per l’allenatore dei toscani Italiano a causa delle fatiche di coppa. Parisi dovrebbe agire sulla sinistra in difesa. In mezzo al campo pronto Duncan assieme a Mandragora, mentre in avanti potrebbe rivedersi Sottil nei tre dietro Belotti.

Il fitto programma di giornata viene chiuso alle 20.45 dal derby lombardo dello U-Power Stadium tra Monza e Atalanta. Obiettivo qualificazione Champions per i bergamaschi, sesti con 51 punti, ancora increduli per l’impresa in settimana contro il Liverpool in Europa League e per il raggiungimento delle semifinali del torneo. La conquista ufficiale da parte dell’Italia dei cinque posti per accedere alla prossima edizione della massima rassegna continentale, costringe gli orobici a mettere il turbo e ad accumulare quanti più punti possibili nelle sette gare di campionato rimanenti (recupero con la Fiorentina compreso). Dall’altro lato i brianzoli, undicesimi a quota 43 e reduci dal pareggio a reti inviolate sul campo del Bologna, non hanno particolari pretese in vista del rush finale di stagione. La voglia di rivalsa però c’è, visto che i biancorossi mancano l’appuntamento con la vittoria da ormai tre partite. Il mister dei biancorossi Palladino dovrebbe confermare il trio Colpani, Pessina, Zerbin alle spalle di Djuric. In mezzo al campo spazio a Bondo e Gagliardini. L’allenatore degli orobici Gasperini potrebbe concedere un po’ di riposo ai suoi. Molto probabile il rilancio di Lookman dal 1′ alle spalle di Scamacca. Sperano in una maglia dall’inizio anche De Ketelaere e Miranchuk.

Restiamo in Italia, ma scendiamo di categoria. In Serie C sono di scena doversi incontri valevoli per il 37esimo turno. Dopo i dieci match disputatisi ieri nel Girone A, scende in campo quest’oggi il Girone B, con 10 match in contemporanea alle 16.15. Stesso programma per il Girone C, con altrettante partite in agenda alle ore 20. Per il primo raggruppamento oltre a Juventus U23-Fermana, Perugia-Arezzo, Pontedera-Olbia, Recanatese-Gubbio, Rimini-Virtus Entella, Sestri Levante-Vis Pesaro, Spal-Pineto, si gioca il big match tra il Cesena capolista, fresco di festeggiamenti per il ritorno in Serie B, e la Torres seconda. Luci puntate anche sul Pescara, già qualificato ai playoff e all’inseguimento del quinto posto in classifica nel derby dell’Adriatico con l’Ancona. Nel secondo gruppo la Juve Stabia anch’essa neopromossa fa visita alla Virtus Francavilla, il Messina ospita il Potenza e il Catania prova ad allontanare lo spettro play out in trasferta a Sorrento. Benevento-Latina, Crotone-Monopoli, Taranto-Avellino, Turris-Monterosi Tuscia, AZ Picerno Brindisi, il derby pugliese Foggia-Audace Cerignola e quello campano Giugliano-Casertana a completare il tutto.

Si gioca anche in Serie D e nel campionato Primavera 1 con Monza-Lazio in programma alle ore 11, Torino-Frosinone alle 13 e Empoli-Hellas Verona alle ore 15.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione al resto d’Europa. Prima di continuare con l’analisi delle partite principali campionati, segnaliamo che nel pomeriggio, alle 16.30, si disputa la seconda delle due semifinali della FA Cup 2023/24. Coventry City e Manchester United si affrontano in gara secca nella spettacolare cornice di Wembley. I Red Devils, dopo aver eliminato in serie Wigan (0-2), Newport (2-4), Nottingham Forest (0-1) e il Liverpool, vogliono regalarsi la seconda finale consecutiva dove ad attendere ci sarà il Manchester City. Gli Sky Blues, formazione militante in Championship e vera rivelazione del torneo, giungono invece a questo prestigioso impegno grazie ai successi contro lo Sheffield Wednesday (1-1 e 4-1 al replay), il Maidstone United (5-0) e il Wolverhampton, con un clamoroso 2-3 maturato nel finale.

Capitolo principali campionati europei. Partiamo dalla Premier League e dai quattro incontri validi per la 34esima giornata del massimo campionato inglese. Dalle ore 14.30 alle 16 spazio a Everton-Nottingham Forest, Aston Villa-Bournemouth e alla stracittadina londinese Crystal Palace-West Ham, mentre alle 17.30 il Liverpool vuole tenere vive le speranze di tornare ad essere campione d’Inghilterra dopo quattro anni. Sarà tuttavia fondamentale prima strappare al Fulham i tre punti.

Trasferiamoci in Spagna e in Liga e occhi puntati sulle quattro partite della 32esima giornata. Il big match di questa domenica è sicuramente “El Clasico”: al Bernabeu alle 21 è scontro tra Real Madrid e Barcellona. Due colossi del calcio mondiale che arrivano con umori contrapposti alla sfida per quanto capitato in Champions League. I Blancos sono acceduti alle semifinali (ora affronterà in doppia sfida il Bayern), estromettendo il Manchester City ai calci di rigore. Il Barça è stato al contrario clamorosamente eliminato in casa: fatale l’1-4 per mano del PSG. Falliti gli obiettivi europei, per i blaugrana, in ritardo in classifica rispetto ai rivali di otto punti, quella odierna rappresenta anche l’ultima occasione per provare a riaprire il discorso per il titolo. Dalle ore 14 fino alle 18.30 sono poi di scena, in ordine cronologico, Getafe-Real Sociedad, Almeria-Villarreal e Alaves-Atletico Madrid.

Giungiamo in Germania e in Bundesliga, con soli tre incontri valevoli per la 30esima giornata. Alle 15.30 lo Stoccarda crede nell’impresa secondo posto ai danni del Bayern Monaco e cerca i tre punti in casa del Weder Brema. Gol e spettacolo garantiti, poi, nella sfida tra il Borussia Dortmund semifinalista di Champions League e il Bayer Leverkusen, freschissimo di vittoria del primo Meisterschale della propria storia, che potrebbe cedere il passo dopo le fatiche di Europa League e l’allegato accesso alle semifinali del torneo. Alle 21 chiude il programma il ‘sunday night’ Friburgo-Magonza.

Sguardo, per concludere la rassegna, alla Francia. In Ligue 1 si disputano ben sei gare per il 30esimo turno. Dalle ore 15 fino alle 19 sono in programma Le Havre-Metz, Lilla-Strasburgo, Reims-Montpellier, Brest-Monaco e Tolosa-Olympique Marsiglia. Alle 21 far puntati sul Paris Saint Germain-Lione. I padroni di casa ambiscono a festeggiare con l’intera posta in palio l’accesso alle semifinali di Champions League. E ciò anche per mettere al più presto le mani sul titolo e concentrarsi poi esclusivamente sulla sfida col Borussia Dortmund.

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

Zamalek – Dreams 18:00

USM Alger – Berkane 21:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL – PLAY OFF

Godoy Cruz – Velez Sarsfield 02:15

River Plate – Boca Juniors 20:30

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Pyunik – Ararat-Armenia 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Adelaide United Posticipata

Perth Glory – Western United 09:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

LASK – Hartberg 14:30

Salzburg – A. Klagenfurt 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Kortrijk – RWDM 16:00

Charleroi – Eupen 19:15

BELGIO JUPILER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Cercle Brugge – Anversa 13:30

Royale Union SG – Club Brugge 18:30

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Slutsk – Isloch 13:00

Din. Minsk – Zhodino 15:00

Neman – Vitebsk 17:00

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Cruzeiro 02:00

Athletico-PR – Internacional 21:00

Palmeiras – Flamengo 21:00

Vitoria – Bahia 21:00

Atletico GO – Sao Paulo 23:30

Botafogo RJ – Juventude 23:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – CSKA 1948 Sofia 14:15

Lok. Sofia – Botev Plovdiv 16:45

Arda – CSKA Sofia 19:15

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Forge 22:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Coquimbo – O’Higgins 02:30

Huachipato – Deportes Iquique 18:30

Palestino – U. De Chile 21:00

U. Espanola – Copiapo 23:30

CINA SUPER LEAGUE

Henan Songshan Longmen – Qingdao Hainiu 13:00

Meizhou Hakka – Shanghai Port 13:35

Beijing Guoan – Qingdao West Coast 14:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Once Caldas 01:10

Alianza – Jaguares de Cordoba 03:30

Santa Fe – America De Cali 21:00

Dep. Cali – Envigado 23:10

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Zeledon – Grecia 00:00

Alajuelense – Saprissa 04:00

CROAZIA HNL

Lok. Zagreb – Din. Zagabria 17:00

Rijeka – Gorica 19:30

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO PROMOZIONE

Aalborg – Kolding 15:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Hvidovre IF – Vejle 14:00

Viborg – Lyngby 14:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

FC Copenhagen – Silkeborg 16:00

Brondby – Midtjylland 18:00

EMIRATI ARABI UAE LEAGUE

Al Bataeh – Al Nasr 16:00

Khorfakkan – Bani Yas 16:00

Al Sharjah – Al-Jazira 18:30

Al-Ahli Dubai – Ittihad Kalba 18:30

FRANCIA LIGUE 1

Le Havre – Metz 15:00

Lilla – Strasburgo 15:00

Reims – Montpellier 15:00

Brest – Monaco 17:05

Tolosa – Marsiglia 19:00

PSG – Lione 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – St. Pauli 13:30

Karlsruher – Hertha 13:30

Rostock – Magdeburg 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Stoccarda 15:30

Dortmund – Leverkusen 17:30

Friburgo – Magonza 19:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

Colonia D – Freiburg D 14:00

Duisburg D – Wolfsburg D 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Nagoya – C-Osaka 08:00

Tokyo – Machida 08:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Panserraikos – Giannina 14:00

GRECIA SUPER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Lamia – Panathinaikos 16:00

Aris – AEK 18:30

Olympiakos – PAOK 19:30

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO PROMOZIONE

Athens Kallithea – Ilioupoli 16:00

PAE Chania – Ionikos 16:00

GRECIA SUPER LEAGUE 2 – GRUPPO RETROCESSIONE

Giouchtas – Panachaiki 15:00

Karditsa – Kozani 15:00

Panathinaikos B – PAE Egaleo 15:00

PAOK B – Kampaniakos 15:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Coatepeque – Municipal 23:00

Coban Imperial – Guastatoya 23:00

Comunicaciones – Deportivo Achuapa 23:00

Malacateco – Zacapa 23:00

Xelaju – Deportivo Mixco 23:00

Xinabajul – Antigua 23:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Sheffield Wed 13:30

INGHILTERRA FA CUP

Coventry – Manchester Utd 16:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Everton – Nottingham 14:30

Aston Villa – Bournemouth 16:00

Crystal Palace – West Ham 16:00

Fulham – Liverpool 17:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Zob Ahan – Aluminium Arak 15:00

Malavan – Sepahan 15:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

07 Vestur Sorvagur – Skala Itrottarfelag 16:00

Vikingur – B36 Torshavn 16:00

Fuglafjordur – Runavik 18:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Monza U19 – Lazio U19 11:00

Torino U19 – Frosinone U19 13:00

Empoli U19 – Verona U19 15:00

ITALIA SERIE A

Sassuolo – Lecce 12:30

Torino – Frosinone 15:00

Salernitana – Fiorentina 18:00

Monza – Atalanta 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE – GRUPPO RETROCESSIONE

Sampdoria D – Milan D 12:30

Napoli D – Pomigliano D 15:00

ITALIA SERIE B FEMMINILE

Lazio D – Tavagnacco D 12:00SRF

Ternana D – Genoa D 12:30SRF

Freedom D – Bologna D 14:00SRF

Parma D – Ravenna D 14:00SRF

Cesena D – Chievo Verona D 15:00SRF

Pavia D – San Marino Academy D 15:00SRF

Verona D – RES Roma D 15:00SRF

Arezzo D – Brescia D 15:30SRF

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Juventus U23 – Fermana 16:30

Lucchese – Carrarese 16:30

Perugia – Arezzo 16:30

Pescara – Ancona 16:30

Pontedera – Olbia 16:30

Recanatese – Gubbio 16:30

Rimini – Entella 16:30

Sestri Levante – Vis Pesaro 16:30

Spal – Pineto 16:30

Torres – Cesena 16:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

ACR Messina – Potenza 20:00

Benevento – Latina 20:00

Crotone – Monopoli 20:00

Foggia – Audace Cerignola 20:00

Giugliano – Casertana 20:00

Picerno – Brindisi 20:00

Sorrento – Catania 20:00

Taranto – Avellino 20:00

Turris – Monterosi Tuscia 20:00

Virtus Francavilla – Juve Stabia 20:00

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alcione Milano – Borgosesia 15:00

Bra – Vado 15:00

Chieri – Sanremese 15:00

Chisola – Citta di Varese 15:00

Derthona FbC – Fezzanese 15:00

Gozzano – Ticino 15:00

Lavagnese – Asti 15:00

PDHA – Alba 15:00

Pinerolo – Ligorna 15:00

Vogherese – Albenga 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Caravaggio – Arconatese 15:00

Castellanzese – Piacenza 15:00

Ciserano-Bergamo – Crema 15:00

Clivense – Brusaporto 15:00

Folgore Caratese – Pro Palazzolo 15:00

Real Calepina – Caldiero Terme 15:00

Tritium – Desenzano 15:00

USD Casatese – Club Milano 15:00

Varesina – Ponte San Pietro 15:00

Villa Valle – Legnano 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Ghivizzano Borgo – Seravezza Pozzi 15:00

Livorno – Sangiovannese 15:00

Mobilieri Ponsacco – Follonica Gavorrano 15:00

Montevarchi – Orvietana 15:00

Pianese – Vivi Altotevere 15:00

Poggibonsi – SC Cenaia 15:00

Real Forte Querceta – Tau 15:00

San Donato – Grosseto 15:00

Trestina – Figline 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Atletico Ascoli – Sambenedettese 15:00

Campobasso – S. N. Notaresco 15:00

L’Aquila – United Riccione 15:00

Matese – Termoli 15:00

Real Monterotondo – Chieti 15:00

Roma City – Fossombrone 15:00

Sora – AJ Fano 15:00

Tivoli Calcio – Avezzano 15:00

Vigor Senigallia – Vastogirardi 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Gladiator – Atletico Uri 14:30

Nocerina – Latte Dolce 14:30

Budoni – Boreale 15:00

Flaminia – Cassino 15:00

Nuova Florida – Anzio Calcio 1924 15:00

Ostia Mare – Romana 15:00

Sarrabus Ogliastra – San Marzano 15:00

Trastevere Calcio – Ischia 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Rotonda 15:00

Altamura – Gallipoli 15:00

Angri – Paganese 15:00

Casarano – Matera 15:00

Citta di Fasano – Santa Maria Cilento 15:00

Fidelis Andria – Manfredonia 15:00

Gravina – Bitonto 15:00

Martina Calcio – Barletta 15:00

Palmese 1914 – Gelbison 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Akragas – San Luca 15:00

Castrovillari – Portici 1906 15:00

Locri 1909 – Reggio Calabria 15:00

Sancataldese – Igea Virtus 15:00

USD Ragusa – Gioiese 15:00

Vibonese – Siracusa 15:00

Canicatti – AS Acireale 15:30

KAZAKISTAN PREMIER LEAGUE

FC Astana – Tobol 13:30

Zhetysu – Shakhter K. 16:00

LETTONIA VIRSLIGA

Metta/LU – Riga FC 13:00

Auda – Tukums 2000 15:00

LITUANIA A LYGA

FK Panevezys – Transinvest 12:00

Hegelmann – Banga 14:00

Zalgiris – Dziugas Telsiai 17:25

MACEDONIA DEL NORD 1. MFL

KF Gostivar – Brera Strumica 16:00

Makedonija GP – Struga 16:00

Sileks – Shkupi 16:00

Tikves – Shkendija 16:00

Vardar – Voska Sport 16:00

MALTA PREMIER LEAGUE

Sirens – Gudja 11:00

Mosta FC – Hibernians 14:00

Valletta – Balzan 16:15

MAROCCO BOTOLA PRO

Union Touarga – Jeunesse Sportive Soualem 18:00

FAR Rabat – Maghreb Fez 20:00

Renaissance Zemamra – Raja Casablanca 22:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA – PLAY IN

Atletico La Paz – Alebrijes Oaxaca 05:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Libertad – Sportivo Trinidense 02:00

Tacuary – Guarani 23:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Cusco 18:00

Grau – Melgar 21:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Puszcza 12:30

LKS Lodz – Lech 15:00

Legia – Slask 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Chaves – Estoril 16:30

Famalicao – Portimonense 16:30

Casa Pia – FC Porto 19:00

Sporting – Guimaraes 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Liberec – Hradec Kralove 15:00

Pardubice – Mlada Boleslav 15:00

Slavia Praga – Sigma Olomouc 15:00

Slovacko – Plzen 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Otelul – U. Cluj 15:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sepsi Sf. Gheorghe – Univ. Craiova 18:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Pari NN – Din. Mosca 13:00

Zenit – Orenburg 15:15

Sochi – Ural 17:15

FK Rostov – Sp. Mosca 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Juvenes/Dogana – San Giovanni 15:00

Libertas – Pennarossa 15:00

Folgore – San Marino Academy U22 18:15

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Sp. Subotica – Javor 16:00

Novi Pazar – Vozdovac 20:00

Radnicki Nis – Radnik 20:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Maribor – Rogaska 15:00

Celje – Domzale 17:30

Koper – Bravo 20:15

SPAGNA LALIGA

Getafe – Real Sociedad 14:00

Almeria – Villarreal 16:15

Alaves – Atl. Madrid 18:30

Real Madrid – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Espanyol – Andorra 14:00

Eibar – Alcorcon 16:15

Eldense – Albacete 16:15

Mirandes – Burgos CF 18:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Polokwane – Cape Town City 15:00

Richards Bay – Kaizer Chiefs 15:00

TS Galaxy – Stellenbosch 17:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Djurgarden 14:00

GAIS – Mjallby 14:00

Hacken – Hammarby 16:30

Halmstad – Brommapojkarna 16:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Luzern – Basilea 16:30

Winterthur – Young Boys 16:30

Zurigo – St. Gallen 16:30

TURCHIA SUPER LIG

Basaksehir – Rizespor 12:30

Antalyaspor – Hatayspor 18:00

Galatasaray – Pendikspor 18:00

Gaziantep – Kasimpasa 18:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Veres-Rivne – Dnipro-1 12:00

Oleksandriya – LNZ Cherkasy 14:30

Dyn. Kyiv – Zhytomyr 17:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Maldonado – Miramar 01:30

Fenix – Wanderers 18:00

River Plate – Progreso 20:30

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Inter de Barinas – Monagas 01:00

La Guaira – Dep. Tachira 01:00

Universidad Central – Puerto Cabello 23:30