Sassuolo – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

REGGIO EMILIA – Domenica 21 aprile, alle ore 12.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Lecce scenderanno in campo per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

I neroverdi, dopo il 3-3 esterno contro il Milan, sono penultimi con 25 punti, frutto di sei vittorie, otto pareggi e diciotto sconfitte, trentanove gol fatti e sessantadue subiti. I salentini, dopo il successo casalingo di misura contro il Lecce, sono tredicesimi con 32 punti, frutto di sette vittorie, undici pareggi e quattordici stop, ventisette gol fatti e quarantotto subiti. Nelle ultime cinque sfide il Sassuolo ha raccolto sei punti mentre l’Empoli ne ha ottenuti sette.

Sono sette i precedenti tra le due compagini, con un bilancio di tre vittorie per il Sassuolo e quattro pareggi. All’andata, lo scorso 30 dicembre, finì 1-1.

Cronaca con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - LECCE Domenica 21 aprile dalle 11.30 le formazioni ufficiali, dalle ore 12.30 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati del Lecce

Portieri: Falcone, Samooja, Brancolini.

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Gonzalez, Blin, Oudin, Rafia.

Attaccanti: Krstovic, Burnete, Piccoli, Pierotti, Sansone.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione AIA di Roma, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Marco Scatragli di Arezzo. Il IV uomo sarà Alberto Santoro di Messina. Al VAR ci sarà Luca Pairetto di Nichelino, assistito da Massimiliano Irrati di Padova. Il fischietto romano ha arbitrato diciannove volte il Sassuolo, con il bilancio di otto vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte. Cinque i precedenti con il Lecce, che con Doveri ha vinto cinque volte, pareggiato una e perso sette.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Assenti per infortunio Berardi, Pedersen, Castillejo e Toljan. Ballardini dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Consigli tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Erlic e Ferrari e sulle fasce da Missori e Doig. In mediana Obiang e Boloca. Unica punta Pinamonti, supportata dai trequartisti Defrel, Thorsvedt e Laurentié.

COME ARRIVA IL LECCE – Indisponibili Kaba e Dermaku; squalificato Almqvist. Gotti dovrebbe rispondere con il modulo 4-4-2 con Falcone tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Baschirotto e Pongracic e sulle fasce da Gendrey e Gallo. In mezzo al campo Ramadani e Blin mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Oudin e Dorgu. Davanti Krstovic e Piccoli.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Lecce

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Doig; Obiang, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli. Allenatore: Gotti

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: