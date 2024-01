Nella guida tv del 21 gennaio 2024 la gara valide per la ventesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN; Frosinone – Cagliari anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 21 gennaio 2024 ci sono le gare della ventesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Si comincia alle 12.30 con Frosinone – Cagliari. Il Frosinone viene dalla sconfitta esterna per 5-0 contro l’Atalanta ed é quindicesimo con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e undici sconfitte, gol fatti e subiti. Il Cagliari é reduce dal successo casalingo per 2-1 contro il Bologna ed é diciassettesimo a quota 18. Il suo percorso racconta di quattro partite vinte, sei pareggiate e dieci perse, diciannove reti realizzate e trentatré incassate.

Alle 15 si gioca Empoli – Monza. Di fronte due squadre che non stanno attraversando un buon momento. I toscani, dopo lo 0-3 rimediato in casa dal Milan e il 2-1 contro il Verona, che é costato la panchina ad Andreazzoli, sono penultimi. Ripartono guidati da Nicola, con 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e tredici sconfitte, undici gol fatti e trentacinque subiti. I brianzoli, dopo il pesante 1-5 rimediato contro l’Inter, sono undicesimi a quota 25 punti. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sette pareggiate e altrettante perse, venti gol fatti e venticinque subiti.

Alle 18 si gioca Salernitana – Genoa. I granata sono reduci dal 2-1 subito nel derby contro il Napoli. Gli uomini di Filippo Inzaghi sono ultimi, a -6 dalla quartultima e quota 12. Il loro percorso racconta di due partite vinte, sei pareggiate e undici sconfitte, sedici gol fatti e trentotto subiti. Il Grifone viene dal pari a reti bianche ottenuto a Marassi contro il Torino. La squadra di Gilardino é dodicesima con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, venti gol fatti e ventiquattro subiti.

In serata tocca a Lecce – Juventus. I salentini, dopo l’1-0 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, sono tredicesimi a quota 21. Il loro percorso racconta di quattro partite vinte, nove pareggiate e sette perse, venti realizzate e ventisei incassate. I bianconeri, dopo il 3-0 rifilato al Sassuolo, sono secondi, a due lunghezze dalla capolista Inter. I loro 46 punti sono frutto di quindici vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, trentadue gol fatti e dodici subiti. Ciò significa che, qualora dovessero vincere, balzerebbero in testa alla classifica perché la squadra di Inzaghi é ferma per l’impegno in Supercoppa italiana.

Si disputa il posticipo della ventunesima giornata di Serie B, Ascoli – Bari. Eppoi la Premier League, dove spicca Manchester United Tottenham, la Bundesliga, la Ligue 1, la Serie C.

Calcio in tv oggi 21 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Juventus-Lecce (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Frosinone-Sassuolo (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.15

Utrecht-PSV (Eredivisie) – MOLA

12.30

Frosinone-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Fiorentina-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

13.00

Roma-Torino (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Verona-Lazio (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.30

Chelsea-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Osasuna-Getafe (Liga) – DAZN

Messina-Taranto (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

Trento-Novara (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Sorrento-Turris (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Arzignano-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

14.30

Vitesse-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

15.00

Empoli-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Sheffield United-West Ham (Premier League) – SKY SPORT UNO

Marocco-Congo (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

Cagliari-Monza (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Sassuolo-Juventus (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Bayern-Bochum (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Oman-Thailandia (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

Manchester City-Liverpool (Women’s Super League) – DAZN

16.00

Torres-Olbia (Serie C) – RAI 2 e SKY SPORT (canale 256)

16.15

Real Madrid-Almeria (Liga) – DAZN

Ascoli-Bari (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Perugia-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Sestri Levante-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16.45

Ajax-RKC (Eredivisie) – MOLA

17.30

Bournemouth-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Borussia M.-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

18.00

Salernitana-Genoa (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Zambia-Tanzania (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

18.30

Betis-Barcellona (Liga) – DAZN

Pro Sesto-Mantova (Serie C) – SKY SPORT (canale 251)

Arezzo-Pescara (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Vis Pesaro-Carrarese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Virtus Verona-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Albinoleffe-Fiorenzuola (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Kirghizistan-Arabia Saudita (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

19.45

West Ham-Tottenham (Women’s Super League) – DAZN

20.45

Lecce-Juventus (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Juve Stabia-Giugliano (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Fermana-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Monopoli-Potenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Pineto-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21.00

Girona-Siviglia (Liga) – DAZN

Sudafrica-Namibia (Coppa d’Africa) – SOLOCALCIO

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.