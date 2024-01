Empoli – Milan 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Empoli – Milan di Domenica 7 gennaio 2023: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 19a giornata di Serie A

EMPOLI – Domenica 7 gennaio 2024, allo Stadio “Carlo Castellani” di Empoli, andrà in scena Empoli – Milan, lunch match della diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024. La gara avrà inizio alle ore 12.30.

I toscani, dopo il pari esterno a reti bianche contro il Cagliari, sono penultimi a quota 13. Il loro percorso racconta di tre partite vinte, quattro pareggiate e undici perse, dieci reti realizzate e trenta incassate. I rossoneri, in settimana hanno conquistato i quarti di finale di Coppa Italia eliminando il Cagliari. Gli uomini di Pioli hanno chiuso il 2023 ritrovando i tre punti contro il Sassuolo grazie a un gol di Pulisic. Sono terzi (a -9 dall’Inter e a -7 dalla Juventus) con 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, trentadue gol fatti e venti subiti. Nelle ultime cinque sfide l’Empoli ha ottenuto 3 punti, contro i 10 collezionati dal Milan.

Sono trentatré i precedenti complessivi tra le due compagini con il bilancio di diciotto vittorie per il Milan, undici pareggi e quattro affermazioni dell’Empoli. L‘ultimo confronto, in terra toscana, risale al 1° ottobre 2022 quando i rossoneri si imposero per 1-3.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: EMPOLI - MILAN 0-1 24' problemi fisici per Gyasi che esce dal campo. Empoli momentaneamente dal campo 23' tiro di Cambiaghi che finisce di poco fuori! 21' destro di Theo Hernandez dopo aver attraversato tutto il campo! Nessun problema per Caprile 18' tocco di Calabria a cercare Giroud, che é in leggero ritardo 16' possesso palla prolungato del Milan 13' sugli sviluppi del corner Giroud allontana la palla 12' il sinistro di Cambiaghi colpisce Theo Hernandez. Calcio d'angolo per l'Empoli. 10' VANTAGGIO MILAN! Accelerazione e assist di Leao che mette la palla sul secondo palo dove c'é Loftus-Cheek pronto a metterla in rete senza che Caprile possa intervenire 9' cross sul secondo palo di Calabria. Nè Leao nè Giroud colgono l'intenzione del compagno e la palla sfila sul fondo 6' intervento falloso di Loftus-Cheek ai danni di Gyasi. Punizione battuta col sinistro da Maleh direttamente in porta! Palla a lato 5' Leao anticipato dalla scivolata in copertura di Grassi 2' fallo di Theo Hernandez su Cambiaghi 2' sugli sviluppi del corneri il destro di Rejinders termina a lato non di molto! 1' il destro di Leao é deviato i calcio d'angolo 1' partiti! primo pallone battuto dai padroni di casa squadre in campo Un cordiale buona domenica a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Empoli-Milan TABELLINO EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. A disposizione: Berisha, Perisan; Indragoli; Marin, Ranocchia; Cancellieri, Destro, Maldini, Shpendi, Sodero. Allenatore: Andreazzoli. MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Simić; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Traorè. Allenatore: Pioli. Reti: al 10' Leao Ammonizioni: Recupero:

Le formazioni ufficiali di Empoli – Milan

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Grassi, Maleh; Gyasi, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. A disposizione: Berisha, Perisan; Indragoli; Marin, Ranocchia; Cancellieri, Destro, Maldini, Shpendi, Sodero. Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disposizione: Mirante, Nava; Bartesaghi, Gabbia, Jiménez, Simić; Musah, Romero, Zeroli; Jović, Traorè. Allenatore: Pioli.

Andreazzoli alla vigilia

“Abbiamo la necessità di esprimere un po’ oltre quelle che sono le nostre possibilità. Se riusciremo a farlo possiamo avere qualche speranza altrimenti, se ci mettiamo a giocare una gara sul livello loro o sulle qualità che possono esprimere, penso che soccomberemo: è quasi matematico. Un po’ di leggerezza ci può essere di aiuto? Ne abbiamo bisogno ma non deve essere scambiata con l’essere superficiali. Quando sei leggero in senso positivo trovi il piacere nel fare le cose. Questa condizione ti permette anche di trascinare gli altri: è un’arma che dobbiamo tenere di conto perché contro il Milan devi essere al 100% di tutte le componenti. Il terzino sinistro? Vedremo quello che ci conviene fare. Un po’ siamo obbligati e poi c’è anche la convenienza, domani decideremo in quel senso. Ancora non ho voluto prendere una decisione. Quale aspetto vorrei che venisse riproposto di Cagliari nella gara di domani? Uno c’è sicuramente ed è il pubblico. A Cagliari ho visto 132 fenomeni, tanta gente per la nostra realtà in una trasferta del genere. Erano presenti a costo di sacrifici ed a volte di delusioni. Ci hanno dato una bella mano e ce la daranno anche domani”

Pioli alla vigilia

“Abbiamo commesso errori che non ci hanno permesso di vincere partite che invece erano alla nostra portata. Stiamo lavorando per eliminare proprio questi errori. Questo è uno degli aspetti che ci ha penalizzato di più finora, nel girone di ritorno dovremo fare nettamente meglio. (A Empoli, ndr) La vittoria. Conta solo quello. Se porti a casa tre punti significa che hai messo insieme tutte le altre cose. Vinci per merito e perché hai fatto più degli avversari”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane di Albano Laziale e Ceccon di Lovere. Il quarto uomo sarà Giua di Olbia. Al Var ci sarà Massimiliano Irrati di Pistoia, assistito da Gianpiero Miele di Nola. Il fischietto romano ha arbitrato dodici volte l’Empoli, con il bilancio di sei successi e altrettante sconfitte per gli azzurri. Sette i precedenti con il Milan, con tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte dei rossoneri.

La presentazione del match

QUI EMPOLI – Assenti Pezzella, Guarino e Bastoni; squalificato Cacace. Andreazzoli dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Caprile tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Walukiewicz e Luperto e sulle fasce da Ebuei e Bereszynski. A centrocampo Kovalenko, Grassi e Maleh. Tra le linee Maldini, a sotegno della coppia di attacco composta da Cambiaghi e Caputo.

COME ARRIVA IL MILAN – Indisponibili Caldara, Tomori, Thiaw, Musah, Sportiello, Kalulu, Okafor e Pobega. Out anche Bennacer e Chukwueze, che partecipano alla Coppa d’Africa. Pioli dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Maignan in porta e una difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Theo Hernandez e sulle fasce da Calabria e Florenzi. A centrocampo Loftus-Cheek, Adli e Reijnders. Tridente offensivo composto da Pulisic, Giroud e Leao.

Le probabili formazioni di Empoli – Milan

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bereszynski; Kovalenko, Grassi, Maleh; Maldini; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

