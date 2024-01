Si parte con il lunch match Empoli-Milan, big match Roma-Atalanta, in Inghilterra spicca Arsenal-Liverpool, Supercoppa femminile con Roma-Juventus. Successo del Melbourne City in A-League

Il calcio australiano nuovamente ad aprire la giornata, in questa domenica 7 gennaio. In A-League si è giocata la sfida tra Western United e Melbourne City conclusa sul punteggio di 1-2: padroni di casa dopo 13 minuti con Ruhs ma nella ripresa prima Sakhi al 7′ quindi Antonis al 37′ hanno ribaltato il punteggio. In corso di svolgimento Silema-Gudja per il campionato maltese e Kayserispor-Sivasspor per la Super Lig turca. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, indichiamo i principali eventi.

In Serie A si parte con il lunch match tra Empoli e Milan mentre alle ore 15 gli impegni di Napoli e Lazio rispettivamente contro Torino e Udinese. Alle ore 18 la Juventus ritrova dopo pochi giorni ma a campi invertiti la Salernitana e alle 20.45 grande attesa per Roma-Atalanta. Restando in Italia ricordiamo che si gioca in Lega Pro e Serie D, posticipo alle 14.30 tra Empoli e Bologna per il campionato Primavera 1 e Supercoppa Femminile tra Roma e Juventus Women.

Tra le partite in Europa ricordiamo che nel ricco cartellone di FA Cup alle 17.30 si gioca Arsenal-Liverpool mentre diverse le sfide in Coppa di Francia con Lens-Monaco in primo piano e le trasferte per Lione, Reims, Marsiglia e PSG. Quest’ultimo alle 20.45 giocherà in casa del Revel.

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United - Melbourne City 1-2 (Finale)



FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Guingamp - Rennes 14:30

Le Havre - Caen 14:30

Lens - Monaco 14:30

Pontarlier - Lione 14:30

Thionville - Marsiglia 14:30

Saint-Omer - Reims Ste Anne Rinviata

Bergerac - Libourne 17:30

Chambery - Tolosa 17:30

Dieppe - Laval 17:30

Dinan Lehon - Reims 17:30

Feurs - Saint Priest 17:30

Louhans Cuiseaux - Rouen 17:30

Revel - PSG 20:45



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Cavalier - Harbour View Posticipata

Montego Bay - Lime Hall Academy 21:00

Portmore - Mount Pleasant 21:00

Treasure Beach - Harbour View 21:00

Treasure Beach - Humble Lions Posticipata

Waterhouse - Tivoli 22:00

Cavalier - Arnett Gardens 23:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Panserraikos - Kifisias 14:00

Volos - Atromitos 14:00

Panathinaikos - Panetolikos 16:00

Giannina - Asteras T. 16:30

Aris - PAOK 18:30

Olympiakos - AEK 20:00



INGHILTERRA FA CUP

Luton - Bolton 15:00

Manchester City - Huddersfield 15:00

Nottingham - Blackpool 15:00

Peterborough - Leeds 15:00

Shrewsbury - Wrexham 15:00

West Brom - Aldershot 15:00

West Ham - Bristol City 15:00

Arsenal - Liverpool 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

M. Tel Aviv - Hapoel Hadera 19:00

M. Haifa - Hapoel Jerusalem 19:30



ITALIA PRIMAVERA 1

Empoli U19 - Bologna U19 14:30



ITALIA SERIE A

Empoli - Milan 0-2 (45 3 )

Torino - Napoli 15:00

Udinese - Lazio 15:00

Salernitana - Juventus 18:00

Roma - Atalanta 20:45



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Arzignano - Legnago Salus 14:00

Renate - Fiorenzuola 14:00

Trento - Triestina 14:00

Pro Sesto - Pergolettese 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Juventus U23 - Pescara 14:00

Torres - Recanatese 14:00

Ancona - Entella 16:15

Cesena - Olbia 16:15

Perugia - Lucchese 16:15

Pineto - Gubbio 16:15

Sestri Levante - Pontedera 18:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Audace Cerignola 14:00

Sorrento - Giugliano 16:15

Brindisi - Potenza 18:30

Crotone - Catania 18:30

Juve Stabia - Monterosi Tuscia 18:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Alba - Gozzano 14:30

Albenga - Borgosesia 14:30

Asti - Vado 14:30

Chieri - Pinerolo 14:30

Citta di Varese - Bra 14:30

Fezzanese - Lavagnese 14:30

Ligorna - Vogherese 14:30

PDHA - Derthona FbC 14:30

Ticino - Alcione Milano 14:30

Sanremese - Chisola 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Brusaporto - Villa Valle 14:30

Caldiero Terme - Folgore Caratese 14:30

Castellanzese - Real Calepina 14:30

Clivense - Varesina 14:30

Club Milano - Arconatese 14:30

Crema - Caravaggio 14:30

Legnano - Tritium 14:30

Piacenza - Ciserano-Bergamo 14:30

Ponte San Pietro - USD Casatese 14:30

Pro Palazzolo - Desenzano 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Bassano - Bolzano 14:30

Castegnato - Breno 14:30

Chions - Este 14:30

Dolomiti Bellunesi - Adriese 14:30

Luparense - Portogruaro 14:30

Montebelluna - Mestre 14:30

Montecchio Maggiore - Cjarlins Muzane 14:30

Mori - Campodarsego 14:30

Treviso - Union Clodiense 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Certaldo - Sammaurese 14:30

Fanfulla - Victor San Marino 14:30

Forlì - SCD Progresso 14:30

Imolese - Mezzolara 14:30

Pistoiese - Ravenna 14:30

Prato - AC Carpi 14:30

San Donnino - Aglianese Calcio 14:30

Sangiuliano City - Lentigione 14:30

Sant'Angelo - Corticella 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Figline - Real Forte Querceta 14:30

Follonica Gavorrano - San Donato 14:30

Livorno - Poggibonsi 14:30

Sangiovannese - Ghivizzano Borgo 14:30

SC Cenaia - Pianese 14:30

Seravezza Pozzi - Montevarchi 14:30

Tau - Orvietana 14:30

Trestina - Mobilieri Ponsacco 14:30

Vivi Altotevere - Grosseto 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Chieti - Atletico Ascoli 14:30

Fossombrone - Avezzano 14:30

Matese - L'Aquila 14:30

Real Monterotondo - Campobasso 14:30

S. N. Notaresco - Roma City 14:30

Sambenedettese - Sora 14:30

Termoli - Vigor Senigallia 14:30

Vastogirardi - AJ Fano 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Anzio Calcio 1924 - San Marzano 14:30

Atletico Uri - Sarrabus Ogliastra 14:30

Cassino - Boreale 14:30

Cynthialbalonga - Nocerina 14:30

Gladiator - Ostia Mare 14:30

Ischia - Nuova Florida 14:30

Romana - Cavese 14:30

Trastevere Calcio - Flaminia 14:30



ITALIA SERIE D - GIRONE H

Bitonto - Angri 14:30

Gallipoli - Santa Maria Cilento 14:30

Gelbison - Altamura 14:30

Manfredonia - Martina Calcio 14:30

Matera - Citta di Fasano 14:30

Palmese 1914 - Gravina 14:30

Rotonda - Casarano 14:30

A.C Nardò - Fidelis Andria 15:00

Barletta - Paganese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

Gioiese - Vibonese 14:30

Licata - Akragas 14:30

Portici 1906 - Real Casalnuovo 14:30

San Luca - Locri 1909 14:30

Siracusa - Canicatti 14:30

USD Ragusa - Trapani 14:30

S. Agata - Castrovillari 15:00

AS Acireale - Igea Virtus 16:00



ITALIA SUPERCOPPA FEMMINILE

Roma D - Juventus D 15:15



MALTA PREMIER LEAGUE

Sliema - Gudja 2-0 (Finale)

Marsaxlokk - Hibernians 14:00

Sirens - Birkirkara 14:00

Mosta FC - Balzan 16:15

Valletta - Naxxar 16:15



MAROCCO BOTOLA PRO

Agadir - Union Touarga 16:00

Renaissance Zemamra - Berkane 16:00

Moghreb Tetouan - Wydad 18:00

Safi - Maghreb Fez 20:00



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Marocco - Gambia 14:00

Uzbekistan - Palestina 14:00

Egitto - Tanzania 17:00



MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Mazatlan FC (Mex) - Monterrey (Mex) 1-2 (Finale)

Den Haag (Ned) - Como (Ita) 0-2 (*)

Hertha II (Ger) - CFC Hertha (Ger) 12:00SRF

Eldense (Esp) - Twente (Ned) 0-0 (Intervallo)

Ajax (Ned) - Hannover (Ger) 0-0 (*)

PSV (Ned) - Heracles (Ned) 0-0 (*)

U. Cluj (Rou) - Kocaelispor (Tur) 0-0 (*)

Venlo (Ned) - Lommel SK (Bel) 0-0 (*)

Wil (Sui) - Grasshoppers (Sui) 0-0 (*)

JIPPO (Fin) - LehPa (Fin) 13:15

Bochum (Ger) - Vitesse (Ned) 14:00

Sprockhovel (Ger) - Wuppertaler (Ger) 14:00

Utrecht (Ned) - Beveren (Bel) 14:30

Blau Weiss Berlin (Ger) - Berliner AK 07 (Ger) 15:00

Braunschweig (Ger) - Brema (Ger) 15:00

Leverkusen (Ger) - Venezia (Ita) 15:00

Excelsior (Ned) - St. Pauli (Ger) Rinviata

PSV (Ned) - Amburgo (Ger) 16:30

Mictlan (Gtm) - Deportivo Achuapa (Gtm) 18:00

Operario (Bra) - Cascavel (Bra) 20:00

Treze (Bra) - Maguary (Bra) 20:00

Botafogo SP (Bra) - Noroeste (Bra) 22:00



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave - Portimonense 19:00

Famalicao - Chaves 21:30



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore - Pennarossa 15:00

Libertas - Cosmos 15:00

San Giovanni - Virtus 15:00



SPAGNA COPA DEL REY

Amorebieta - Celta Vigo 2-3 (*)

Burgos CF - Maiorca 0-0 (*)

Castellon - Osasuna 16:00

Ferrol - Siviglia 16:00

Unionistas - Villarreal 18:00

Cartagena - Valencia 19:00

Eibar - Ath. Bilbao 19:00

Barbastro - Barcellona 21:00

Malaga - Real Sociedad 21:00

Tenerife - Las Palmas 22:00



TUNISIA SUPERCOPPA

Etoile Sahel - Olympique Beja 16:00



TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor - Sivasspor 1-1 (*)

Istanbulspor - Fenerbahce 14:00

Galatasaray - Konyaspor 17:00