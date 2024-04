Nella guida tv del 23 aprile 2024 la semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà visibile in diretta e in esclusiva su Canale 5

Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 23 aprile 2024 c’é la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che vedrà in campo Juventus e Lazio. I biancocelesti che proveranno a ribaltare il 2-0 incassato all’andata raccolto dai bianconeri grazie ai gol di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. In caso di pareggio al termine dei 180 minuti si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigori. In campionato i biancocelesti vengono dal successo esterno contro il Genoa, che li ha rilanciati in chiave Champions. I bianconeri, invece, sono stati frenati sul 2-2 dal Cagliar.

In Premier League si gioca Arsenal – Chelsea. L’Arsenal viene dal successo esterno per 0-2 contro il Wolverhampton ed é primo con 74 punti, a pari merito con il Liverpool e a +1 dal Manchester City. Il Chelsea é reduce dal successo casalingo per 6-0 contro l’Everton ed é nono a quota 47.

Calcio in tv oggi 23 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

21.00

Lazio-Juventus (Semifinale Coppa Italia) – CANALE 5

Arsenal-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

Leicester-Southampton (Championship) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.