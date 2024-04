Elenco delle partite previste per oggi, martedì 23 aprile 2024: biancocelesti e bianconeri si contendono la finale di Coppa Italia e di scena anche un recupero di Premier League

E’ un martedì 23 aprile con vista su sfide di un certo prestigio per gli amanti del calcio. Coppa nazionale in primo piano questa sera in Italia, con la prima delle due semifinali di ritorno, in attesa della seconda in programma domani. Non solo. Di scena anche Arsenal-Chelsea, gara valida per la 29esima giornata di Premier League e rinviata un mese fa per permettere ai Blues di disputare la partita dei quarti di finale di FA Cup, poi vinta, contro il Leicester.

Partiamo con la nostra analisi dall’Italia. Come anticipato, alle ore 21, allo Stadio Olimpico si gioca Lazio–Juventus, secondo atto della prima semifinale della Coppa Italia 2023/24. Chi uscirà vincitrice incrocerà nella finalissima del 15 maggio una tra Fiorentina e Atalanta, impegnate domani nell’altra semifinale in agenda. Strada totalmente in discesa per i bianconeri, reduci dal pareggio in campionato con il Cagliari ma consapevoli di avere la qualificazione Champions praticamente in tasca, alla luce delle dieci lunghezze di vantaggio sul sesto posto dell’Atalanta. Dopo il 2-0 maturato nella gara d’andata grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic, la Vecchia Signora potrà addirittura contare su tre risultati per passare il turno: vittoria, pareggio o sconfitta con un gol di scarto. Servirà dunque, dall’altro lato, una gara quasi perfetta agli uomini di Tudor, alla terza sfida contro il suo recente passato da quando è subentrato a Sarri sulla panchina dei capitolini (il bilancio è di un’affermazione tra le mura amiche all’ultimo respiro in campionato e di una sconfitta in coppa). I biancocelesti però ci credono: i quattro successi nelle scorse cinque partite di Serie A hanno rilanciato motivazioni ed ambizioni delle Aquile, ora al sesto posto in classifica, con il compito di ottenere, da qui alla fine, il pass per almeno una delle prossime coppe europee. Pochi dubbi di formazione per il tecnico dei capitolini Tudor. Guendouzi e Immobile sono recuperati e vanno verso una maglia dal 1′. Ancora out per infortunio Zaccagni e Provedel. Kamada verso la conferma in mediana. L’allenatore dei bianconeri Allegri senza Kean in attacco e lo squalificato Gatti. Si candida quindi Rugani a completare il terzetto difensivo con Bremer e Danilo. A centrocampo scalda i motori McKennie.

Oltre a segnalare che in serata è di scena la coppa nazionale anche in Turchia, con la semifinale di andata tra Ankaragücü e Besiktas in palinsesto alle 19.30, ricordiamo il recupero della 29esima giornata di Premier League. Arsenal e Chelsea, calcio d’inizio alle ore 21, si affrontano all’Emirates Stadium di Londra. I Gunners provano a bissare nel North-West London Derby il trionfo di tre giorni fa di Wolverhampton per 0-2. Un risultato che li ha riportati al comando della classifica al pari del Liverpool a quota 74. Entrambe le formazioni però (esclusa quella odierna9 hanno una partita in più rispetto al Manchester City, attualmente terzo ad appena una lunghezza di distanza. Si capisce pertanto che, per tenere accese le speranze per il titolo, i biancorossi dovranno per forza di cose strappare l’intera posta in palio da questo impegno casalingo. E ciò, a maggior ragione, se all’appuntamento si presenterà un Chelsea senza particolari pretese in vista delle ultime gare rimaste. I Blues, archiviata nel week-end la disfatta in semifinale di FA Cup contro il Manchester City, non vedono l’ora di chiudere una stagione piuttosto deludente, considerati i grossi investimenti sul mercato, per ripartire da zero e rilanciare il progetto. Ci sarà però prima da migliorare un nono posto occupato in graduatoria, impensabile ad inizio stagione anche per il più pessimista dei tifosi: nel mirino un piazzamento Conference League, massimo obiettivo stagionale raggiungibile, rappresentato dalla settima piazza del Manchester United e lontano sette punti.

Nella notte, per concludere la rassegna, ricco programma di gare in Sud America. Si gioca in Liga Argentina, Brasile, Cile e Colombia oltre che in diversi campionati panamericani.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

COPPA ITALIA

21.00

Lazio-Juventus

Programma delle partite del 23 aprile 2024

ARMENIA PREMIER LEAGUE

BKMA – Shirak 15:00

Urartu – Noah 17:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Al-Hilal (Sau) – Al-Ain (Uae) 20:00

ASIA AFC CUP – PLAY OFF

Al Nahda (Oma) – Al Ahed (Leb) 18:00

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

A. Lustenau – Wolfsberger 18:30

Tirol – Austria Vienna 18:30

BW Linz – Altach 20:30

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

St. Liege – KV Mechelen 20:30

St. Truiden – Gent 20:30

Westerlo – Leuven 20:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Chico – Aguilas 01:10

Pasto – La Equidad 03:20

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – Herediano 04:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Smouha – Baladiyat El Mahalla 16:00

Al Ahly – Ceramica Cleopatra Posticipata

Pharco – Al Masry 19:00

FRANCIA LIGUE 2

Auxerre – Laval 20:45

Bastia – Concarneau 20:45

Bordeaux – Dunkerque 20:45

Caen – Annecy 20:45

Grenoble – St. Etienne 20:45

Guingamp – Angers 20:45

Quevilly Rouen – Amiens 20:45

Rodez – Paris FC 20:45

Troyes – Pau FC 20:45

Valenciennes – AC Ajaccio 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE – PLAY OFF

Waterhouse – Tivoli 00:00

Arnett Gardens – Portmore 02:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Leicester – Southampton 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Arsenal – Chelsea 21:00

ITALIA COPPA ITALIA

Lazio – Juventus 21:00

LETTONIA VIRSLIGA

Grobina – RFS 12:00

FK Liepaja – Jelgava 16:30

LITUANIA A LYGA

Siauliai FA – Suduva 18:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Voluntari – U Craiova 1948 16:00

Botosani – Din. Bucuresti 18:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Mamelodi – Sekhukhune 19:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Ankaragucu – Besiktas 19:30