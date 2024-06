Nella guida tv del 25 giugno 2024 le partite valide per la fase a gironi degli Europei saranno visibili sui canali Sky; Inghilterra – Slovenia anche sulla Rai

Al centro della programmazione di martedì 25 giugno ci sono le partite valide per la terza giornata del Girone D dei Campionati Europei. Cominciamo alle 18 con Francia – Polonia. Di fronte due squadre che si presentano all’appuntamento con stato d’animo e obiettivi opposti. La Francia, che si era qualificata arrivando prima nel Gruppo B, finora ha vinto contro l’Austria e pareggiato a reti bianche contro l’Olanda. I transalpini puntano al primo posto nel Girone che li vede in testa con 4 punti a pari merito con gli Orange e seguiti a quota 3 dall’Austria. La Polonia, invece, é già matematicamente eliminata dalla competizione, avendo perso sia contro l’Olanda sia contro l’Austria. Contemporaneamente si gioca Olanda – Austria. Come detto, l’Olanda, che si era qualificata arrivando seconda nel proprio girone alle spalle della Francia, é in testa al raggruppamento con 4 punti, proprio a pari merito con i Vice Campioni del mondo. Finora ha vinto contro la Polonia e pareggiato a reti inviolate contro i transalpini. A quota 3 punti c’é l’Austria, che si era qualificata agli Europei perché é arrivata seconda nel Girone F e che ha perso contro la Francia e vinto contro la Polonia. Per staccare il pass per gli ottavi di finale all’Olanda basta un pareggio mentre l’Austria non può concedersi passi falsi.

In serata tocca al Girone C con Danimarca – Serbia. Gara da dentro o fuori per entrambe le squadre. La Danimarca, che si é qualificata agli Europei perché é arrivata prima nel proprio Girone, ha pareggiato 1-1 contro la Slovenia e 1-1 contro l’Inghilterra. La Serbia si é qualificata agli Europei perché é arrivata seconda nel Girone H alle spalle dell’Ungheria, ha perso di misura contro l’Inghilterra e pareggiato 1-1 contro la Slovenia. La classifica del girone vede in testa l’Inghilterra con 4 punti, seguita da Slovenia e Danimarca con 2 e dalla Serbia a quota 1. Chi vince tra Danimarca e Serbia passa il turno. Contemporaneamente tocca a Inghilterra – Slovenia. L’Inghilterra, che si é qualificata grazie al primo posto nel Girone C, finora si é imposta di misura sulla Serbia e ha pareggiato 1-1 contro la Danimarca. I britannici cercano i tre punti per chiudere il girone al primo posto. A caccia di una vittoria per centrare una storica qualificazione agli ottavi di finale anche gli sloveni. La Slovenia, che si é qualificata agli Europei perché é arrivata seconda nel Girone D, ha pareggiato 1-1 sia contro la Danimarca sia contro la Serbia. La classifica del gruppo vede in testa l’Inghilterra con 4 punti, seguita da Danimarca e Slovenia con 2 e dalla Serbia a quota 1.

Interessante anche le gara valide per la Copa America: Colombia – Paraguay e Brasile – Costa Rica.

Calcio in tv oggi 25 giugno 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Colombia-Paraguay (Copa America) – SPORTITALIA e MOLA

03.00

Brasile-Costa Rica (Copa America) – SPORTITALIA e MOLA

18.00

Diretta Gol Europei – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

Francia-Polonia (Europei) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Olanda-Austria (Europei) – RAI 2 e SKY SPORT (canale 253)

20.00

Roma-Genoa (Finale campionato Under 15 Serie A e B) – DAZN

21.00

Diretta Gol Europei – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251)

Inghilterra-Slovenia (Europei) – RAI 1, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Danimarca-Serbia (Europei) – SKY SPORT (canale 253)

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.