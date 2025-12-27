Calcio in tv oggi, 27 dicembre 2025: Pisa-Juventus in primo piano

Nella guida TV di sabato 27 dicembre 2025 Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Pisa-Juventus anche su Sky

La programmazione calcistica di sabato 27 dicembre si apre con Parma–Fiorentina. Al Tardini si affrontano due squadre che amano giocare, con i viola chiamati a dare continuità e i gialloblù pronti a sfruttare il fattore casa. Una gara che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Dalle 13.30 si accende anche il panorama internazionale con Nottingham Forest–Manchester City, mentre Sportitalia propone Benin–Botswana per la Coppa d’Africa.

Alle 15.00 entra nel vivo la domenica italiana.

In Serie A, occhi su Torino–Cagliari e Lecce–Como, due sfide che intrecciano obiettivi diversi ma ugualmente pesanti.

In Serie B, un vero e proprio tourbillon di partite: Carrarese, Catanzaro, Empoli, Juve Stabia, Sampdoria e Venezia scendono in campo tutte in contemporanea, con DAZN che offre il classico “multiplex” per non perdere nulla.

Nel frattempo, la Premier League propone il suo tradizionale blocco delle 16.00: Liverpool, Arsenal, Brentford, West Ham e Burnley animano un pomeriggio che gli appassionati inglesi considerano sacro.

Alle 18.00 tocca a Udinese–Lazio, una gara che può pesare sul cammino dei biancocelesti.

Mezz’ora più tardi, riflettori su Stamford Bridge per Chelsea–Aston Villa, una delle sfide più intriganti del weekend di Premier.

Alle 19.30 la Serie B offre un classico dal sapore antico: Bari–Avellino, partita che promette atmosfera calda e intensità.

Poi, alle 20.45, arriva il match più atteso della giornata: Pisa–Juventus, iI bianconeri fanno visita all’Arena Garibaldi per una sfida che non ammette distrazioni. La Juve deve confermare solidità e continuità, mentre il Pisa sogna il colpo che può cambiare la stagione. DAZN e Sky garantiscono una copertura totale dell’evento.

A chiudere la maratona, alle 21.00, la Coppa d’Africa propone Nigeria–Tunisia.

Calcio in tv oggi 27 dicembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12:30

Parma–Cremonese (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Spezia–Pescara (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

13:30

Nottingham Forest–Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW

Benin–Botswana (Coppa d’Africa) – Sportitalia

Hibernian–Hearts (Campionato scozzese) – COMO TV

15:00

Zona Serie A – DAZN

Torino–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Lecce–Como (Serie A) – DAZN, DAZN 2 (Sky 215)

Zona Serie B – DAZN

Carrarese–Mantova (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Catanzaro–Cesena (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Empoli–Frosinone (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Juve Stabia–Sudtirol (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Sampdoria–Reggiana (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Venezia–Virtus Entella (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

Lusitano–Fafe (Taça de Portugal) – COMO TV

15:50

Al Nassr–Al Okhdood (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV

16:00

Liverpool–Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW

Arsenal–Brighton (Premier League) – Sky Sport Uno, NOW

Brentford–Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Max, NOW

West Ham–Fulham (Premier League) – Sky Sport Mix, NOW

Burnley–Everton (Premier League) – Sky Sport (251), NOW

Senegal–RD Congo (Coppa d’Africa) – Sportitalia

Livingston–Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV

17:15

Palermo–Padova (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

18:00

Udinese–Lazio (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

18:30

Chelsea–Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW

Uganda–Tanzania (Coppa d’Africa) – Sportitalia

Al Ittihad–Al Shabab (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV

18:45

Aberdeen–Dundee United (Campionato scozzese) – COMO TV

19:30

Bari–Avellino (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL

20:45

Pisa–Juventus (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW

21:00

Nigeria–Tunisia (Coppa d’Africa) – Sportitalia