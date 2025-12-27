Calcio in tv oggi, 27 dicembre 2025: Pisa-Juventus in primo piano

Nella guida TV di sabato 27 dicembre 2025 Serie A e Serie B saranno trasmesse su DAZN; Pisa-Juventus anche su Sky
La programmazione calcistica di sabato 27 dicembre si apre con Parma–Fiorentina. Al Tardini si affrontano due squadre che amano giocare, con i viola chiamati a dare continuità e i gialloblù pronti a sfruttare il fattore casa. Una gara che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.
Dalle 13.30 si accende anche il panorama internazionale con Nottingham Forest–Manchester City, mentre Sportitalia propone Benin–Botswana per la Coppa d’Africa.
Alle 15.00 entra nel vivo la domenica italiana.
In Serie A, occhi su Torino–Cagliari e Lecce–Como, due sfide che intrecciano obiettivi diversi ma ugualmente pesanti.
In Serie B, un vero e proprio tourbillon di partite: Carrarese, Catanzaro, Empoli, Juve Stabia, Sampdoria e Venezia scendono in campo tutte in contemporanea, con DAZN che offre il classico “multiplex” per non perdere nulla.
Nel frattempo, la Premier League propone il suo tradizionale blocco delle 16.00: Liverpool, Arsenal, Brentford, West Ham e Burnley animano un pomeriggio che gli appassionati inglesi considerano sacro.
Alle 18.00 tocca a Udinese–Lazio, una gara che può pesare sul cammino dei biancocelesti.
Mezz’ora più tardi, riflettori su Stamford Bridge per Chelsea–Aston Villa, una delle sfide più intriganti del weekend di Premier.
Alle 19.30 la Serie B offre un classico dal sapore antico: Bari–Avellino, partita che promette atmosfera calda e intensità.
Poi, alle 20.45, arriva il match più atteso della giornata: Pisa–Juventus, iI bianconeri fanno visita all’Arena Garibaldi per una sfida che non ammette distrazioni. La Juve deve confermare solidità e continuità, mentre il Pisa sogna il colpo che può cambiare la stagione. DAZN e Sky garantiscono una copertura totale dell’evento.
A chiudere la maratona, alle 21.00, la Coppa d’Africa propone Nigeria–Tunisia.
Calcio in tv oggi 27 dicembre 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming
12:30
Parma–Cremonese (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Spezia–Pescara (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
13:30
Nottingham Forest–Manchester City (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW
Benin–Botswana (Coppa d’Africa) – Sportitalia
Hibernian–Hearts (Campionato scozzese) – COMO TV
15:00
Zona Serie A – DAZN
Torino–Cagliari (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Lecce–Como (Serie A) – DAZN, DAZN 2 (Sky 215)
Zona Serie B – DAZN
Carrarese–Mantova (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Catanzaro–Cesena (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Empoli–Frosinone (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Juve Stabia–Sudtirol (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Sampdoria–Reggiana (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Venezia–Virtus Entella (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
Lusitano–Fafe (Taça de Portugal) – COMO TV
15:50
Al Nassr–Al Okhdood (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV
16:00
Liverpool–Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Calcio, NOW
Arsenal–Brighton (Premier League) – Sky Sport Uno, NOW
Brentford–Bournemouth (Premier League) – Sky Sport Max, NOW
West Ham–Fulham (Premier League) – Sky Sport Mix, NOW
Burnley–Everton (Premier League) – Sky Sport (251), NOW
Senegal–RD Congo (Coppa d’Africa) – Sportitalia
Livingston–Celtic (Campionato scozzese) – COMO TV
17:15
Palermo–Padova (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
18:00
Udinese–Lazio (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
18:30
Chelsea–Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW
Uganda–Tanzania (Coppa d’Africa) – Sportitalia
Al Ittihad–Al Shabab (Saudi League) – SOLOCALCIO, COMO TV
18:45
Aberdeen–Dundee United (Campionato scozzese) – COMO TV
19:30
Bari–Avellino (Serie B) – DAZN, LAB CHANNEL
20:45
Pisa–Juventus (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251), NOW
21:00
Nigeria–Tunisia (Coppa d’Africa) – Sportitalia