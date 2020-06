Si giocano la 28° giornata di Serie A, la 32° giornata di Liga e di Premier League, la 33° giornata di Bundesliga. Torna la Serie C; spazio anche all’Eliteserien

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv di sabato 27 giugno c’é la 28° giornata di Serie A. Si inizia alle 17 .15 con il Genoa, che cerca preziosi punti salvezza sul campo del Brescia, dalla situazione compromessa. Alle 19.30 alla Sardegna Arena si sfidano il Cagliari, decimo con 35 punti con il Torino, quattordicesimo a quota 31. Alle ore 21.45 la Lazio, che dopo la sconfitta di Bergamo é a quattro lunghezze dalla capolista Juventus, ospita la Fiorentina, trediceima a quota 31.

Per la trentaduesima giornata della Liga spagnola alle 14 si gioca Athetico Bilbao – Maiorca, alle 17 il Celta Vigo ospita il Barcellona mentre alle 19.30 l’Osasuna riceve il Leganes e alle 22 l’Atletico Madrid attende l’Alaves. Per la trentunesima giornata di Premier League si disputano Aston Villa-Wolverhampton, Leeds United-Fulham, Norwich City-Manchester United . Per la trentatreesima giornata di Bundesliga Wolfsburg-Bayern. Ma torna anche la Seie C con la sua giornata e ciene dato pazio anche al massimo campionato norvegese con Brann-Rosenborg.

Calcio in tv oggi 27 giugno 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

13.30

Aston Villa-Wolverhampton (Premier League – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Athletic-Maiorca (Liga) – DAZN

15.30

Wolfsburg-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

16.00

Leeds United-Fulham (Championship) – DAZN

17.00

Celta Vigo-Barcellona (Liga) – DAZN

17.15

Brescia-Genoa (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

17.30

Pianese-Pergolettese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Arzignano-Imolese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Rende-Picerno (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.30

Norwich City-Manchester United (FA Cup) – DAZN

Fano-Ravenna (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

19.00

Bisceglie-Sicula Leonzio (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

19.30

Cagliari-Torino (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Osasuna-Leganes (Liga) – DAZN

20.00

Olbia-Giana Erminio (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

20.30

Valerenga-Viking (Tippeligaen) – EUROSPORT 1

20.45

Ternana-Juventus U23 (Finale Coppa Italia Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

21.45

Lazio-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

22.00

Atletico Madrid-Alaves (Liga) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.

