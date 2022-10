Il 27 ottobre 2022 le gare valide per la quinta giornata della fase a gironi della Europa League saranno trasmesse su Sky e DAZN, HJK – Roma anche in chiaro su TV8

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di giovedì 27 ottobre c’é la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Occhi puntati sulle sfide delle due italiane, Roma e Lazio.

La Roma gioca in casa dell’HJK. Vincendo la squadra di Mourinho potrebbe giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara contro il Ludogorets e quantomeno sperare nella retrocessione in Conference League, pareggiando o perdendo sarebbe quasi sicuramente fuori dai giochi. In campionato é reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli ed é sesta con 19 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e tre partite perse, tredici gol fatti e dieci subiti. L’HJK é senza speranze di accesso al turno successivo; é in testa alla classifica del massimo campionato finlandese con una lunghezza di vantaggio sul KuPs.

La Lazio riceve all’Olimpico il Midtyjlland. Regna l’equilibrio più assoluto nel gruppo dei capitolini dove le quattro squadre si trovano tutte a 5 punti. La compagine di Sarri ospiterà all’Olimpico di Roma i danesi del Midtjylland che all’andata hanno schiantato i biancocelesti con un netto 5-1. Le due formazioni arriveranno alla sfida dopo due partite molto impegnative giocate in campionato: gli ospiti hanno infatti pareggiato sul campo del Copenaghen, mentre gli aquilotti hanno vinto a Bergamo contro l’Atalanta.

Per la quinta giornata di Conference League la Fiorentina scende in campo al “Franchi” contro il Basaksehir. Se dopo l’1-1 contro l’RFS Riga e la sconfitta per 3-0 a Istanbul nella gara di andata, la qualificazione al prossimo turno sembrava quasi compromessa, la doppia vittoria contro l’Hearts hanno favorito la qualificazione della squadra di Italiano al turno successivo. Servirà, però, una vittoria per 3-0 per poi giocarsi il primo posto nell’ultima giornata, o imporsi con quattro o più reti di scarto per semplificare la situazione. In campionato per la Viola la situazione é decisamente più difficile; dopo la sconfitta casalinga per 3-4 contro l’Inter in quattordicesima posizione con 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e cinque partite perse, dodici reti realizzate e sedici incassate. Il Basaksehir é quarto nel massimo campionato turco con 20 punti dopo undici turni.

Calcio in tv oggi 27 ottobre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Botafogo-Bragantino (Brasileirão) – SPORTITALIA

02.45

Corinthians-Fluminense (Brasileirão) – SPORTITALIA e ONEFOOTBALL

Internacional-Ceará (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

16.00

Odisha-Bengaluru (Campionato indiano) – ONEFOOTBALL

18.45

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

Lazio-Midtjylland (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

Fiorentina-Basaksehir (Conference League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253)

Ludogorets-Betis (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254)

PSV-Arsenal (Europa League) – DAZN e SKY SPORT ACTION

Zurigo-Bodo/Glimt (Europa League) – DAZN

Fenerbahçe-Rennes (Europa League) – DAZN

AEK Larnaca-Dinamo Kiev (Europa League) – DAZN

Malmo-Union St. Gilloise (Europa League) – DAZN

Union Berlino-Braga (Europa League) – DAZN

Juventus-Lione (Champions League femminile) – DAZN

Rosengard-Barcellona (Champions League femminile) – DAZN

21.00

Zona Europa – DAZN

Diretta Gol Europa – SKY SPORT (canale 251)

HJK-Roma (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252)

Manchester United-Sheriff (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 253)

Sturm Graz-Feyenoord (Europa League) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 254)

Nantes-Qarabag (Europa League) – DAZN

Ferencvaros-Monaco (Europa League) – DAZN

Friburgo-Olympiacos (Europa League) – DAZN

Omonia-Real Sociedad (Europa League) – DAZN

Stella Rossa-Trabzonspor (Europa League) – DAZN

West Ham-Silkeborg (Conference League) – DAZN

Arsenal-Zurigo (Champions League femminile) – DAZN

Benfica-Bayern (Champions League femminile) – DAZN

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale