Elenco delle partite previste per oggi giovedì 27 ottobre 2022: i giallorossi ospiti dell’HJK, la Lazio all’Olimpico con il Midtjylland. Gara casalinga della Fiorentina con il Basaksehir in CL, Juventus-Lione in WCL

Tra mille emozioni si è archiviata ieri la quinta giornata di Champions League. Bene le italiane con l’Inter che anticipa il passaggio agli ottavi di finale e il Napoli a un passo del primo posto nel Gruppo A. Questa di giovedì 27 ottobre vedrà impegnate tre italiane tra Europa e Conference League. Andiamo a vedere i loro impegni quindi spazio al secondo incontro di Women’s Champions League della Juventus dopo che nella giornata di ieri la Roma è stata sconfitta in trasferta dalle austriache del Sankt Polten.

In questo articolo



Partiamo dall’impegno della Lazio in Europa League alle 18:45 contro il Midtjylland. Il Gruppo F è quello dalla classifica più incerta. Dopo 4 turni sono tutte a 5 punti e ogni gara potrebbe essere decisiva a 180 minuti dal termine della fase a gironi. Sarri ha sottolineato come l’exploit di Bergamo può dare o togliere qualcosa perchè se il gruppo è maturo darà qualcosa in più mentre se non lo è abbastanza di può cogliere il rischio di sentirsi appagati e di conseguenza un calo di attenzione. Sul rebus formazione sembrerebbe esserci grande incertezza soprattutto a centrocampo con Milinkovic che dovrebbe essere l’unico di sicuro in campo. In avanti invece sarà nuovamente assente Immobile. Questi i possibili undici: Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Alle ore 21 sarà invece la volta della Roma che farà visita all’HJK Helsinki. Una gara decisiva perchè in caso di sconfitta si esce dalla competizione e si rischia anche di perdere un posto in Conference League. Mourinho in conferenza ha detto di mettere da parte qualsiasi giustificazione come quella del campo sintentico. Dopo la beffarda sconfitta in campionato con il Napoli i giallorossi hanno l’occasione di riscattarsi in Coppa anche se non sarà una partita facile. Non dovrebbero esserci novità in difesa con il collaudato trio Mancini, Kumbulla, Ibanez mentre a centrocampo si potrebbe giocare a cinque con Zalewski e Spinazzola esterni e Pellegrini arretrato con Cristante e Camara, quest’ultimo tra i migliori nello scorso turno di campionato mentre in avanti spazio alla doppia punta con Belotti e Abraham.

Per la Conference League la Fiorentina gioca alle 18:45 con i turchi del Basaksehir. C’è in primis da dimenticare la sconfitta in campionato beffarda all’ultimo minuto con l’Inter e quel 3-0 incassato nell’andata che pesa come un macigno anche se la classifica è ancora tutta a favore dei viola, ad un passo dalla qualificazione. C’è anche la possibilità di raggiungere la vetta vincendo questo match e giocarsi tutto nell’ultima giornata. Italiano dovrebbe riportare in porta Gollini mentre Milenkovic dovrebbe essere impiegato dal primo minuto con Igor, sulle fasce Terzic e Biraghi. A centrocampo Amrabat con Barak e Mandragora favoriti mentre in avanti Jovic recuperato dovrebbe essere impiegato con Kouame e Ikoné.

Nella Women’s Champions League alle 20:45 gioca la Juventus Women nell’impegnativo match casalingo con il Lione. La squadra di Montemurro ha parlato di crescita della squadra rispetto alla scorsa stagione e basti pensare al bell’esordio con lo Zurigo per capire che potremmo assistere a una stagione di Coppa ancora più esaltante. “Scenderemo in campo per vincere, poi vedremo il risultato. Il Lione è sempre il Lione, una grande squadra che ha vinto questa competizione tante volte. Non vediamo l’ora di affrontare le nostre avversari” ha riferito quindi ha parlato della squadra francese molto determinata a reagire dopo la sconfitta con l’Arsenal.

In campo anche in Copa Argentina con Patronato – Boca Juniors alle ore 02:30 mentre in Brasile già in campo Botafogo RJ e Bragantino e alle 02:45 le restanti tre partite da Corinthians – Fluminense a Goias – America MG a Internacional – Ceara. Si gioca anche la Coppa del Cile, la Primera A in Colombia e in corso di svolgimento Palmeiras – America de Cali, seconda semifinale della Copa Libertadores femminile.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

EUROPA LEAGUE

18:45

21:00

CONFERENCE LEAGUE

18:45

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

18:45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 27 ottobre 2022

ARGENTINA COPA ARGENTINA

Patronato – Boca Juniors 02:30

BRASILE SERIE A

Botafogo RJ – Bragantino 00:30

Corinthians – Fluminense 02:45

Goias – America MG 02:45

Internacional – Ceara 02:45

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Millonarios – Ind. Medellin 03:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha – Hadiya Hossana 12:00

Ethiopia Bunna – Arba Menche 15:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Juventus D – Lyon D 18:45

Rosengard D – Barcellona D 18:45

Arsenal D – Zurigo D 21:00

Benfica D – Bayern D 21:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – FASE A GIRONI

Anderlecht – FCSB 18:45

Austria Vienna – Lech 18:45

Fiorentina – Basaksehir 18:45

Nizza – Partizan 18:45

Slovacko – Colonia 18:45

Vaduz – Alkmaar 18:45

Villarreal – H. Beer Sheva 18:45

Basilea – Zalgiris 21:00

Dnipro-1 – Apollon 21:00

FC Ballkani – Slavia Praga 21:00

Hearts – RFS 21:00

Molde – Djurgarden 21:00

Shamrock Rovers – Gent 21:00

Sivasspor – CFR Cluj 21:00

Slovan Bratislava – Pyunik 21:00

West Ham – Silkeborg 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – FASE A GIRONI

AEK Larnaca – Dyn. Kyiv 18:45

Fenerbahce – Rennes 18:45

Lazio – Midtjylland 18:45

Ludogorets – Betis 18:45

Malmo FF – Royale Union SG 18:45

PSV – Arsenal 18:45

Union Berlino – Braga 18:45

Zurigo – Bodo/Glimt 18:45

Ferencvaros – Monaco 21:00

Friburgo – Olympiakos 21:00

HJK – Roma 21:00

Manchester Utd – S. Tiraspol 21:00

Nantes – Qarabag 21:00

Omonia – Real Sociedad 21:00

Stella Rossa – Trabzonspor 21:00

Sturm Graz – Feyenoord 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi – Malavan 13:30

Persepolis – Mes Kerman 15:30

Sanat-Naft – Peykan 15:30

Foolad – Gol Gohar 17:30

MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat – Agadir 19:15

Berkane – Khouribga 21:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Alacranes – Celaya 00:00

Zacatecas Mineros – Atlante 02:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Qatar – Honduras 18:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

UNAN-Managua – Sport Sebaco 01:00

Esteli – Juventus Managua 03:00

Jalapa – Ferretti 03:00

Managua FC – Diriangen 04:00

Matagalpa – Ocotal 23:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Olimpia (Hon) – Alajuelense (Cos) 03:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

12 de Octubre – Ameliano 1-0 (Abbandonata)

Resistencia – Olimpia Asuncion 01:00

Guarani – Libertad 22:00

Nacional Asuncion – Guairena FC 22:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – WOMEN – PLAY OFF

Palmeiras D – America de Cali D 00:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CS Sfaxien – Stade Tunisien 16:00