La Roma in campo con l’Helsinki, la Lazio con i danesi del Midtjylland. I viola ospitano i turchi del Basaksehir. Successo del Patronato in Copa Argentina, bene Botafogo, Fluminense e Internacional in Brasile

Giovedì 27 ottobre ci aspetta una giornata di Coppe tra Europa e Conference League. Nella prima competizione saranno protagoniste la Lazio che ospita il Midtjylland mentre la Roma fa visita all’HJK Helsinki. Nella seconda invece impegno casalingo per la Fiorentina contro i turchi del Basakesehir. C’è anche la Juventus Women nella seconda giornata della fase a gironi di Women’s League contro il Lione in casa. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi andiamo a vedere chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Copa argentina dove nella gara semifinale il Patronato ha avuto la meglio sul Boca Juniors ai rigori: nei tempi regolamentari la rete di Estigarribia al 32′ del primo tempo viene pareggiata al 28′ della ripresa da Villa su rigore quindi dal dischetto fatali gli errori di Romero, Varela e Villa. Nella Serie A brasiliana colpo esterno della Fluminense sul Corinthians per 2-0: al 12′ vantaggio ospite con German Cano quindi lo stesso giocatore trova il raddoppio al 25′ della ripresa. Tra le mura amiche trionfa il Botafogo RJ, 2-1 al Bragantino: padroni di casa avanti con Gabriel al 18′ del primo tempo quindi al 17′ della ripresa il pareggio di Luan Candido ma al 26′ Tche Tche trova il gol decisivo. Bene in casa anche l’Internacional che con lo stesso punteggio liquida il Ceara: dopo 6 minuti però sono gli ospiti ad andare avanti con Lima su rigore ma nella ripresa prima Edelinlson al 20′ quindi Alan Patrick al 33′ su rigore ribaltano l’esito dell’incontro. Pareggiano 2-2 invece Goias e America MG: succede tutto nella ripresa con gli ospiti avanti grazie al rigore trasformato da Aloisio al 15′ ma appena un minuto e Vinicius pareggia. A due minuti dalla fine il neo entrato Wellington Paulista riporta nuovamente avanti gli ospiti che vedono sfumare il successo in pieno recupero per la rete di Deiguinho. In Colombia 2-1 dell’Ind. Medellin in casa del Millonarios per la Primera A clausura mentre nella Liga de Expansion MX vittorie esterne di Celaya e Atlante. Nella CONCACAF League del Nord e Centro America 3-2 dell’Olimpia sull’Alajuelense mentre nella Copa Libertadores femminile la semifinale playoff va al Palmeiras vittorioso per 1-0 sull’America de Cali.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 OTTOBRE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



ARGENTINA COPA ARGENTINA

Patronato - Boca Juniors 2-1 (Dopo Rigori)



BRASILE SERIE A

Botafogo RJ - Bragantino 2-1 (Finale)

Corinthians - Fluminense 0-2 (Finale)

Goias - America MG 2-2 (Finale)

Internacional - Ceara 2-1 (Finale)



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Millonarios - Ind. Medellin 1-2 (Finale)



ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha - Hadiya Hossana 0-1 (Finale)

Ethiopia Bunna - Arba Menche 0-0 (*)



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE DONNE

Juventus D - Lyon D 18:45

Rosengard D - Barcellona D 18:45

Arsenal D - Zurigo D 21:00

Benfica D - Bayern D 21:00



EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE - FASE A GIRONI

Anderlecht - FCSB 18:45

Austria Vienna - Lech 18:45

Fiorentina - Basaksehir 18:45

Nizza - Partizan 18:45

Slovacko - Colonia 18:45

Vaduz - Alkmaar 18:45

Villarreal - H. Beer Sheva 18:45

Basilea - Zalgiris 21:00

Dnipro-1 - Apollon 21:00

FC Ballkani - Slavia Praga 21:00

Hearts - RFS 21:00

Molde - Djurgarden 21:00

Shamrock Rovers - Gent 21:00

Sivasspor - CFR Cluj 21:00

Slovan Bratislava - Pyunik 21:00

West Ham - Silkeborg 21:00



EUROPA EUROPA LEAGUE - FASE A GIRONI

AEK Larnaca - Dyn. Kyiv 18:45

Fenerbahce - Rennes 18:45

Lazio - Midtjylland 18:45

Ludogorets - Betis 18:45

Malmo FF - Royale Union SG 18:45

PSV - Arsenal 18:45

Union Berlino - Braga 18:45

Zurigo - Bodo/Glimt 18:45

Ferencvaros - Monaco 21:00

Friburgo - Olympiakos 21:00

HJK - Roma 21:00

Manchester Utd - S. Tiraspol 21:00

Nantes - Qarabag 21:00

Omonia - Real Sociedad 21:00

Stella Rossa - Trabzonspor 21:00

Sturm Graz - Feyenoord 21:00



IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi - Malavan 1-1 (*)

Persepolis - Mes Kerman 15:30

Sanat-Naft - Peykan 15:30

Foolad - Gol Gohar 17:30



MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat - Agadir 19:15

Berkane - Khouribga 21:30



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - APERTURA - PLAY OFFS

Alacranes - Celaya 0-1 (Finale)

Zacatecas Mineros - Atlante 1-2 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Qatar - Honduras 18:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

UNAN-Managua - Sport Sebaco 0-0 (Finale)

Esteli - Juventus Managua 2-1 (Finale)

Jalapa - Ferretti 1-0 (Finale)

Managua FC - Diriangen 1-2 (Finale)

Matagalpa - Ocotal 23:00



NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Olimpia (Hon) - Alajuelense (Cos) 3-2 (Finale)



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

12 de Octubre - Ameliano 3-0 (*)

Resistencia - Olimpia Asuncion 0-0 (*)

Guarani - Libertad 22:00

Nacional Asuncion - Guairena FC 22:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - WOMEN - PLAY OFF

Palmeiras D - America de Cali D 1-0 (Finale)



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

CS Sfaxien - Stade Tunisien Posticipata