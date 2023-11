Nella guida tv del 3 novembre 2023 l’anticipo di Serie A sarà visibile da DAZN e Sky; quello di Liga su DAZN e quelli di Bundesliga e Ligue 1 su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 3 novembre 2023 ci sono gli anticipi dei massimi campionati europei. Per l’undicesima giornata di Serie A si gioca Bologna – Lazio. I felsinei sono reduci dal pareggio per 1-1 nel derby emiliano contro il Sassuolo e sono ottavi con 15 punti. I biancocelesti vengono dal successo casalingo per 1-0 contro la Fiorentina e sono settimi a quota 16.

In Ligue 1 il PSG, che viene dalla vittoria esterna per 2-3 contro il Brest ed é secondo con 21 punti, a-1 dalla capolista Nizza riceve il Montpellier, reduce dal successo casalingo per 3-0 contro il Tolosa e undicesimo a quota 11. In Bundesliga il Darmstadt, che viene dalla sconfitta esterna per 8-0 contro il Bayern Monaco ed é quattordicesimo con 7 punti, ospita il Bochum, reduce dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Magonza e sedicesimo a quota 5.

Finiamo con la Liga e precisamente con Las Palmas – Atletico Madrid. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro l’Almeria e sono decimi con 14 punti. A quota 25 l’Atletico Madrid, terzo e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Alaves.

Calcio in tv oggi 3 novembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

San Paolo-Cruzeiro (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

16.00

Al Nassr-Eastern Flames (Saudi League femminile) – DAZN

18.00

Al Shabab-Al Ittihad (Saudi League femminile) – DAZN

18.30

Duisburg-Lipsia (Bundesliga femminile) – DAZN

19.00

Al Shabab-Al Ittihad (Saudi Pro League) – SPORTITALIA

20.30

Darmstadt-Bochum (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 256)

20.45

Bologna-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Virtus Verona-Trento (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

Arzignano-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Pro Sesto-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Pro Patria-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

21.00

Las Palmas-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

PSG-Montpellier (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

Leicester-Leeds (Championship) – DAZN

21.15

Porto-Estoril (Campionato portoghese) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale