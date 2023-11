Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 3 novembre 2023: in Italia c’è Bologna-Lazio, in Francia PSG-Montpellier, si gioca anche in Liga e Bundesliga

Venerdì 3 novembre il calcio europeo in primo piano con gli anticipi dei principali campionati. In Italia alle 20:45 in campo Bologna e Lazio per l’undicesima giornata. I rossoblù arrivano dal successo in Coppa Italia contro il Verona anche se in campionato Thiago Motta non è rimasto molto soddisfatto del pareggio contro il Sassuolo. Infatti dopo essere passati in vantaggio al terzo minuto con Zirkzee, tra i giocatori di maggior spicco in questo avvio di stagione, si sono fatti raggiungere da Boloca. Si è trattato del quinto pareggio delle ultime sette partite di campionato. Sperano di prorogare di imbattibilità che dura da ben 11 partite se consideriamo anche quelle di Coppa Italia e l’amichevole con la Reggiana. Infatti l’ultima sconfitta risale al 21 Agosto contro il Milan nella prima giornata.

Dall’altra parte c’è la squadra di Sarri che ha vinto all’ultimo momento la sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina grazie alla rete di Immobile su calcio di rigore. Negli ultimi 21 scontri diretti si sono registrati 11 successi 8 pareggi e sono due sconfitte con 10 partite dove la porta è rimasta inviolata. Merito anche di Provedel, tra i protagonisti di questo avvio di stagione nonostante la squadra abbia comunque preso 12 gol.

Restando in Italia ricordiamo che si giocano anche quattro anticipi di Serie C per il girone A con la Virtus Verona impegnata in casa contro il Trento mentre il Vicenza cerca di uscire da un periodo difficile ma sarà impegnato in trasferta contro l’Arzignano.

Diamo uno sguardo agli altri campionati europei partendo dalla Bundesliga che propone alle 20:30 la prima partita della decima giornata ovvero Darmstadt-Bochum. Si tratta di uno scontro salvezza con i padroni di casa in quattordicesima posizione con sette punti totalizzati mentre gli ospiti ancora a secco di successi stagionali in sedicesima posizione con 5 punti.

In Francia per la Ligue 1 alle ore 21 il Paris Saint-Germain ospita il Montpellier. Anche alla luce degli ultimi risultati dei parigini il pronostico sembra piuttosto segnato. Infatti nelle ultime quattro partite sono riusciti a mantenere una media di tre Gol realizzati compresa il 3-0 inflitto al Milan in Champions League. Tuttavia Luis Henrique non è rimasto soddisfatto dell’ultima prestazione in trasferta contro il Brest dove la squadra sopra di due gol si è fatta raggiungere ed è riuscita a vincere soltanto a un minuto dal novantesimo grazie a Mbappé che ha ribadito in rete un rigore che lui stesso si era fatto respingere.

Si gioca anche in Liga spagnola con Las Palmas Atletico Madrid alle ore 21. La squadra di Simeone a caccia di quel successo che le consentirebbe di affiancare Real Madrid e Girona in prima posizione con 28 punti e con lo stesso rendimento ovvero nove vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il miglior attacco e seconda migliore difesa affronta una squadra che si sta comportando piuttosto bene a metà classifica con risultati altalenanti ma con ben tre successi nelle ultime quattro giornate. In Portogallo alle ore 21:15 per la Liga Portugal sfida casalinga per il Porto contro l’Estoril. Ricordiamo che in classifica guida lo Sporting con 25 punti seguito da Benfica e Porto a 22.

SERIE A

20.45

LIGUE 1

21.00

SERIE C

20.45

Arzignano-Vicenza

Pro Patria-Lumezzane

Pro Sesto-Renate

Virtus Verona-Trento

