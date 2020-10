Il 30 ottobre 2020 si giocano gli anticipi di Bundesliga, Premier League e Liga. Spazio anche al Campionato Primavera e alla Championship

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 30 ottobre ci sono gli anticipi dei massimi campionati europei. Per la settima giornata di Premier League si gioca Wolverhampton-Crystal Palace . Il Wolverhampton viene dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Newcastle e in classifica é nono con 10 punti. Stesse lunghezze per il Newcastle, reduce dalla vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Newcastle.

Per l’ottava giornata de La Liga si affrontano Eibar e Cadice. L’Eibar viene dalla vittoria per 0-1 ottenuta sul campo del Siviglia e in classifica é undicesimo con 8 punti. A quota 11 il Cadice, sesto e reduce dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Villareal. Per la sesta giornata di Bundesliga, invece, scontro tra Schalke 04 e Stoccarda. Lo Stoccarda proviene dalla sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Dortmund e in classifica é penultimo con un solo punto. A quota 8 lo Stoccarda, quinto e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Colonia. Spazio anche al Campionato Primavera e alla Championship.

Calcio in tv oggi 30 ottobre 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

14.30

Fiorentina-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

20.30

Schalke 04-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT UNO

20.45

Coventry-Reading (Championship) – DAZN

21.00

Wolverhampton-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Eibar-Cadice (Liga) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.