Fantacalcio, 6° giornata di Serie A 2020/2021

CROTONE – La sesta giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si articola su tre giorni, tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Si comincia sabato alle ore 15 allo stadio Scida, dove il Crotone ospita l’Atalanta, chiamata a riscattare due sconfitte consecutive, sul campo del Napoli prima e in casa contro la Sampdoria poi. Alle 18 Inter, dopo aver vinto per 0-2 a Marassi conto il Genoa, riceve il Parma, che nel turno precedente ha pareggiato in rimonta contro lo Spezia. Sabato sera si gioca Bologna-Cagliari: i felsinei hanno iniziato male la stagione e la settimana scorsa hanno perso all’Olimpico contro la Lazio mentre il Cagliari viene da due vittorie di fila, contro Torino e Crotone.

Nel lunch match domenicale la capolista Milan fa visita all’Udinese. Alle 15 impegni in trasferta per Lazio e Juventus; i biancocelesti, dodicesimi con 7 punti, scendono in campo contro il Torino mentre i bianconeri, quinti a quota 9, giocano sul campo dello Spezia. Alle 18 si disputa Roma-Fiorentina, gara tra due squadre, rispettivamente, nona con 8 punti e decima a quota 7. Contemporeamente si gioca l’insolito big match di giornata tra Napoli e Sassuolo, squadre entrambe posizionate al secondo posto in classifica con 11 punti. Posticipo serale é Sampdoria – Genoa, 121° Derby della Lanterna: i blucerchiati vengono da tre successi consecutivi mentre i rossoblu sono reduci da due ko di fila.

Chiude il programma il Monday Night Verona – Benevento: gli scaligeri, dopo il pari ottenuto a Torino contro la Juventus, sono ottavi con 8 punti mentre i sanniti, dopo la sconftta casalinga contro il Napoli, sono tredicesimi a quota 6.



Sabato 31 ottobre

15.00

Crotone-Atalanta

18.00

Inter-Parma

20.45

Bologna-Cagliari

Domenica 1 novembre

12.30

Udinese-Milan

15.00

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

18.00

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

20.45

Sampdoria-Genoa

Lunedì 2 novembre

20.45

Hellas Verona-Benevento