Roma – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Roma – Fiorentina del 1 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata di Serie A

ROMA – Domenica 1 novembre alle ore 18 si giocherà Roma – Fiorentina, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte ci sono i capitolini che, in campionato, sono reduci dal divertente pareggio esterno contro il Milan ed in classifica occupano l’ottavo posto, al pari del Verona, con 8 punti. In settimana gli uomini di Fonseca hanno pareggiato, in Europa League, tra le mura amiche contro il CSKA Sofia. Dall’altra parte c’è la Viola che, in campionato, viene dalla vittoria casalinga contro l’Udinese ed in classifica occupa la decima posizione, insieme a Cagliari e Lazio, con 7 punti. I toscani hanno superato il turno di Coppa Italia eliminando il Padova.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 1 novembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI ROMA – Idee piuttosto chiare per Fonseca che dovrebbe mandare in campo i suoi col classico 3-4-2-1 con Mirante in porta, pacchetto difensivo composto da Ibanez, Mancini e Kumbulla. A centrocampo Veretout e Pellegrini in cabina di regia con Spinazzola e Bruno Peres sulle corsie esterne mentre davanti Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe puntare sul classico 3-5-2 con Dragowski in porta, pacchetto arretrato formato da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres. A centrocampo Amrabat in cabina di regia con Castrovilli e Bonaventura mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Biraghi e Lirola. In attacco tandem offensivo composto da Callejon e Kouamè.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Roma – Fiorentina, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. Chi preferisse potrà seguire Roma – Fiorentina anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky, mediante Sky Go, potranno vedere la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android. Una seconda possibilità, aperta a tutti i tifosi e agli appassionati, è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere il meglio degli eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Roma – Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Spinazzola, Veretout, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko. Allenatore: Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Martinez Quarta, Milenkovic; Biraghi, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Lirola; Callejon, Kouamè. Allenatore: Iachini

STADIO: Olimpico di Roma