Torino – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Torino – Lazio del 1 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A

TORINO – Domenica 1 novembre alle ore 15 si giocherà Torino – Lazio, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il match, al momento, è a forte rischio visto che la squadra ospite è piena emergenza COVID. Da una parte ci sono i Granata che sono reduci dal pareggio subito in rimonta dal Sassuolo ed in classifica occupano l’ultima posizione, al pari del Crotone, con 1 solo punto. In settimana prima vittoria stagionale per la squadra di Giampaolo che ha superato il turno di Coppa Italia battendo il Lecce. Dall’altra parte troviamo i capitolini che, in campionato, sono reduci dal successo casalingo contro il Bologna ed in classifica occupano il decimo posto, insieme a Fiorentina e Cagliari, con 7 punti. La squadra di Inzaghi viene dal pareggio esterno, in Champions League, contro il Brugge.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 1 novembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita.

La presentazione del match

QUI TORINO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Vojvoda e Rodriguez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bremer e N’Koulou. A centrocampo Rincon in cabina di regia con Meité e Linetty mezze ali mentre davanti Verdi alle spalle del tandem offensivo composto da Zaza e Belotti.

QUI LAZIO – Continua l’emergenza per Inzaghi che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Vavro, Hoedt e Acerbi. A centrocampo Parolo in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Andreas Pereira mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Anderson. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Caicedo.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Torino – Lazio, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il match sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione, compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà visibile per coloro che hanno sottoscritto l’offerta Sky-DAZN anche sul canale satellitare DAZN1. Gli utenti DAZN in possesso di un abbonamento Sky, inoltre, avranno la possibilità di vedere la gara in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. Attraverso DAZN sarà possibile seguire Torino – Lazio in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Al termine del confronto, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Le probabili formazioni di Torino – Lazio

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, N’Koulou, Rodríguez; Meité, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Vavro, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Andreas Pereira, Anderson; Correa, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Olimpico – Grande Torino