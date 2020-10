Casertana – Turris: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Casertana – Turris del 1 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’ottava giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17:30

CASERTA – Domenica 1 novembre, alle ore 17:30 si giocherà Casertana – Turris, match valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nello scorso turno hanno perso lontano dalle mura amiche contro l’Avellino, con il risultato di 3-1. Finora su cinque partite disputate hanno ottenuto tre pareggi e due sconfitte, per un totale di tre punti che valgono il terzultimo posto in classifica insieme al Foggia. Dall’altra parte la squadra ospite, che nello scorso turno ha recuperato la prima giornata di campionato, pareggiando fuori casa contro l’Avellino per 2-2. In questa stagione su sei incontri hanno ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, per un totale di undici punti che valgono il quinto posto in classifica.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CASERTANA:. A disposizione:



TURRIS:. A disposizione:







La presentazione del match

QUI CASERTANA – Per il derby campano Guidi deve fare i conti con lo squalifica di Hadžiosmanovic, con il terzino Valeau favorito per sostituirlo. Dovrebbe schierare il 4-3-1-2 con Dekic in porta, Konaté e Carillo centrali e Valeau e Setola terzini, Izzillo, Petruccelli e Bordin in mediana, con Icardi trequartista dietro alla coppia Fedato Varesanovic.

QUI TURRIS – La rimonta con l’Avellino ha dato buone indicazioni tattiche a mister Fabiano, con soluzioni d’emergenza come Giannone trequartista che potranno essere utili a partita in corso. Per l’undici iniziale dovrebbe però confermare il 4-3-3 con Abagnale, in difesa come centrali Rainone e Lorenzini e come terzini Esempio e Loreto, a centrocampo Fabiano, Signorelli e Franco, mentre in avanti Giannone e Da Dalt come ali con Pandolfi punta centrale.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Casertana – Turris del 1 novembre 2020, valido per l’ottava giornata del girone C di serie C, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sport. Visti gli attacchi informatici subiti dalla piattaforma nelle scorse settimane le partite saranno rese disponibili anche sul profilo Facebook di Eleven Sport.

Le probabili formazioni delle due squadre

Casertana (4-3-1-2): Dekic; Valeau, Konaté, Carillo, Setola; Izzillo, Petruccelli, Bordin; Icardi; Fedato, Varesanovic. Allenatore: Guidi.

Turris (4-3-3): Abagnale; Esempio, Rainone, Lorenzini, Loreto; Fabiano, Signorelli, Franco; Giannone, Pandolfi, Da Dalt. Allenatore: Fabiano.

STADIO: Alberto Pinto