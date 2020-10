Pontedera – Grosseto: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Pontedera – Grosseto del 1° novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per l’ottava giornata del Girone A di Serie C

PONTEDERA – Domenica 1° novembre, alle ore 17:30 avrà luogo la sfida Pontedera – Grosseto, valevole per l’ottava giornata del Girone A di Serie C. La gara dell’Ettore Mannucci, metterà di fronte due compagini che possono ambire ad occupare stabilmente la parte alta della graduatoria. Da una parte, i padroni di casa che arrivano dalla secca sconfitta in campionato subita alla settima giornata, lontano dalle mura di casa, con il netto risultato di 0-2 contro l’Alessandria. La formazione pisana occupa attualmente l’ottavo posto in classifica con dodici punti. I padroni di casa nelle ultime cinque gare disputate hanno raccolto due vittorie e tre sconfitte. La squadra ospite, invece, ha giocato il suo ultimo incontro nel campionato di Serie C trovando un pareggio nel match in casa con l’Albinoleffe terminato con il risultato di 1-1. Nelle ultime sfide sin qui giocate, la squadra di Grosseto, invece, ha ottenuto tre vittorie ed un pari piazzandosi in quinta posizione a quota tredici punti.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI PONTEDERA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Sarri tra i pali, pacchetto difensivo a tre formato da Benassai in mezzo con Risaliti e Piana ai suoi lati. A centrocampo Barba insieme a Benedetti e Catanese in cabina di regia con Perretta e Milani sulle fasce. Davanti, invece, spazio al tandem offensivo formato da Tommasini e da Magrassi.

QUI GROSSETO – Magrini, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-4-2 con Antonino in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a quattro, sarà formato da Gorelli e Ciolli in mezzo con Raimo e Polidori sugli out di destra e di sinistra. A centrocampo Kraja e Vrdoljak in cabina di regia con Boccardi e Pedrini a spaziare sulle fasce. Davanti, infine, spazio al duo offensivo composto da Moscati e Galligani.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Pontedera – Grosseto, valevole per l’ottava giornata del Girone A di Serie C 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports a partire dalle ore 17:30.

Le probabili formazioni di Pontedera – Grosseto

PONTEDERA (3-5-2): Sarri; Risaliti, Benassai, Piana; Perretta, Barba, Benedetti, Catanese, Milani; Tommasini, Magrassi. Allenatore: Maraia.

GROSSETO (4-4-2): Antonino; Raimo, Gorelli, Ciolli, Polidori; Boccardi, Kraja, Vrdoljak, Pedrini; Moscati, Galligani. Allenatore: Magrini.

STADIO: Ettore Mannucci di Pontedera