Giornata dedicata alla semifinale della UEFA Nations League e ai playout di Serie B e del Campionato Primavera. In programma tre incontri



Al centro della programmazione calcio in tv di mercoledì 5 giugno c’é la semifinale della UEFA Nations League. All’Estádio do Dragão di Porto si disputa, a gara secca, Portogallo – Svizzera. I lusitani hanno concluso al primo posto il gruppo 3 della Lega, che comprendeva anche Italia e Polonia. Gli elvetici hanno trionfato nel gruppo 2 contro Belgio ed Islanda.

Dopo che il TAR del Lazio ha respinto il ricorso d’urgenza del Venezia, che chiedeva la sospensiva della delibera del presidente della Lega di Serie B Mauro Balata con cui aveva stabilito per mercoledì 5 giugno e per domenica 9 giugno le date degli spareggi salvezza, si gioca Salernitana-Venezia, gara di andata dei playout di Serie B, in programma alle ore 20.45 allo stadio Arechi. In precedenza era stata cancellata la retrocessione del Palermo, che aveva decretato la retrocessione del Foggia in Serie C con conseguente necessità della disputa dello spareggio salvezza, come inizialmente previsto.

Apre il programma Empoli-Genoa, gara di ritorno dei playout del Campionato Primavera. L’andata si é chiusa sl risultato di 1-1.

15.00 Empoli-Genoa (Ritorno playout Primavera) su SPORTITALIA (canale 60 digitale terrestre, 225 satellite e www.sportitalia.com)

20.45

Portogallo-Svizzera (Semifinale Nations League) su ITALIA UNO

Salernitana-Venezia (Andata playout Serie B) su DAZN

