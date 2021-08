Sabato 7 agosto 2021 in diretta e in esclusiva su SKY West – Ham – Atalanta, Twente – Lazio, Betis – Roma e la Ligue 1

ROMA – La programmazione sul calcio in TV di sabato 7 agosto si apre con la finale del torneo maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo, che vede in campo Brasile e Spagna. Da una parte c’è la Nazionale di Jardine che ha staccato il pass per la finale eliminando il Messico ai calcio di rigore. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di De La Fuente che si è qualificata per la finale grazie al successo contro il Giappone ai tempi supplementari.

Proseguono le amichevoli pre-campionato con l’Atalanta impegnata a Londra in una amichevole internazionale contro il West Ham. Quinto impegno stagionale per la nuova Lazio di Sarri che ad Enshede affronta il Twente, squadra che milita nell’Eredivisie. La Roma di Mourinho sfida il Betis a Siviglia nella sfida valida per l’Unbeatables Cup, nuovo torneo con Fiorentina ed Espanyol.

. Si fa invece sul serio in Francia, con la prima giornata di Ligue 1. Il PSG, dopo una sessione di calciomercato a dir poco strepitosa che ha visto l’arrivo a Parigi anche di Donnarumma e Sergio Ramos, deve riscattare lo scudetto che nella scorsa stagione e comincerà proprio sul campo del Troyes. Il Lione, che nella scorsa stagione é arrivato alla semifinale di Champions League, ospita il Brest, che si é salvato con difficoltà.

Calcio in tv oggi 7 agosto 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

13.30

Brasile-Spagna (Finale Olimpiadi) – EUROSPORT (visibile su DAZN)

16.00

West Ham-Atalanta (Amichevole) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

17.00

Lione-Brest (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

18.15

Leicester-Manchester City (Community Shield) – DAZN

18.30

Shakhtar Donetsk-Oleksandria (Premier League Ucraina) – SPORTITALIA

19.30

Twente-Lazio (Amichevole) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Troyes-PSG (Ligue 1) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

22.00

Betis-Roma (Amichevole) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook.