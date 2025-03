Nella guida tv dell’8 marzo 2025 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi da DAZN, Inter-Monza anche su Sky

MILANO – Al centro della programmazione calcistica in tv di sabato 8 marzo ci sono gli anticipi della ventottesima giornata di Serie A. Si riparte con l’Inter capolista con una lunghezza di vantaggio sul Napoli e tre sull’Atalanta. Saranno proprio i nerazzurri a giocare prima delle antagoniste, scendendo in campo questa sera contro il Monza, la Cenerentola del torneo. Gli uomini di Inzaghi, vincendo, allungherebbero il loro vantaggio in attesa di Napoli-Fiorentina e Juventus-Atalanta.

Il Como riceverà il Venezia mentre il Parma ospiterà il Torino. Lecce-Milan metterà di fronte due squadre in cerca di riscatto. I salentini cercheranno preziosi pinti per la salvezza mentre i rossoneri hanno l’obbligo di salvare una stagione molto difficile.

La giornata offre anche interessanti scontri nei massimi campionati europei. In Premier League spiccano Nottingham Forest-Manchester City, Liverpool-Southampton e Brighton-Fulham. In Bundesliga Bayern-Bochum e Bayer Leverkusen-Werder Brema. Ne La Liga Alaves-Villarreal e Barcellona-Osasuna.

In Serie B si giocheranno cinque partite: Carrarese-Frosinone, Cremonese-Catanzaro, Mantova-Juve Stabia, Salernitana-Modena, Sampdoria-Palermo e Brescia-Cesena.

Trentesima giornata di Serie C.

Do seguito la programmazione completa.

Calcio in tv oggi 8 marzo 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.15 Central Cordoba-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

11.00

Fiorentina-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Lecce-Verona (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

13.00

Milan-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Roma (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

13.30

Nottingham Forest-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00

Celta-Leganes (Liga) – DAZN

15.99

Zona Serie A – DAZN

Parma-Torino (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Como-Venezia (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

Zona Serie B – DAZN

Carrarese-Frosinone (Serie B) – DAZN

Cremonese-Catanzaro (Serie B) – DAZN

Mantova-Juve Stabia (Serie B) – DAZN

Salernitana-Modena (Serie B) – DAZN

Trapani-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Rimini-Ternana (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Messina-Avellino (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Latina-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Milan Futuro-Perugia (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Torres-Legnago (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Cremonese-Empoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Napoli-Lazio (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Bayern-Bochum (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA e NOW

Bayer Leverkusen-Werder Brema (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00

Liverpool-Southampton (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

Brighton-Fulham (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e NOW

Crystal Palace-Fulham (Premier League) – SKY SPORT (canale 257) e NOW

16.15

Alaves-Villarreal (Liga) – DAZN

17.15

Sampdoria-Palermo (Serie B) – DAZN

Juventus Next Gen-Team Altamura (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Potenza-Cavese (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Ascoli-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Sestri Levante-Campobasso (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Turris-Taranto (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00

Lecce-Milan (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30

Brentford-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

Friburgo-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

Valencia-Valladolid (Liga) – DAZN

19.00

Benfica-Nacional (Campionato portoghese) – DAZN

19.30

Brescia-Cesena (Serie B) – DAZN

20.00

PSV-Heerenveen (Eredivisie) – MOLA

20.30

Columbus Crew-Houston Dynamo (MLS) – APPLE TV

20.45

Inter-Monza (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00

Barcellona-Osasuna (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Wolverhampton-Everton (Premier League) – SKY SPORT e NOW

San Lorenzo-Independiente (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

21.30

Braga-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

22.45

Seattle Sounders-Los Angeles (MLS) – APPLE TV

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.