I consigli del giorno 8 marzo 2025 sono dedicati alle gare della 28a giornata di Serie A e alla 29a giornata di Serie B

Sabato 8 marzo si giocano le gare della ventisettesima giornata di Serie A e della ventinovesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Como-Venezia 1 (ore 15)

Gara valida per la ventottesima giornata di Serie A. I lariani, dopo aver battuto prima la Fiorentina e poi il Napoli, sono caduti all’Olimpico contro la Roma. Sono tredicesimi con 28 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte, trentatré gol fatti e quarantatré subiti. I lagunari, dopo i due 0-0 contro la Lazio e contro l’Atalanta, sono penultimi a quota 18. Il loro percorso racconta di tre partite vinte, nove pareggiate e quindici perse, ventidue reti realizzate e quaranta subite.

Parma-Torino 2 (ore 15)

Match valido per la ventottesima giornata di Serie A. I Ducali sono reduci dall’1-0 rimediato rimediato sul campo dell’Udinese e sono quartultimi con 23 punti, frutto di cinque vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte, trentadue gol fatti e quarantasei subiti. I granata, dopo due successi di fila (2-1 contro il Milan e 0-2 e contro il Monza), occupano l’undicesi1no posto a quota 34. Il loro percorso racconta di otto partite vinte, dieci pareggiate e nove perse, trentuno reti realizzate e trentadue incassate.

Lecce-Milan 2 (ore 18)

Match valido per la ventottesima giornata di Serie A. I salentini arrivano da due stop di misura di fila (contro l’Udinese e contro). sono sedicesimi a quota 25, a+3 dalla quartultima. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, sette pareggiate e quattordici perse, diciotto reti realizzate e quarantatré incassate. I rossoneri sono reduci da tre ko consecutivi (2-1 contro il Torino, 2-1 a Bologna e 1-2 contro la Lazio), che li hanno fatti scivolare al nono posto della classifica, a -11 dalla quarta. Il loro percorso narra di undici partite vinte, otto pareggiate e otto perse, trentanove reti realizzate e ventinove incassate.

Inter-Monza 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventottesima giornata di Serie A L’Inter arriva dalla buona prestazione culminata nello 0-2 finale contro il Feyenoord nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. In campionato i nerazzurri vengono dall’1-1 contro il Napoli e sono primi a +1 dai partenopei e a +3 dall’Atalanta. I loro 50 punti sono frutto di diciassette vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, sessanta gol fatti e venticinque subiti. I biancoorossi sono reduci dallo stop casalingo per 0-2 contro il Torino e sono ultimi a quota 14. Il loro percorso racconta di partite vinte pareggiate e perse reti realizzate e incassate. Nell’ultimo mese

Carrarese-Frosinone 1 (ore 15)

Incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. I toscani sono reduci dal 2-2 casalingo contro la Cremonese. Sono dodicesimi con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e dodici sconfitte, ventotto gol fatti e trentasette subiti. I ciociari arrivano dall’1-1 rimediato sul campo del Frosinone e sono terzultimi a quota 27. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, dodici pareggiate e dodici perse, ventiquattro reti realizzate e quaranta incassate.

Sampdoria-Palermo 2 (ore 17.15)

Incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie B. I blucerchiati sono reduci dall’1-1 rimediato sul campo del Bari. Sono quindicesimi con 30 punti, frutto di sei vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte, trentuno gol fatti e trentotto subiti. I rosanero arrivano dal successo casalingo di misura contro il Brescia e sono ottavi a quota 38. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, otto pareggiate e dieci perse, trentatré reti realizzate e ventisette incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite dell’8 marzo 2025